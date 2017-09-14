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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1351513516135171351813519>
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:58

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тому "що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє".

Угода. Пу з Трампом. Про тимчасове перемир'я.
Яке має можливість перерости в тривале.

В тому році Зе поясняв і овсі, що пауза потрібна пу. Для підготовки, накопичення.

Ще раз:
Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати???
Набагато краще не йти на перемир'я. :D :D

на перемир'я йти - щоб трошки привести до тями збройні сили. бо на ішаках багато не навоюєш. й ракети запускати з конвеєра - теж таке собі.

головне мета - знищення держави Україна. як мінімум щось типу Біларусі. поточний рівень армії це не дозволить - а от через рік буде потужніша армія. але не надто довго - довго без війни Раша не проживе.

а порушувати - для руських це що вперше? вони ж нас звинуватять...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ще раз про те що за тарифами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:03

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Никакого трэша. Всё правильно на "отой сторінці сайту".

Треш, якщо все правильно.

Трэш это уже личные эмоции.
Это просто суровая реальность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:37

  andrijk777 написав:Так, обнулити накопичене(насправді не обнулити а зменшити в 2-3 рази).
Обнулити чи зменшити в рази накопичення( якщо під накопиченнями мати на увазі реальні матеріально/технологічні здобутки)-не можливо від слова взагалі....
А от зменшити масштаб лінійки якою ці накопичення міряються-можна..
Наприклад , гляньте на коливання акцій тої ж Тесли
https://ru.investing.com/equities/tesla-motors-chart
В грудні 2020 року вони коштували ті ж 239 доларів/акція. що й сьогодні, і на протязі 4 років були як вище так і нижче цього рівня.
Тому Тесла стала біднішою на 100 млрд доларів з 20 грудня 2024 року... але перед цим з 18 жовтня 2024 року по 20 грудня 2024 року - стала багатшою на тих самих 100 млрд доларів....

Тому ще раз
Оці всі падіння акцій і так далі не мають нічого спільного з ОБНУЛЕННЯМ чи ЗМЕНШЕННЯМ вже існуючого.
Акції скачуть туди сюди - а заводи які забезпечують цінність акцій як стояли так і стоять..

ПС
До речі саме тому я поки що досить нейтрально відношусь до апокаліптичних заявах про падіння ринків... адже ринки падають з величин , на які вони виросли пару місяців тому.
Таким чином, пенсійний фонд А який мав в жовтні 2024 капіталізацію в 1 трл доларів, і в квітні 2025 також має капіталізацію в 1 трлн доларів... тобто поки що пенсіям американців нічого не загрожує.

ППС
після такого "страшного" падіння. індекс Доу-Джонса- знаходитья на рівні січня 2024 року...
Тобто якщо США кудись і відкотилось ... то рівно в ситуацію в якій було 15 місяців тому.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 22:28

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:ЛАД
1 В України НЕМАЄ жодної вини ( що цілої що часткової) в тому що на Україну напала роССія.
2 В України є ПРОБЛЕМА в тому, що на її кордонах живе неадекватний нафтонаркоша, який вважає що сусідів треба гнобити.
3 Ця проблема БУДЕ вирішена, бо нафтонаркоша вже почав заважати не тільки своїм ближнім, а й почав погрожувати дальнім сусідам..
Ці дальні сусіди- злякались , а так як їх економічний потенціал разів в 20 перевищує потенціал наркоші - то жити наркоші залишилось не довго ( з точки зору історії)
Хоча це недовго(2-3-5-10) років, з точки зору простої людини -це практично вічність.

1. Каким словом называть ошибки Украины не так важно. Это просто терминология. Не нравится слово "вина", называйте это ошибками, просчётами, ещё как-нибудь. Суть от этого не меняется.
2. Эта "ПРОБЛЕМА" в обозримом будущем никуда не исчезнет. Уже 100 раз писали, другого глобуса у нас в запасе нет.
3. По-моему, за 3 года войны уже даже дети могли убедиться, что планов уничтожения РФ у "цих дальніх сусідів" нет. Если кому-то было не ясно, то Трамп это сегодня демонстрирует более чем откровенно.
Если на что-то и можно рассчитывать, то это на самостоятельный развал "федерации" по образцу Союза. Но это вряд ли 2-3-5 лет. Возможно 5-10-20-50-? Во всяком случае, продолжать войну в расчёте на это нельзя.
Вы верно написали: "з точки зору простої людини -це практично вічність".

