alex_dvornichenko написав:По факту есть коллективный договор, из которого никто не хочет первый выскакивать, да и альтернативы сейчас нет.
Дуже слушне зауваження. Але якщо нічого не змінювати то першим загнуться США! Я так думаю. Саме тому США і першими почали цю двіжуху.
Та с какого перепуга они загнутся, если они основные эмитенты денежной массы, по факту их субсидирует все, кто пользуются долларом. В их интересах сохраниться статус-кво, а разшатать и изменить ситуацию в интересах их геополитических конкурентов. Они загнутся, когда их торговые партнёры скажут - "не нужон нам ваш доляр, дайте евро, рупию, золото, или товар в обмен (нужно подчеркнуть или дописать свой вариант)". P.S. А все торговые партнёры по уши в долларе, отказатсья от его использования = обнулить накопленное. И так сливают баксы на всё подряд: исскуство, крипту, недвижку, яхты, самолёты, а они всё не заканчивается.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 08 кві, 2025 17:06, всього редагувалось 4 разів.
budivelnik написав:ЛАД 1 В України НЕМАЄ жодної вини ( що цілої що часткової) в тому що на Україну напала роССія. 2 В України є ПРОБЛЕМА в тому, що на її кордонах живе неадекватний нафтонаркоша, який вважає що сусідів треба гнобити. 3 Ця проблема БУДЕ вирішена, бо нафтонаркоша вже почав заважати не тільки своїм ближнім, а й почав погрожувати дальнім сусідам.. Ці дальні сусіди- злякались , а так як їх економічний потенціал разів в 20 перевищує потенціал наркоші - то жити наркоші залишилось не довго ( з точки зору історії) Хоча це недовго(2-3-5-10) років, з точки зору простої людини -це практично вічність.
1. Каким словом называть ошибки Украины не так важно. Это просто терминология. Не нравится слово "вина", называйте это ошибками, просчётами, ещё как-нибудь. Суть от этого не меняется. 2. Эта "ПРОБЛЕМА" в обозримом будущем никуда не исчезнет. Уже 100 раз писали, другого глобуса у нас в запасе нет. 3. По-моему, за 3 года войны уже даже дети могли убедиться, что планов уничтожения РФ у "цих дальніх сусідів" нет. Если кому-то было не ясно, то Трамп это сегодня демонстрирует более чем откровенно. Если на что-то и можно рассчитывать, то это на самостоятельный развал "федерации" по образцу Союза. Но это вряд ли 2-3-5 лет. Возможно 5-10-20-50-? Во всяком случае, продолжать войну в расчёте на это нельзя. Вы верно написали: "з точки зору простої людини -це практично вічність".
detroytred написав:Тому "що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє".
Угода. Пу з Трампом. Про тимчасове перемир'я. Яке має можливість перерости в тривале.
В тому році Зе поясняв і овсі, що пауза потрібна пу. Для підготовки, накопичення.
Banderlog написав:Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.
Cі вже сказав. Будуть збільшувати внутрішнє споживання. Це самий правильний шлях. Але чи вдасться - я хз.
У Китаї майже 1,5 млрд населення, там теж велика різниця в ЗП між "городом і деревней" на приклад в Шанхаї докери в порту отримують майже 2к доларів, на конвейерах Тесли так само, середнього класу в містах 150млн (але це кожний десятий, решта 90% мають 300дол, десь так само як в Україні), чи достатньо буде 150млн для збільшення споживання? ні, бо Китай світова фабрика у ниж товарів на 1,5млрд населення всієї планети, думаю будуть домовлятись с США, 54% це овердофіга, десь на 25% розраховують
«Угроза США повысить тарифы против Китая — это ошибка на ошибке, которая в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу Америки», — заявило министерство торговли Китая. «Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца».
я "работал" з китайцями, вони сміливі, часто розумні, самовпевнені і не приймають зверхнього відношення навіть від боса, тобто гідні поваги (хоч історично, з часів ще сталіна, у них до руських якась не зрозуміла повага(типу, як у трампа до путіна) поїхав з агентом в ресторан в Шанхаї, той випив 50грн китайської водки і почав мені співати "подмосковные вечора"(і так натхненно співав , наче колискову дітям)
andrijk777 написав:......... Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати??? Набагато краще не йти на перемир'я.
Причин может быть вагон и маленькая тележка. Например, будут хотя бы частично ослаблены санкции, что позволит закупить необходимые материалы/комплектующие; даст некоторую передышку российской экономике, которая сегодня, конечно, не в лучшем состоянии; уменьшится экономическая и военная помощь Украине, при этом Украина будет вынуждена провести хотя бы частичную демобилизацию армии; даст возможность РФ пополнить запасы ракет, снарядов, дронов и пр. необходимого, провести перегруппировку и переподготовку войск (естественно, это всё не гарантированно, но возможно). Это так, сходу.
В Кореї домовлялись на прям тимчасове-тимчасове перемир'я на 3 місяці в результаті воно триває вже 60+ років.
Уже надоело повторять - длительный мир в Корее обеспечен наличием в Южной Корее американских баз и, соответственно, войск. Во Вьетнаме американские войска вывели и мир там быстро закончился. Надеюсь, не надо напоминать как и чем.
