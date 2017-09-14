Додано: Вів 08 кві, 2025 19:37

andrijk777 написав: Так, обнулити накопичене(насправді не обнулити а зменшити в 2-3 рази). Так, обнулити накопичене(насправді не обнулити а зменшити в 2-3 рази).

Обнулити чи зменшити в рази накопичення( якщо під накопиченнями мати на увазі реальні матеріально/технологічні здобутки)-не можливо від слова взагалі....А от зменшити масштаб лінійки якою ці накопичення міряються-можна..Наприклад , гляньте на коливання акцій тої ж ТеслиВ грудні 2020 року вони коштували ті ж 239 доларів/акція. що й сьогодні, і на протязі 4 років були як вище так і нижче цього рівня.Тому Тесла стала біднішою на 100 млрд доларів з 20 грудня 2024 року... але перед цим з 18 жовтня 2024 року по 20 грудня 2024 року - стала багатшою на тих самих 100 млрд доларів....Тому ще разОці всі падіння акцій і так далі не мають нічого спільного з ОБНУЛЕННЯМ чи ЗМЕНШЕННЯМ вже існуючого.Акції скачуть туди сюди - а заводи які забезпечують цінність акцій як стояли так і стоять..ПСДо речі саме тому я поки що досить нейтрально відношусь до апокаліптичних заявах про падіння ринків... адже ринки падають з величин , на які вони виросли пару місяців тому.Таким чином, пенсійний фонд А який мав в жовтні 2024 капіталізацію в 1 трл доларів, і в квітні 2025 також має капіталізацію в 1 трлн доларів... тобто поки що пенсіям американців нічого не загрожує.ППСпісля такогопадіння. індекс Доу-Джонса- знаходитья на рівні січня 2024 року...Тобто якщо США кудись і відкотилось ... то рівно в ситуацію в якій було 15 місяців тому.