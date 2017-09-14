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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13513135141351513516
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:я "работал" з китайцями, вони сміливі, часто розумні, самовпевнені

І воюють проти нас:
Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України – на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.
Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил.
Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати. https://t.me/V_Zelenskiy_official/13812
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:12

Приклад наочний:
*Сполучені Штати та Велика Британія проведуть переговори щодо опрацювання нової економічної угоди, в основі якої лежатимуть передові технології. Про це заявив Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє СNN.

Стармер наголосив на тісних економічних зв’язках між США та Британією, зазначивши, що країни інвестували в економіку одна одної 1,5 трлн доларів.

“Ми – лідери в галузі ШІ, і, дивіться, ми дотримуємося аналогічного підходу до цього питання. Замість того щоб надмірно регулювати ці нові технології, ми використовуємо можливості, які вони пропонують”, – заявив він.

Нагадаємо, що 27 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час переговорів було порушено тему можливих мит, які Трамп, судячи з його заяв, готовий запровадити проти ЄС. Трамп знову розкритикував торговельну політику ЄС, при цьому натякнувши, що Британія може уникнути нових тарифів.
Источник: https://fact-news.com.ua/ssha-i-brytani ... tehnolohiy
Тобто оцю ситуацію з митами Трамп збирається використати при укладанні нової угоди з Британією...

Тобто отак само Трамп збирається тиснути і на інших.
На рівному місці (не було отаких мит, а він взяв і влупив) збирається отримувати тиск на всіх.
Хто піде на якісь поступки в тому, що потрібно Трампу, той отримає знижку.

Інша справа Трамп чомусь впевнений, що втримає ситуацію. Що всі поступляться, а не будуть об'єднуватися проти.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 кві, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:13

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:По факту есть коллективный договор, из которого никто не хочет первый выскакивать, да и альтернативы сейчас нет.

Дуже слушне зауваження.
Але якщо нічого не змінювати то першим загнуться США! Я так думаю. Саме тому США і першими почали цю двіжуху.

Та с какого перепуга они загнутся, если они основные эмитенты денежной массы, по факту их субсидирует все, кто пользуются долларом. В их интересах сохраниться статус-кво, а разшатать и изменить ситуацию в интересах их геополитических конкурентов. Они загнутся, когда их торговые партнёры скажут - "не нужон нам ваш доляр, дайте евро, рупию, золото, или товар в обмен (нужно подчеркнуть или дописать свой вариант)".
P.S. А все торговые партнёры по уши в долларе, отказатсья от его использования = обнулить накопленное. И так сливают баксы на всё подряд: исскуство, крипту, недвижку, яхты, самолёты, а они всё не заканчивается.

Вони не можуть купляти американські цінні папери вічно!
Чим більше слабшає американська економіка(а вона слабшає) і чим більше росте борг тим менша зацікавленість в доларі.
Чим менше купляють тим більше треба друкувати доларів щоб звести торгівельний баланс.
І так по кругу.

І все було б не так погано якби вони(США) не нагліли. Вони переборщують з друком. Причому вони вже крепко сіли на цю голку і злізати не думають.

P.S. Так, обнулити накопичене(насправді не обнулити а зменшити в 2-3 рази). А який вихід? Спонсорувати США вічно? :D Торгові партнери не дураки ж.

P.S.S.Якщо в США все так зашибісь як ви кажете то навіщо Трамп збільшує ці тарифи? Навіщо розхитує таку хорошу для США систему?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:17

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........
Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати???
Набагато краще не йти на перемир'я. :D :D

Причин может быть вагон и маленькая тележка.
Например, будут хотя бы частично ослаблены санкции, что позволит закупить необходимые материалы/комплектующие; даст некоторую передышку российской экономике, которая сегодня, конечно, не в лучшем состоянии; уменьшится экономическая и военная помощь Украине, при этом Украина будет вынуждена провести хотя бы частичную демобилизацию армии; даст возможность РФ пополнить запасы ракет, снарядов, дронов и пр. необходимого, провести перегруппировку и переподготовку войск (естественно, это всё не гарантированно, но возможно).
Это так, сходу.

В Кореї домовлялись на прям тимчасове-тимчасове перемир'я на 3 місяці в результаті воно триває вже 60+ років.
Уже надоело повторять - длительный мир в Корее обеспечен наличием в Южной Корее американских баз и, соответственно, войск.
Во Вьетнаме американские войска вывели и мир там быстро закончился. Надеюсь, не надо напоминать как и чем.
це правда но аналогія не вірна.
а війна в кореї була без американців?) Американці там прямі учасники конфлікту. В нас в цій війні скоріше роль північної кореї.
Росія тут відгребла достатньо щоб не ввязуватись сюди більше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:25

  andrijk777 написав:А який вихід? Спонсорувати США вічно? :D Торгові партнери не дураки ж.

За великим рахунком - да.
По обом твердженням.

Тобто вихід саме в спонсоруванні США ще довго. Щоб і обслуговування боргу поступово ставало віртуальним.
Тобто партнери дураки.
Руйнація цієї сталої системи обійдеться їм і всьому світу дорожче, ніж її продовження і удосконалення.

Саме смішне це те, що отака боргова піраміда (піраміди майже у всьому!!!) - це отой самий "комунізм" і "соціалізм".
Робота за безкоштовно; отримання товарів-послуг безкоштовно.
Трагікомедія...
(Соціалізм в лапках, бо теоретично соціалізм - це не безкоштовно, а по труду. А комунізм в лапках, бо теоретично комунізм - це по потребам).

Бо вигідніше...
Ніж воювати в будь-яких формах. Чим знищувати перевиробництво капіталу.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 кві, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:28

  andrijk777 написав: Вони не можуть купляти американські цінні папери вічно!

І все було б не так погано якби вони(США) не нагліли. Вони переборщують з друком. Причому вони вже крепко сіли на цю голку і злізати не думають.

P.S. Так, обнулити накопичене(насправді не обнулити а зменшити в 2-3 рази). А який вихід? Спонсорувати США вічно? :D Торгові партнери не дураки ж.

МОгут и будут єто делдать, пока все пользователи доллара не скажут СТОП, или вы перестанете наглеть или мы отказываемся от доллара. С какого перепугу США сами должны ворошить это осинное гнездо, пока весь мир терпит ? Пока эту ситуацию не поламают снаружи, США это изнутри делать не будут 100%.
alex_dvornichenko
 
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