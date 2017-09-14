RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13516135171351813519>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 07:36

Schmit
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 07:49

"Людей кладуть батальйонами": начальник ТЦК зізнався, що не пустить сина в ЗСУ :shock:

"Розумієте, я сам бачив, як воно відбувається... Просто з початку війни не розрахували наш людський ресурс. Він набагато менший, ніж у моск***й, людей бездумно клали батальйонами... Ось зараз випливе Бахмут, Бахмут випливе", — зазначив він.

За словами воєнкома, у Бахмуті тільки в його підрозділі за неповний місяць загинули 24 людини. Крім цього, ще 111 солдатів, включно з ним, дістали поранення.

Два роки тому зник безвісти зять начальника ТЦК при вході в Бахмут. А його дочка служить у Рівненському районному ТЦК.

"У нас зараз династія ТЦК. Щоправда, вона служила у мене в розвідбаті раніше солдатом. Ось закінчила кафедру і пішла", — повідомив він.

Ковалюк заявив, що відмовляє молодь віком від 18 до 24 років укладати контракти на службу в армії. За його словами, хлопцям доведеться служити в "м'ясних бригадах", де занадто низька виживаність особового складу.

"Під цю програму підуть ті пацани, яким потрібні гроші. А самі не знають, що гроші можуть і не отримати. Зараз ось субота-неділя — по нулях, не поставив нікого (у план мобілізації, — ред.). Завтра вже налаштовуюся на нараді на сувору догану", — продовжив він.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/701 ... ina-do-zsu

Верховна Рада займеться ТЦК: як розслідуватимуть злочини військкомів (відео)
https://focus.ua/uk/ukraine/701276-zloc ... ati-spravi
jump
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 08:30

  Schmit написав:


Дик, партнери самі не скривали цю інфо. Перший же пошук навіть в нашому інфопросторі видає:
* Президент США Джо Байден номінував генерал-майора Кертіса Баззарда опікуватися координацією допомоги Україні від союзників, повідомили у Пентагоні. Баззард ймовірно очолить підрозділ НАТО, що базуватиметься у німецькому Вісбадені, як було анонсовано на вашингтонському саміті НАТО.

Кандидатуру очільника вісбаденського центру повинен затвердити Сенат США. У Вісбадені працюватимуть кілька сотень військових, що входять до групи сприяння безпеці України, інформує видання Stars and Stripes.

За інформацією Міністерства оборони США, група сприяння безпеці України діятиме у рамках операції “Атлантична рішучість”. Баззард, випускник Військової академії США, наразі керує Центром передового досвіду армії США у Форт-Мур, штат Джорджія, одній з найбільших військових баз у США.*
https://www.holosameryky.com/a/pantagon ... 17504.html
То ж як їх міг підставити цим Залужний?

Гадаю, що є і офіційні заяви отих генералів....
Які названі в статті НЮТ
https://zn.ua/ukr/war/zaluzhnij-rozpovi ... i-zsu.html

А стаття в НЮТ потужна...
Навіть якщо наведені в ній наголоси поділити на 10.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 кві, 2025 08:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 23907
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 08:36

  jump написав: "Людей кладуть батальйонами": начальник ТЦК зізнався, що не пустить сина в ЗСУ :shock:


Рівненський обласний ТЦК та СП
14 ч. ·
В окремих медіа поширюється інформація про суб’єктивні заяви начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, «моральної втоми» особового складу та нібито «халатного ставлення» до «людського ресурсу» у Збройних Силах України.
Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави.
Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви.
Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підкреслює свою відкритість до публічного діалогу, належний рівень взаємодії з особовим складом. Наша головна мета – забезпечення Перемоги над російським агресором!
https://www.facebook.com/RivneTTCKtaSP/ ... 2TjVYAxHVl
detroytred
 
Повідомлень: 23907
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 08:57

detroytred

та звісно...
довіра лише телемарафону :lol:
jump
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 09:17

  jump написав:detroytred

та звісно...
довіра лише телемарафону :lol:

Отож. І ніяк інакше.
Все старе, як світ.

Ці аргументи завжди і всюди були, є і будуть:
*Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави.
Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви. *

Незабаром знайдуться і оті *інші мотиви*.
detroytred
 
Повідомлень: 23907
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 09:19

  detroytred написав:
  jump написав:detroytred

та звісно...
довіра лише телемарафону :lol:

Отож. І ніяк інакше.
Все старе, як світ.

Ці аргументи завжди і всюди були, є і будуть:
*Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави.
Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби. Не виключаються й інші мотиви. *

Незабаром знайдуться і оті *інші мотиви*.


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39131
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2817 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 09:58

Конгеніально:
*«Что дала глобалистская экономика Соединенным Штатам Америки? И ответ в том, что, по сути, она основана на двух принципах — влезание в огромные долги, чтобы покупать вещи, которые производят для нас другие страны. Чтобы сделать это более ясным, мы берем деньги в долг у китайских крестьян, чтобы купить то, что производят эти китайские крестьяне, — сказал Вэнс...* (С)

Але звідки в китайських (і не тільки китайських) крестьян ДЄНЬГІ, які вони почали давати омериканцям в долг?

.... можна сказати, що ці гроші з'явилися з того, що ці крест'яни їх заробили ... працюючі на ввезеному до них американському капіталі.
Капітал омериканський, робочі - китайські.
Все по чесному, ринковому.

І все чудово.
Тільки нехай Венс дасть відповідь на корінне питання: То з якої милості отой капітал сам добровільно потупотів з США до китайських крестьян?
Від безвихіддя...

А тепер Трамп хоче, щоб він потупотів взад.
Щоби що?
Щоби 1930 ВД повторилася.

Імхо.
Все вони розуміють.
Просто хочуть достукатися до китайців і Ко, до речі і європейців!!!
Що альтернативи нема.

Трамп не дурень.
Це європейці, китайці і т.д. мудаки.
Бо всі все чудово розуміють.

Інша справа, що Трамп (оскільки не має контролю над ФРС) хоче змінити саму схему "забирання" грошей в китайців і Ко. Зсунути баланс.
Не стільки через боргову піраміду, а ще й через мита і закупівлю більше американського товару.
detroytred
 
Повідомлень: 23907
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все уже слышали прослушку НАБУ, где гниды вместо мяса отправляют в армию жир, вместо мяса колят воду. Зато на мові

Бабы и мужики, имеют сотни тысяч долларов на войне

Конечно им окончание войны - смерть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4726
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 09:59

  detroytred написав:
  jump написав: "Людей кладуть батальйонами": начальник ТЦК зізнався, що не пустить сина в ЗСУ :shock:


Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки підкреслює свою відкритість до публічного діалогу,

Странно: только на прошлой неделе было официальное заявление от высшего руководства - "фиг вам, а не публичный диалог"...
_hunter
 
Повідомлень: 9485
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 13516135171351813519>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 92923
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 918779
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13925)
09.04.2025 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.