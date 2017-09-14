Скандальна американська конгресвумен Вікторія Спартц накинулась на видання The Telegraph, якому дала інтерв’ю із заявами про необхідність українцям змиритися з втратами територій, а також образила Україну і її президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Спартц, повідомляє "Європейська правда".
Конгресвумен заявила, що заголовок інтерв’ю на сайті Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України.
"Цей заголовок був "зручно" використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її і президента Трампа і продовжити звинувачувати Сполучені Штати в програші Зеленського і зраді його країни", – йдеться в заяві.
У заяві зазначено, що спершу у матеріалі використовували лапки, щоб "перекрутити те, чого конгресвумен Спартц ніколи не говорила".
Після кількох контактів із командою Спартц, видання "видалило лапки, але залишило двокрапку, щоб створити видимість цього неправдивого твердження".
"Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це згубна справа", – заявила Спартц.
Вона зазначає, що "поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитися віддати їх назавжди".
"Тому за допомогою Сполучених Штатів можна домогтися лише тимчасового рішення, яке дасть кожній зі сторін час на перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішуватися пізніше, а не тільки на полі бою", – додала конгресвумен.
В інтерв’ю британському виданню Спартц закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру, оскільки, на її думку, з Володимиром Зеленським українці "втратять решту країни".
Вона також пропонувала українцям змиритися з втратою територій, які окупувала РФ.
У відповідь на заяви скандальної конгресвумен речник МЗС України Георгій Тихий заявив: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими".
Чому ж США більше не хочуть допомагати Україні? Хм...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 09 кві, 2025 10:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тільки нехай Венс дасть відповідь на корінне питання: То з якої милості отой капітал сам добровільно потупотів з США до китайських крестьян?
Для того щоб а - отримати прибуток в Китаї б - вивести частину прибутку власнику капіталу в - частину прибутку залишити для подальшого отримання дивідентів д - вивести тіло капіталу назад
Цикл закінчився.
І саме тому, якщо КАПІТАЛ ЗОВНІШНІЙ - то його рухи в довготривалій перспективі не дають ніяких переваг для країни куди він входив/виходив... За одним виключенням Під час рухів зовнішнього капіталу туди/сюди - в країні НАПРАЦЬОВУЄТЬСЯ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ а от вже наявність власного капіталу прискорює розвиток країни за рахунок того , що дохід від розміщення власного капіталу всередині країни- а - збільшує власний капітал б - на розмір збільшення- збільшується власний ринок...
Саме такий механізм зростання ринку... а не міфічна фантазія про те що хтось пише закон, від якого зявляється ринок на який зовні заходить капітал і збільшує при цьому ринок на який зайшов
ПС Правда є виключення.. Це приклади створення наднаціональних союзів (наприклад ЄС ) в яких, для того щоб перетворити СВІЙ ринок самодостатнім потрібно було охопити територію на якій проживає 300+млн осіб , тому локомотиви Британія/Франція/Німеччина - проспонсорували вхід в Євросоюз країн Балтії і Східної Європи. Але і цей приклад не є виключенням з описаного вище, адже у випадку входу в ЄС , капітал який отримувала Східна Європа - перетворювався у ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЄС
detroytred написав:Тільки нехай Венс дасть відповідь на корінне питання: То з якої милості отой капітал сам добровільно потупотів з США до китайських крестьян?
Для того щоб а - отримати прибуток в Китаї б - вивести частину прибутку власнику капіталу в - частину прибутку залишити для подальшого отримання дивідентів д - вивести тіло капіталу назад
Цикл закінчився.
Да кеп. Про те і мова, що в себе в ринку прибуток отримати стало проблемою. Питання було риторичне.
І саме тому, якщо КАПІТАЛ ЗОВНІШНІЙ - то його рухи в довготривалій перспективі не дають ніяких переваг для країни куди він входив/виходив... За одним виключенням Під час рухів зовнішнього капіталу туди/сюди - в країні НАПРАЦЬОВУЄТЬСЯ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ а от вже наявність власного капіталу прискорює розвиток країни за рахунок того , що дохід від розміщення власного капіталу всередині країни- а - збільшує власний капітал б - на розмір збільшення- збільшується власний ринок...
Саме такий механізм зростання ринку... а не міфічна фантазія про те що хтось пише закон, від якого зявляється ринок на який зовні заходить капітал і збільшує при цьому ринок на який зайшов
*Напрацьовується власний капітал* -- це і є розвиток власного ринку.