1. змінюється й сильно. не знаю, що ЛАД має під помилками - але помилка лише одна - треба було вибудовувати державну політіку виходячи з того, що Раша ворог - й обов'язково нападе. й в НАТО вступати не в 2018, коли через шальні нафтові гроші Раша трохи набрала сил, а ще в 90 роки. оце єдина велика помилка 8)
2. Глобус той же, але коли остання імперія 20 сторіччя розвалиться - з уламками ми якось впораємося.
3. ЛАД - терпила по життю? після того, як Раша показала, що є загрозою для розвиненого світу, то плани по її ослабленню звісно є. так що ЛАД надто самовпевнено каже "що планів немає". будуть й далі тиснути економічно, будуть обмежувати доступ до технологій. й якщо срср впав сам, то Раші допоможуть. є шанс ЛАД це ще побачить :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 22:50

Crude Oil WTI $58.1

Новий трирічний мінімум $58.1
https://stooq.pl/q/?s=cl.f&c=3y&t=l&a=lg&b=0
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 23:47

Тут, помню,когда-то превозносили такую видатну украинку Викторию Спартц.
Первая конгрессвумен США с Украины: Зеленский должен уступить землю России
В интервью The Telegraph перед своим выступлением в мэрии, отрывки из которого широко распространились в интернете, она сказала: «Я просто не понимаю, как они (Украина) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли. Если бы они выиграли войну, это было бы совсем другое дело».

«Президент Трамп унаследовал это, так что теперь ему придется с этим разбираться», — сказала она, возложив вину на его предшественника Джо Байдена, с которым она конфликтовала из-за его нежелания предоставить помощь, которая, по ее мнению, была необходима Украине для победы в войне.

Правда,
в прошлом году она проголосовала против пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, обвинив правительство г-на Зеленского в коррупции и выступив против раздачи «пустых чеков».

После скандальной ссоры в Овальном кабинете с Трампом г-жа Спарц раскритиковала г-на Зеленского за то, что он оказал «медвежью услугу украинскому народу» и «оскорбил американского президента».

Она призвала украинский народ проголосовать против своего лидера военного времени ради достижения прочного мира.

«У них будут выборы, и если они его выберут, то потеряют остальную часть страны», — предупредила она.

На вопрос о ее предполагаемом отказе поддержать собственный народ на собрании городского совета в прошлом месяце она ответила: «Моя главная задача как американского конгрессмена — защищать интересы, интересы Америки».

Справедливости ради, Путину она не доверяет: "«Путину никогда нельзя доверять, единственный способ наладить мир с Путиным — это иметь силу, позволяющую выигрывать войны, и точка», — сказала она".
И "она сияет восхищением, описывая «героические» действия солдат своей родной страны".
Лучше бы, "сияя восхищением", требовала для нас оружие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 01:03

Послушал вчера Арестовича https://www.youtube.com/watch?v=oVH-t6Sfr30. Много спорного, но меня заинтересовало с 1:16:20 до 01:25:25 - вариант ответа на тот вопрос, который я задавал Lapay - условия заключения перемирия/мира с РФ. НРе знаю, насколко такой вариант возможен/реален, но это хоть какой-то вариант, первый, который я слышу. Кроме прекрасных, но оказавшихся неосуществимыми вариантов, которые мы пытались продвигать год назад. Вариант неприятный - финляндизация, но других никто не предлагает. Европа вообще предлагает только продолжать войну, что предлагает США в лице Трампа вообще непонятно и знает только он. Возможно. А, возможно, он и сам не знает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 01:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вариант неприятный - финляндизация

перше запитання до вас: наведіть, будь ласка, цитату, де про Фінляндію сталін говорив "это даже не государство, половина их территории подарена нами".

Друге запитання: Арестович щось говорить про те, що в сценарії "фінляндизації" з території України ніколи не буде загрожувати небезпека для росії. Так а коли така небезпека була? Що саме Україна має доводити і яким чином? І як взагалі можна гарантувати послушність і лояльність без прямого управління територією? А для цього необхідно її окупувати.

А щодо самого Арестовича - то це просто політичний труп. Він не має жодних шансів знову потрапити у владу. До того ж, якщо його аудиторія це ті самі персонажі, що пишуть коментарі до приведеного відео, то він ще й виступає потєшним клоуном для руZZких.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 07:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харьков и Днепр массированно атаковали дроны: много пострадавших и разрушений (фото)
Обновлено в 02:00: По данным Харьковской областной прокуратуры, под ударом оказались Основянский, Индустриальный, Шевченковский и Киевский районы.

Повреждены жилые дома, административные здания, гражданские предприятия и много автомобилей. 65-летний мужчина получил осколочное ранение головы, у 55-летний женщины острая реакция на стресс.

Обновлено в 01:30: Мэр Днепра Борис Филатов сообщает о повреждении пяти многоэтажек, в некоторых задело газовые коммуникации, выбито не менее двух сотен окон. Также зафиксированы разрушения в частном секторе.


К РПВ и перемирию ...
pesikot
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