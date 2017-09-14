❗️Є загроза повторення лютого 2022-го, — Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
◾️ Восени на території білорусі пройдуть спільні навчання армії рф та режиму лукашенка; ◾️ Не можна виключати повторення сценарію 2022 року, коли під виглядом навчань ворог розпочав повномасштабне вторгнення
Ну, Чонгар розмінувати вже не вийде, а от з-під Києва повідводити бригади - чому ні. Впевнений, у Зеленського все получиться.
konstantin kirovograd написав:8.04.25 Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер під час візиту делегації до Бучі не зміг стримати сліз після перегляду світлин звірств російських військ під час окупації міста.
9.04.25 Прем’єр Бельгії виступає проти конфіскації російських активів: "Розглянемо після завершення війни” --------------- вот как-то так
нагадаю Україна досі перекачує через свою територію російську нафту на суму понад 6 млрд \ доларів в рік і вони хочуть щоб хтось помирав поки вони отримують гроші на зарплати та премії за транзит ? Давайте краще я буду отримувати зарплату і премію - а персонал нафтогазу - в розхід на фронт. Це ж критична інфраструктура , адже критично важливо щоб транзит російської нафти не припинявся
jump написав:..... Якщо говорити предметніше, то в січні-березні 2025 року Міноборони почало використовувати кошти, які заплановано використати в останні місяці року. Тобто за гроші, які мають піти на виплату грошового забезпечення військовим у жовтні-грудні, наразі закуповуються боєприпаси та інше озброєння. https://epravda.com.ua/finances/zarplat ... iv-805251/
зелені вилупки розвалять державу й без мацкаля
Читаю и вспоминаю формулу площади круга p(пи)dr/2. "боєприпаси та інше озброєння" закупать не нужно? Пусть воюют лопатами?
ЛАД написав:Послушал вчера Арестовича https://www.youtube.com/watch?v=oVH-t6Sfr30. Много спорного, но меня заинтересовало с 1:16:20 до 01:25:25 - вариант ответа на тот вопрос, который я задавал Lapay - условия заключения перемирия/мира с РФ. НРе знаю, насколко такой вариант возможен/реален, но это хоть какой-то вариант, первый, который я слышу. Кроме прекрасных, но оказавшихся неосуществимыми вариантов, которые мы пытались продвигать год назад. Вариант неприятный - финляндизация, но других никто не предлагает. Европа вообще предлагает только продолжать войну, что предлагает США в лице Трампа вообще непонятно и знает только он. Возможно. А, возможно, он и сам не знает.
брєд - а що ще могло сподобатися ЛАДу?
лише я пропонував пару варіантів - а ЛАД як завжди не бачить ..........
Да, я помню, что на мой настойчивый вопрос, который я повторял несколько раз, в конце концов ответили вы и песикот. Ответы уже не помню, но они были настолько несерьёзные, что я их даже не стал комментировать. Может, сейчас, спустя какое-то время, что-то изменилось? Если не сильно затруднит, дайте сегодняшний взгляд на ситуацию и какой выход вы предлагаете. Верю, что вы намного умнее Арестовича и сможете предложить лучшее решение, чем "финляндизация". С нетерпением жду.
Уточню - брент сейчас 59,20 и, вроде, продолжает падать, а WTI 55,90.
Когда баррель будет 3000 дерева(как и при Медвэде и Янеке) там точно по Денику будет кизда. Цены выросли за 12 лет там минимум втрое, зарплаты и впятеро на фоне тотального "все херои на СэВыОоо!" Доллар бы у лаптеногих ещё чуть припал бы, хотя б до 70ти...
ЛАД написав:Послушал вчера Арестовича https://www.youtube.com/watch?v=oVH-t6Sfr30. Много спорного, но меня заинтересовало с 1:16:20 до 01:25:25 - вариант ответа на тот вопрос, который я задавал Lapay - условия заключения перемирия/мира с РФ. НРе знаю, насколко такой вариант возможен/реален, но это хоть какой-то вариант, первый, который я слышу. Кроме прекрасных, но оказавшихся неосуществимыми вариантов, которые мы пытались продвигать год назад. Вариант неприятный - финляндизация, но других никто не предлагает. Европа вообще предлагает только продолжать войну, что предлагает США в лице Трампа вообще непонятно и знает только он. Возможно. А, возможно, он и сам не знает.
1. Зараз набіжить турбопатріотів і почнуть рвати вишиванку щодо необхідності продовжувати до останньої верби... але щоб це робили інші... 2. Конкретики щодо іншого шляху Ви не отримаєте, її хорошої немає. Тим більше з точки зору прихильників владних кордонів 91,22,24,25, 29...55. 3. Оцінка реальних перспектив і спроможностей, з оцінкою причин та наслідків того чи іншого рішення, це дуже неприємно та множить на нуль концепцію "землянки УПА", але дозволяє зберегтися нації та отрмати хоча б примарну перспективу розвитку...
FYI Намагайтеся давати посилання з прив'язкою по часу типу так. На відео правою кнопкою "Копіювати URL з прив'язкою до часу".
так надайте цю оцінку - а то лише критикувати можуть, а щось запропонувати - мову відбирає...
Виділене, ось Вам реальний варіант. Чи у Вас позиція "Не читал, но осуждаю" (с) Анатолій Софронов (секретар Союзу письменників СРСР 1958 р.)