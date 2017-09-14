арестович после интимньіх фото своего живота на телеграм канале и прочих пошлостей на своем другмо телеграм канале Хроники дна - для меня уже не интересен , то есть дескридитировал себя как хомосапиенс , количеством мата пошлятиньі и прочего " дна"
холява написав:Був у Дніпрі у суботу . ШАБАТ . Всі вітались на мое Бажаю Здоров'я , навіть жінки !
... до того , п...ля не той вже Дніпро ....
.... на набережній потворна картина ....
У місті Дніпро 3(три) набережні , на якій саме?
холява написав:Не знаю на що розраховують , але побачив багато будівницьтв .... біля МОСТ -СІТІ , був здивований
Мост-сіті і поряд з Фестивальним причалом , то завершення будівництв розпочатих ще до 24.02.22., і які практично повністю були оплачені інвесторами до повномасштабки..., а застройщики могли кинуть и сослаться на ВС, так шо вам не подобається - порядні бізнесмени які виконують раніше взяті на себе зобовьязання під обстрілами?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 09 кві, 2025 15:10, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Послушал вчера Арестовича https://www.youtube.com/watch?v=oVH-t6Sfr30. Много спорного, но меня заинтересовало с 1:16:20 до 01:25:25 - вариант ответа на тот вопрос, который я задавал Lapay - условия заключения перемирия/мира с РФ. НРе знаю, насколко такой вариант возможен/реален, но это хоть какой-то вариант, первый, который я слышу. Кроме прекрасных, но оказавшихся неосуществимыми вариантов, которые мы пытались продвигать год назад. Вариант неприятный - финляндизация, но других никто не предлагает. Европа вообще предлагает только продолжать войну, что предлагает США в лице Трампа вообще непонятно и знает только он. Возможно. А, возможно, он и сам не знает.
брєд - а що ще могло сподобатися ЛАДу?
лише я пропонував пару варіантів - а ЛАД як завжди не бачить ..........
Да, я помню, что на мой настойчивый вопрос, который я повторял несколько раз, в конце концов ответили вы и песикот. Ответы уже не помню, но они были настолько несерьёзные, что я их даже не стал комментировать. Может, сейчас, спустя какое-то время, что-то изменилось? Если не сильно затруднит, дайте сегодняшний взгляд на ситуацию и какой выход вы предлагаете. Верю, что вы намного умнее Арестовича и сможете предложить лучшее решение, чем "финляндизация". С нетерпением жду.
красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немає
ще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава 1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.
хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.
2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги.
Уточню - брент сейчас 59,20 и, вроде, продолжает падать, а WTI 55,90.
Когда баррель будет 3000 дерева(как и при Медвэде и Янеке) там точно по Денику будет кизда. Цены выросли за 12 лет там минимум втрое, зарплаты и впятеро на фоне тотального "все херои на СэВыОоо!" Доллар бы у лаптеногих ещё чуть припал бы, хотя б до 70ти...
_Mykola_ написав:1. Зараз набіжить турбопатріотів і почнуть рвати вишиванку щодо необхідності продовжувати до останньої верби... але щоб це робили інші... 2. Конкретики щодо іншого шляху Ви не отримаєте, її хорошої немає. Тим більше з точки зору прихильників владних кордонів 91,22,24,25, 29...55. 3. Оцінка реальних перспектив і спроможностей, з оцінкою причин та наслідків того чи іншого рішення, це дуже неприємно та множить на нуль концепцію "землянки УПА", але дозволяє зберегтися нації та отрмати хоча б примарну перспективу розвитку...
FYI Намагайтеся давати посилання з прив'язкою по часу типу так. На відео правою кнопкою "Копіювати URL з прив'язкою до часу".
так надайте цю оцінку - а то лише критикувати можуть, а щось запропонувати - мову відбирає...
Виділене, ось Вам реальний варіант. Чи у Вас позиція "Не читал, но осуждаю" (с) Анатолій Софронов (секретар Союзу письменників СРСР 1958 р.)
а своя думка є? своїми словами можете описати? чи лише цитувати?
фінляндизація в тому вигляді, як пропонують - це Біларусь 2.0. ви чогось не розумієте - при буль-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.
я описав два робочих варіанти - інших немає. точніше є третій - капітуляція.
Shaman написав:красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немає
ще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава 1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.
хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.
2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги.
Лепея рік тому чомусь за саме отаке затюкали...
Рік тому президент наголошував, що пауза потрібна пу. Тобто ми проти.