трамп невіглас, в економіці він не нуль, а мінус 10 він слухає свого радника Наварро, який просто довбень
Пітер Наварро розкритикував заяву Ілона Маска про те, що варто зняти взаємні мита між США та Європою.
Старший радник президента США Дональда Трампа з торгівлі та виробництва Пітер Наварро відповіли на слова очільника департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, який заявляв, що сподівається на зняття мит між США та Європою.
В ефірі Fox News Навваро розкритикував заяву Маска про те, що варто зняти взаємні мита між США та Європою. Американський чиновник назвав підприємця «продавцем автомобілів»
«Цікаво чути, як Маск говорить про безмитну зону з Європою. Він не розуміє цього. Є дещо, що потрібно розуміти про Ілона – він продавець автомобілів, ось що він робить», – сказав Наварро.
Він вважає, що Маск дбає лише про свої власні інтереси після того, як акції Tesla впали на 10% після введених Трампом мит.
«Ілон, коли він на своїй смузі DOGE, молодець, але ми розуміємо, що тут відбувається. Ілон продає автомобілі. Він просто захищає свої власні інтереси», – додав Наварро.
Згодом у соціальній мережі X виникла дискусія щодо питання мит. Маск відповів користувачу, який захищав Наварро, посилаючись на його докторський ступінь з економіки Гарвардського університету.
«PhD з економіки Гарварда – це погано, а не добре», - написав Маск.
detroytred написав:............ Трамп б'ється не стільки за Штати, а більше за владу. Против демів. По всьому світу. Проти глобалізму. Проти природи ринків. Бо ринки вимагають розширення. Хоча по своєму теж правий. Бо деми-глобалісти явно загралися і втратили межі припустимого.
alex_dvornichenko написав:.................. Те, кого они могут напугать авианосцами так то не особо влияют на мировую єкономику. РФ (Китай, Индия и т.д.) разве боится США, они же могут в радиоактвиный пепел типо, но от доллара не отказываются, может дело не в авианосцах ? По факту есть коллективный договор, из которого никто не хочет первый выскакивать, да и альтернативы сейчас нет. БРІКС из пустого в порожнее гоняют без толку. .......
Гегемония любого гегемона рано или поздно заканчивается и гегемон меняется. В новое и новейшее время эти процессы сильно ускорились. Экспансия и гегемония Древнего Рима продолжалась почти тысячу лет. Сейчас всё это происходит значительно быстрее. США явно теряют своё положение "центра мира" и Трамп пытается с этим бороться. Посмотрим, насколько это ему удастся. Расширять рынки сегодня некуда. Эта проблема была отложена в результате развала Союза, но сейчас возникла опять. Сейчас рынок практически весь мир. На Марсе человеческой цивилизации пока нет. Так что Трамп борется именно за США, их положение и гегемонию. А всякие ЛГБТ и пр. это мелочи.
Слухай, спец по російським наративам, ось я з твоєї подачі вирішив загуглити, що ж там за наратив стосовно мит Трампа, яка реакція.
Дивись. Пєсков каже, що "Росії не будуть на руку наслідки від введення Трампом мит, оскільки її теж стосуються фінансові потрясіння на світовій арені." https://newsyou.info/2025/04/u-rosiї-vidreaguvali-na-mita-trampa
Виходить, що це в ТЕБЕ російські наративи. То цю пораду не повторювати дай собі. ____________________________ Я пам'ятаю, що ти не витрачаєш час на читання. То й не бачив, що сьогодні саме я чотири сторінки назад надав про Маска, Наварро, а ти мені це сунеш в якості пояснень.
"як ви відноситесь до ЛГБТ? я до них не маю відношення"(з опитування в рф)
Європейському союзу доведеться закупити американські енергоносії на суму в 350 мільярдів доларів, щоб США послабили масштабні мита, введені президентом США Дональдом Трампом.
Заява Трампа прозвучала на пресконференції в Білому домі у відповідь на слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше повідомила, що ЄС запропонував скасувати мита на американські автомобілі та промислові товари, якщо США зроблять те ж саме у відповідь, пише Politico.
Коли журналіст запитав Трампа, чи достатньо цієї пропозиції, щоб він пішов на поступки, президент відповів: "Ні, недостатньо".
Скандальний львівський експрокурор Ростислав Ільницький працевлаштувався у ТЦК 32-річного Ростислава Ільницького мобілізували до ЗСУ у липні 2024 року
У 2024 році він отримав грошове забезпечення у Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а зараз подав декларацію про перевезення у Хустський РТЦК та СП. У липні минулого року Ільницького мобілізували у новостворену механізовану бригаду на офіцерську посаду.
Ростислав Ільницький тривалий час переховувався від слідства за підозрою в підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон, його оголошували в розшук. Затримали експрокурора на початку липня 2024 року під час обшуку в будинку його тещі, адвокатки Богдани Москви, яку підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Після цього стало відомо про мобілізацію Ростислава Ільницького на службу в ЗСУ. Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. https://zaxid.net/zatrimaniy_u_lvovi_ek ... i_n1607764
"попрацює" тцкуном і з почестями вернеться до прокурорської праці, попутньо оформивши убд та інвалідність у закарпатському котлі