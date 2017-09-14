Додано: Сер 09 кві, 2025 09:58

Конгеніально:

*«Что дала глобалистская экономика Соединенным Штатам Америки? И ответ в том, что, по сути, она основана на двух принципах — влезание в огромные долги, чтобы покупать вещи, которые производят для нас другие страны. Чтобы сделать это более ясным, мы берем деньги в долг у китайских крестьян, чтобы купить то, что производят эти китайские крестьяне, — сказал Вэнс...* (С)



Але звідки в китайських (і не тільки китайських) крестьян ДЄНЬГІ, які вони почали давати омериканцям в долг?



.... можна сказати, що ці гроші з'явилися з того, що ці крест'яни їх заробили ... працюючі на ввезеному до них американському капіталі.

Капітал омериканський, робочі - китайські.

Все по чесному, ринковому.



І все чудово.

Тільки нехай Венс дасть відповідь на корінне питання: То з якої милості отой капітал сам добровільно потупотів з США до китайських крестьян?

Від безвихіддя...



А тепер Трамп хоче, щоб він потупотів взад.

Щоби що?

Щоби 1930 ВД повторилася.



Імхо.

Все вони розуміють.

Просто хочуть достукатися до китайців і Ко, до речі і європейців!!!

Що альтернативи нема.



Трамп не дурень.

Це європейці, китайці і т.д. мудаки.

Бо всі все чудово розуміють.



Інша справа, що Трамп (оскільки не має контролю над ФРС) хоче змінити саму схему "забирання" грошей в китайців і Ко. Зсунути баланс.

Не стільки через боргову піраміду, а ще й через мита і закупівлю більше американського товару.