Що іноземний (зовнішній) капітал зайде в ринок тільки за наявності сприятливих для цього умов. Умови - визначають регулятори ринку. Що одночасно і потім розвиток вже власного капіталу буде визначатися саме сприятливими для цього умовами.
В тебе знов якісь фантазійні висновки))) Класика першого типу: 2+2=4, але потім висновок, який сфантазувалося.
*Механізм зростання ринку* - це і є розвиток ринку, рост капіталу в ринку. В тебе він визначається ... зростанням капіталу. Тавтологія. Я дерусь, потому что я дерусь))) Капітал зростає, тому що він зростає.
З.и. під ринок ЄС Україна змінювала і змінює саме закони, які визначають умови в ринку. Реальні. А не міфічні фантазійні. Теж саме і з ВТО. І будь чим. Ну і звісно, окрім написати та прийняти, забезпечити їх реалізацію теж є необхідним. Законодавча та виконавча гілки влади. Можновладці-управлінці-регулятори. Ринку.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 кві, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Що іноземний (зовнішній) капітал зайде в ринок тільки за наявності сприятливих для цього умов. Умови - визначають регулятори ринку. Що потім розвиток вже власного капіталу буде визначатися саме сприятливими для цього умовами.
В тебе знов якісь фантазійні висновки))) Класика першого типу: 2+2=4, але потім висновок, який сфантазувалося.
В мене досвід роботи з ЗОВНІШНІМ капіталом( для мене банківський чи будь-який інший кредит - це те саме що для Держави ЗОВНІШНІЙ кредит) Тому 1 Те що пояснював тобі раніше(по легкості заробляння) Якщо в Державі створені умови для функціонування капіталу - то ці умови ОДНАКОВІ що для Зовнішнього , що для ВНУТРІШНЬОГО 2 При цьому ЗОВНІШНІЙ капітал більш чисельний і може працювати при МЕНШИХ нормах прибутку, внаслідок того що його БІЛЬШЕ 3 Так як РИНОК це ОБЄМ ВНУТРІШНЬОГО капіталу , то захід ЗОВНІШНЬОГО не збільшує ОБЄМ ринку. Зовнішній не дає розвиватись внутрішньому( конкурентно його давить) , а прибутки, який отримав видавивши внутрішній і зайнявши його сегмент - виводить назад.( так само як потім виводить і тіло)
Саме тому з одного боку Китай- ніби розвинувся, а з другого , для того щоб ВИГЛЯДАТИ розвинутим-Китай девальвує власну валюту(знищуючи внутрішній попит) а зменшення внутрішнього попиту=зменшенню обємів ринку.
Спробуй це осягнути..
ПС оповідання про те що тільки зовнішні капітали з хорошими можновладцями(план Маршала чи індустріалізація в СРСР) -створюють великий РИНОК - залиште собі.
Ринок створили ЛЮДИ які НАКОПИЧИЛИ власний капітал. Так, якась частина накопивши багато -вивели цей капітал і продовжують виводити туди де цей капітал має захист. Але зрозуміти чому капітал втікає з країни в якій створений - дано не кожному. Поки основна маса буде вважати , що капітал виникає з нічого... ( а не з праці) до того часу цей "з нічого" створений капітал буде зникати "в нікуди"...
ППС капітал створюють не тільки підприємці капітал створює КОЖНА людина, яка СПОЖИВАЄ менше ніж ВИРОБЛЯЄ от ця різниця і є КАПІТАЛОМ ( не залежно що це, картопля чи станок) головне щоб воно ЗЯВИЛОСЬ
detroytred написав:Що іноземний (зовнішній) капітал зайде в ринок тільки за наявності сприятливих для цього умов. Умови - визначають регулятори ринку. Що потім розвиток вже власного капіталу буде визначатися саме сприятливими для цього умовами.
В тебе знов якісь фантазійні висновки))) Класика першого типу: 2+2=4, але потім висновок, який сфантазувалося.
В мене досвід роботи з ЗОВНІШНІМ капіталом( для мене банківський чи будь-який інший кредит - це те саме що для Держави ЗОВНІШНІЙ кредит) Тому 1 Те що пояснював тобі раніше(по легкості заробляння) Якщо в Державі створені умови для функціонування капіталу - то ці умови ОДНАКОВІ що для Зовнішнього , що для ВНУТРІШНЬОГО 2 При цьому ЗОВНІШНІЙ капітал більш чисельний і може працювати при МЕНШИХ нормах прибутку, внаслідок того що його БІЛЬШЕ 3 Так як РИНОК це ОБЄМ ВНУТРІШНЬОГО капіталу , то захід ЗОВНІШНЬОГО не збільшує ОБЄМ ринку. Зовнішній не дає розвиватись внутрішньому( конкурентно його давить) , а прибутки, який отримав видавивши внутрішній і зайнявши його сегмент - виводить назад.( так само як потім виводить і тіло)
Саме тому з одного боку Китай- ніби розвинувся, а з другого , для того щоб ВИГЛЯДАТИ розвинутим-Китай девальвує власну валюту(знищуючи внутрішній попит) а зменшення внутрішнього попиту=зменшенню обємів ринку.
