Приклад наочний: *Сполучені Штати та Велика Британія проведуть переговори щодо опрацювання нової економічної угоди, в основі якої лежатимуть передові технології. Про це заявив Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє СNN.
Стармер наголосив на тісних економічних зв’язках між США та Британією, зазначивши, що країни інвестували в економіку одна одної 1,5 трлн доларів.
“Ми – лідери в галузі ШІ, і, дивіться, ми дотримуємося аналогічного підходу до цього питання. Замість того щоб надмірно регулювати ці нові технології, ми використовуємо можливості, які вони пропонують”, – заявив він.
Нагадаємо, що 27 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час переговорів було порушено тему можливих мит, які Трамп, судячи з його заяв, готовий запровадити проти ЄС. Трамп знову розкритикував торговельну політику ЄС, при цьому натякнувши, що Британія може уникнути нових тарифів. Источник: https://fact-news.com.ua/ssha-i-brytani ... tehnolohiy Тобто оцю ситуацію з митами Трамп збирається використати при укладанні нової угоди з Британією...
Тобто отак само Трамп збирається тиснути і на інших. На рівному місці (не було отаких мит, а він взяв і влупив) збирається отримувати тиск на всіх. Хто піде на якісь поступки в тому, що потрібно Трампу, той отримає знижку.
Інша справа Трамп чомусь впевнений, що втримає ситуацію. Що всі поступляться, а не будуть об'єднуватися проти.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 кві, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:По факту есть коллективный договор, из которого никто не хочет первый выскакивать, да и альтернативы сейчас нет.
Дуже слушне зауваження. Але якщо нічого не змінювати то першим загнуться США! Я так думаю. Саме тому США і першими почали цю двіжуху.
Та с какого перепуга они загнутся, если они основные эмитенты денежной массы, по факту их субсидирует все, кто пользуются долларом. В их интересах сохраниться статус-кво, а разшатать и изменить ситуацию в интересах их геополитических конкурентов. Они загнутся, когда их торговые партнёры скажут - "не нужон нам ваш доляр, дайте евро, рупию, золото, или товар в обмен (нужно подчеркнуть или дописать свой вариант)". P.S. А все торговые партнёры по уши в долларе, отказатсья от его использования = обнулить накопленное. И так сливают баксы на всё подряд: исскуство, крипту, недвижку, яхты, самолёты, а они всё не заканчивается.
Вони не можуть купляти американські цінні папери вічно! Чим більше слабшає американська економіка(а вона слабшає) і чим більше росте борг тим менша зацікавленість в доларі. Чим менше купляють тим більше треба друкувати доларів щоб звести торгівельний баланс. І так по кругу.
І все було б не так погано якби вони(США) не нагліли. Вони переборщують з друком. Причому вони вже крепко сіли на цю голку і злізати не думають.
P.S. Так, обнулити накопичене(насправді не обнулити а зменшити в 2-3 рази). А який вихід? Спонсорувати США вічно? Торгові партнери не дураки ж.
P.S.S.Якщо в США все так зашибісь як ви кажете то навіщо Трамп збільшує ці тарифи? Навіщо розхитує таку хорошу для США систему?
andrijk777 написав:......... Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати??? Набагато краще не йти на перемир'я.
Причин может быть вагон и маленькая тележка. Например, будут хотя бы частично ослаблены санкции, что позволит закупить необходимые материалы/комплектующие; даст некоторую передышку российской экономике, которая сегодня, конечно, не в лучшем состоянии; уменьшится экономическая и военная помощь Украине, при этом Украина будет вынуждена провести хотя бы частичную демобилизацию армии; даст возможность РФ пополнить запасы ракет, снарядов, дронов и пр. необходимого, провести перегруппировку и переподготовку войск (естественно, это всё не гарантированно, но возможно). Это так, сходу.
В Кореї домовлялись на прям тимчасове-тимчасове перемир'я на 3 місяці в результаті воно триває вже 60+ років.
Уже надоело повторять - длительный мир в Корее обеспечен наличием в Южной Корее американских баз и, соответственно, войск. Во Вьетнаме американские войска вывели и мир там быстро закончился. Надеюсь, не надо напоминать как и чем.
це правда но аналогія не вірна. а війна в кореї була без американців?) Американці там прямі учасники конфлікту. В нас в цій війні скоріше роль північної кореї. Росія тут відгребла достатньо щоб не ввязуватись сюди більше.
andrijk777 написав:А який вихід? Спонсорувати США вічно? Торгові партнери не дураки ж.
За великим рахунком - да. По обом твердженням.
Тобто вихід саме в спонсоруванні США ще довго. Щоб і обслуговування боргу поступово ставало віртуальним. Тобто партнери дураки. Руйнація цієї сталої системи обійдеться їм і всьому світу дорожче, ніж її продовження і удосконалення.
