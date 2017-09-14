Додано: Сер 09 кві, 2025 10:57

detroytred написав: Що іноземний (зовнішній) капітал зайде в ринок тільки за наявності сприятливих для цього умов.

Умови - визначають регулятори ринку.

Що потім розвиток вже власного капіталу буде визначатися саме сприятливими для цього умовами.



В тебе знов якісь фантазійні висновки)))

Класика першого типу: 2+2=4, але потім висновок, який сфантазувалося. Що іноземний (зовнішній) капітал зайде в ринок тільки за наявності сприятливих для цього умов.Умови - визначають регулятори ринку.Що потім розвиток вже власного капіталу буде визначатися саме сприятливими для цього умовами.В тебе знов якісь фантазійні висновки)))Класика першого типу: 2+2=4, але потім висновок, який сфантазувалося.

В мене досвід роботи з ЗОВНІШНІМ капіталом( для мене банківський чи будь-який інший кредит - це те саме що для Держави ЗОВНІШНІЙ кредит)Тому1 Те що пояснював тобі раніше(по легкості заробляння)Якщо в Державі створені умови для функціонування капіталу - то ці умови ОДНАКОВІ що для Зовнішнього , що для ВНУТРІШНЬОГО2 При цьомуЗОВНІШНІЙ капітал більш чисельний і може працювати при МЕНШИХ нормах прибутку, внаслідок того що його БІЛЬШЕ3 Так як РИНОК це ОБЄМ ВНУТРІШНЬОГО капіталу , то захід ЗОВНІШНЬОГО не збільшує ОБЄМ ринку.Зовнішній не дає розвиватись внутрішньому( конкурентно його давить) , а прибутки, який отримав видавивши внутрішній і зайнявши його сегмент - виводить назад.( так само як потім виводить і тіло)Саме тому з одного боку Китай- ніби розвинувся, а з другого , для того щоб ВИГЛЯДАТИ розвинутим-Китай девальвує власну валюту(знищуючи внутрішній попит) а зменшення внутрішнього попиту=зменшенню обємів ринку.Спробуй це осягнути..ПСоповідання про те що тільки зовнішні капітали з хорошими можновладцями(план Маршала чи індустріалізація в СРСР) -створюють великий РИНОК - залиште собі.Ринок створили ЛЮДИ які НАКОПИЧИЛИ власний капітал.Так, якась частина накопивши багато -вивели цей капітал і продовжують виводити туди де цей капітал має захист.Але зрозуміти чому капітал втікає з країни в якій створений - дано не кожному.Поки основна маса буде вважати , що капітал виникає з нічого... ( а не з праці) до того часу цействорений капітал буде зникати...ППСкапітал створюють не тільки підприємцікапітал створює КОЖНА людина, яка СПОЖИВАЄ менше ніж ВИРОБЛЯЄот ця різниця і є КАПІТАЛОМ ( не залежно що це, картопля чи станок) головне щоб воно ЗЯВИЛОСЬ