"Людей кладуть батальйонами": начальник ТЦК зізнався, що не пустить сина в ЗСУ
"Розумієте, я сам бачив, як воно відбувається... Просто з початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, ніж у моск***й, людей бездумно клали батальйонами... Ось зараз випливе Бахмут, Бахмут випливе", — зазначив він.
За словами воєнкома, у Бахмуті тільки в його підрозділі за неповний місяць загинули 24 людини. Крім цього, ще 111 солдатів, включно з ним, дістали поранення.
Два роки тому зник безвісти зять начальника ТЦК при вході в Бахмут. А його дочка служить у Рівненському районному ТЦК.
"У нас зараз династія ТЦК. Щоправда, вона служила у мене в розвідбаті раніше солдатом. Ось закінчила кафедру і пішла", — повідомив він.
Ковалюк заявив, що відмовляє молодь віком від 18 до 24 років укладати контракти на службу в армії. За його словами, хлопцям доведеться служити в "м'ясних бригадах", де занадто низька виживаність особового складу.
Дик, партнери самі не скривали цю інфо. Перший же пошук навіть в нашому інфопросторі видає: * Президент США Джо Байден номінував генерал-майора Кертіса Баззарда опікуватися координацією допомоги Україні від союзників, повідомили у Пентагоні. Баззард ймовірно очолить підрозділ НАТО, що базуватиметься у німецькому Вісбадені, як було анонсовано на вашингтонському саміті НАТО.
Кандидатуру очільника вісбаденського центру повинен затвердити Сенат США. У Вісбадені працюватимуть кілька сотень військових, що входять до групи сприяння безпеці України, інформує видання Stars and Stripes.
За інформацією Міністерства оборони США, група сприяння безпеці України діятиме у рамках операції “Атлантична рішучість”. Баззард, випускник Військової академії США, наразі керує Центром передового досвіду армії США у Форт-Мур, штат Джорджія, одній з найбільших військових баз у США.* https://www.holosameryky.com/a/pantagon ... 17504.html То ж як їх міг підставити цим Залужний?
jump написав: "Людей кладуть батальйонами": начальник ТЦК зізнався, що не пустить сина в ЗСУ
Рівненський обласний ТЦК та СП 14 ч. · В окремих медіа поширюється інформація про суб’єктивні заяви начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, «моральної втоми» особового складу та нібито «халатного ставлення» до «людського ресурсу» у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви. Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підкреслює свою відкритість до публічного діалогу, належний рівень взаємодії з особовим складом. Наша головна мета – забезпечення Перемоги над російським агресором! https://www.facebook.com/RivneTTCKtaSP/ ... 2TjVYAxHVl
Ці аргументи завжди і всюди були, є і будуть: *Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви. *
Ці аргументи завжди і всюди були, є і будуть: *Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви. *
Конгеніально: *«Что дала глобалистская экономика Соединенным Штатам Америки? И ответ в том, что, по сути, она основана на двух принципах — влезание в огромные долги, чтобы покупать вещи, которые производят для нас другие страны. Чтобы сделать это более ясным, мы берем деньги в долг у китайских крестьян, чтобы купить то, что производят эти китайские крестьяне, — сказал Вэнс...* (С)
Але звідки в китайських (і не тільки китайських) крестьян ДЄНЬГІ, які вони почали давати омериканцям в долг?
.... можна сказати, що ці гроші з'явилися з того, що ці крест'яни їх заробили ... працюючі на ввезеному до них американському капіталі. Капітал омериканський, робочі - китайські. Все по чесному, ринковому.
І все чудово. Тільки нехай Венс дасть відповідь на корінне питання: То з якої милості отой капітал сам добровільно потупотів з США до китайських крестьян? Від безвихіддя...
А тепер Трамп хоче, щоб він потупотів взад. Щоби що? Щоби 1930 ВД повторилася.
Імхо. Все вони розуміють. Просто хочуть достукатися до китайців і Ко, до речі і європейців!!! Що альтернативи нема.
Трамп не дурень. Це європейці, китайці і т.д. мудаки. Бо всі все чудово розуміють.
Інша справа, що Трамп (оскільки не має контролю над ФРС) хоче змінити саму схему "забирання" грошей в китайців і Ко. Зсунути баланс. Не стільки через боргову піраміду, а ще й через мита і закупівлю більше американського товару.