Саме смішне це те, що отака боргова піраміда (піраміди майже у всьому!!!) - це отой самий "комунізм" і "соціалізм". Робота за безкоштовно; отримання товарів-послуг безкоштовно. Трагікомедія... (Соціалізм в лапках, бо теоретично соціалізм - це не безкоштовно, а по труду. А комунізм в лапках, бо теоретично комунізм - це по потребам).
Бо вигідніше... Ніж воювати в будь-яких формах. Чим знищувати перевиробництво капіталу.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 кві, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав: Вони не можуть купляти американські цінні папери вічно!
І все було б не так погано якби вони(США) не нагліли. Вони переборщують з друком. Причому вони вже крепко сіли на цю голку і злізати не думають.
P.S. Так, обнулити накопичене(насправді не обнулити а зменшити в 2-3 рази). А який вихід? Спонсорувати США вічно? Торгові партнери не дураки ж.
МОгут и будут єто делдать, пока все пользователи доллара не скажут СТОП, или вы перестанете наглеть или мы отказываемся от доллара. С какого перепугу США сами должны ворошить это осинное гнездо, если весь мир терпит ? Пока эту ситуацию не поламают снаружи, США это изнутри делать не будут 100%, зачем резать курицу, несущую золотые яйца, исходя из какой мотивации ?? Ну вот сидим ждём, кто первый решится, ЕВРО уже как бы есть, БРИКС воздух гоняет. P.S. МОжет по дип каналам их и забомбили претензиями, но на публику пока это не выносят.
prodigy написав:У Китаї майже 1,5 млрд населення, там теж велика різниця в ЗП між "городом і деревней" на приклад в Шанхаї докери в порту отримують майже 2к доларів, на конвейерах Тесли так само, середнього класу в містах 150млн (але це кожний десятий, решта 90% мають 300дол, десь так само як в Україні), чи достатньо буде 150млн для збільшення споживання? ні, бо Китай світова фабрика у ниж товарів на 1,5млрд населення всієї планети, думаю будуть домовлятись с США, 54% це овердофіга, десь на 25% розраховують
Тобто не кожен десятий має 2000 а кожен третій, а решта(2/3) мають не 300$ а 500$. Відповідно маємо не 150, а 500 мільйонів заможних споживачів. Тобто потенціал є. Чи використають - не знаю, там все-таки не демократія.
Китай не буде з США домовлятись про тарифи - це 100%. Або Трамп дасть задню(найбільш ймовірно) або будуть взаємні 50%/100% тарифи. Від цього втратять і Китай і США, але Китай втратить менше. Але США як втратять - народ збідніє, зате від'ємне сальдо з Китаєм стане менше. Тобто люди втратять, а США(як держава) зміцніє.
detroytred написав:........... Якийсь треш виходить... Це вже навіть не Матриця, а щось ще крутіше. 49 центрів і 199 осіб за тиждень. Один центр 4 особи за тиждень. Почали процес приєднання.
Да ну нафіг. Не вірю. Не може такого бути. Може щось оту сторінку сайту криво склали. Ну не можу такого уявити. _________________________________ Нехай все ж таки "почали процес приєднання" - це приєднуються. Бо дійсно рік приєднуватися))
"як ви відноситесь до ЛГБТ? я до них не маю відношення"(з опитування в рф)
Європейському союзу доведеться закупити американські енергоносії на суму в 350 мільярдів доларів, щоб США послабили масштабні мита, введені президентом США Дональдом Трампом.
Заява Трампа прозвучала на пресконференції в Білому домі у відповідь на слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше повідомила, що ЄС запропонував скасувати мита на американські автомобілі та промислові товари, якщо США зроблять те ж саме у відповідь, пише Politico.
Коли журналіст запитав Трампа, чи достатньо цієї пропозиції, щоб він пішов на поступки, президент відповів: "Ні, недостатньо".
В Кореї домовлялись на прям тимчасове-тимчасове перемир'я на 3 місяці в результаті воно триває вже 60+ років.
Уже надоело повторять - длительный мир в Корее обеспечен наличием в Южной Корее американских баз и, соответственно, войск. Во Вьетнаме американские войска вывели и мир там быстро закончился. Надеюсь, не надо напоминать как и чем.
це правда но аналогія не вірна. а війна в кореї була без американців?) Американці там прямі учасники конфлікту. В нас в цій війні скоріше роль північної кореї. Росія тут відгребла достатньо щоб не ввязуватись сюди більше.[/quote] Аналогия практически никогда не бывает абсолютно точной. Но в причинах длительного мира в Корее всё верно. И подтверждается примером Вьетнама, где Штаты точно так же были "прямі учасники конфлікту", но после окончания свои войска вывели. С хорошо известным и быстрым результатом. То же произошло и в Афганистане. А Сев. Корея тоже воевала не сама по себе - там очень даже активно участвовали китайские войска и советская авиация. Если бы "Росія тут відгребла достатньо", то они сейчас были бы гораздо больше склонны к переговорам. Но, как видим, этого нет. При этом я не утверждаю, что повторное нападение обязательно будет.