Спробуй це осягнути..
ПС оповідання про те що тільки зовнішні капітали з хорошими можновладцями(план Маршала чи індустріалізація в СРСР) -створюють великий РИНОК - залиште собі.
Ринок створили ЛЮДИ які НАКОПИЧИЛИ власний капітал. Так, якась частина накопивши багато -вивели цей капітал і продовжують виводити туди де цей капітал має захист. Але зрозуміти чому капітал втікає з країни в якій створений - дано не кожному. Поки основна маса буде вважати , що капітал виникає з нічого... ( а не з праці) до того часу цей "з нічого" створений капітал буде зникати "в нікуди"...
ППС капітал створюють не тільки підприємці капітал створює КОЖНА людина, яка СПОЖИВАЄ менше ніж ВИРОБЛЯЄ от ця різниця і є КАПІТАЛОМ ( не залежно що це, картопля чи станок) головне щоб воно ЗЯВИЛОСЬ
До чого цей вінегрет з кеп-очевидностей та фантазійних висновків?
Якщо на території є умови для ринку, то капітал там апріорі є, з'являється. Постійно. Проблемою стає розвиток ринку-рост капіталу. Подальші.
То що для цього потрібно? Для подальшого росту, розвитку? Твої оповідання про "Поки основна маса буде вважати , що капітал виникає з нічого..."))))))))))) _____________________________ Коли людина спожила, тобто щось купила, то куди капітал дівся????? Розкрути далі ланцюг. Може тоді дійдеш сам до розуміння проблеми розвитку капіталу в ринку. Або змоделюй, якщо в тебе купляти6споживати менше стануть хліба-горілки і т.д., а оцей капіталець почнуть самі прирощувати... Хоч через банки, хоч через підприємництво по виготовленню хліба-горілки і т.д. Не витрачати-споживати на твоє таксі, а самі прирощувати капіталець своїм таксі. Равлики і т.д., кажеш?)) Так і ці ніші миттєво заповнять. Бо об'єм їх мізерний. Згадай, що підприємці бувші прибиральниці-прохфесора подалися чомусь в заробітчани.
Подивись на гілки форуму від банків до нерухомості: капітал є. Справа лише в рості цього капіталу. В обороті цього капіталу ... з прибутком після обороту.
А в тебе -- аля стоіт лішь только захотєть ... менше споживати.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 кві, 2025 11:49, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав:Послушал вчера Арестовича https://www.youtube.com/watch?v=oVH-t6Sfr30. Много спорного, но меня заинтересовало с 1:16:20 до 01:25:25 - вариант ответа на тот вопрос, который я задавал Lapay - условия заключения перемирия/мира с РФ. НРе знаю, насколко такой вариант возможен/реален, но это хоть какой-то вариант, первый, который я слышу. Кроме прекрасных, но оказавшихся неосуществимыми вариантов, которые мы пытались продвигать год назад. Вариант неприятный - финляндизация, но других никто не предлагает. Европа вообще предлагает только продолжать войну, что предлагает США в лице Трампа вообще непонятно и знает только он. Возможно. А, возможно, он и сам не знает.
брєд - а що ще могло сподобатися ЛАДу?
лише я пропонував пару варіантів - а ЛАД як завжди не бачить
є декілька відмінностей - у Фінляндії срср не вимагав, щоб всі стали руськими. а зараз Раша це вимагає. й Раша сама в економічній дупі. якщо ми станемо сателитом Раші - можете забути про розвиток. й потроху згадувати все найгірше з срср - буде можливість ще раз пережити.
не слухайте арестовича ні перед обідом, ана потім - я взагалі не розумію, хто це може слухати. чи російськомовній частині заходить?
Скандальна американська конгресвумен Вікторія Спартц накинулась на видання The Telegraph, якому дала інтерв’ю із заявами про необхідність українцям змиритися з втратами територій, а також образила Україну і її президента Володимира Зеленського.
Порохаті як завжди в захваті від висерів свого кумира- звичайного ворога України хвойди Спартц. Вона завжди все робила для знищення України і порохаті завжди її в цьому підтримували.