Shaman написав:фінляндизація в тому вигляді, як пропонують - це Біларусь 2.0. ви чогось не розумієте - при буль-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.
я описав два робочих варіанти - інших немає. точніше є третій - капітуляція.
Наразі у Білорусії немає і у найближчому майбутньому не передбачається війни.
Не впевнений, зараз у 2025, що однозначно відповів би на питання щодо вибору: "Білорусь 2.0 чи знову продовження/повторення Україна 2022-2025...55"?
У 2022-2023 відповідь була однозначною, зараз вже ні. І, припускаю, якщо зараз за якогось фантастично-демократичного неможливого сценарію провести анонімне опитування, але дісно анонімне і у прив'язці до статусу військового обов'язку, то результати у розрізі віку, статусу, місця проживання будуть трохи неочікувані.
Можна по різному оцінювати.
Капітуляцією можна називати різні сценарії, і саме поняття капітуляція з 2022 року мінялося і не раз.
❗️Ми маємо мобілізувати щомісяця 30 тисяч осіб, — Сирський
.
❗️Цифрофізація дозволить знайти всіх українців та їхнє місцезнаходження, щоб долучати до війська, — Сирський.
Це вже було: 19 грудня 2023 Українські військові на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ до пів мільйона людей, повідомив 19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський. https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 38952.html
І новий закон про мобілізацію у 2024 повинен був дозволити знайти усіх.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 кві, 2025 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:фінляндизація в тому вигляді, як пропонують - це Біларусь 2.0. ви чогось не розумієте - при буль-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.
я описав два робочих варіанти - інших немає. точніше є третій - капітуляція.
Наразі у Білорусії немає і у найближчому майбутньому не передбачається війни.
Не впевнений, зараз у 2025, що однозначно відповів би на питання щодо вибору: "Білорусь 2.0 чи знову продовження/повторення Україна 2022-2025...55"?
У 2022-2023 відповідь була однозначною, зараз вже ні. І, припускаю, якщо зараз за якогось фантастично-демократичного неможливого сценарію провести анонімне опитування, але дісно анонімне і у прив'язці до статусу військового обов'язку, то результати у розрізі віку, статусу, місця проживання будуть трохи неочікувані.
Можна по різному оцінювати.
Капітуляцією можна називати різні сценарії, і саме поняття капітуляція з 2022 року мінялося і не раз.
"не бей, лучше обоссы" - є й такий життєвий принцип.
а в Біларусі 2.0 не хочете порахувати кількість зниклих безвісти або посажених? в Україні рахунок пішов би на сотні тисяч людей. особисто з вами може нічого б й не сталося. я би точно емігрував, як й більшість розумних людей.
так опишіть які є варіанти капітуляції - у випадку з Рашею я не бачу великого різноманіття
Shaman написав:фінляндизація в тому вигляді, як пропонують - це Біларусь 2.0. ви чогось не розумієте - при буль-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.
я описав два робочих варіанти - інших немає. точніше є третій - капітуляція.
Наразі у Білорусії немає і у найближчому майбутньому не передбачається війни.
Не впевнений, зараз у 2025, що однозначно відповів би на питання щодо вибору: "Білорусь 2.0 чи знову продовження/повторення Україна 2022-2025...55"?
У 2022-2023 відповідь була однозначною, зараз вже ні. І, припускаю, якщо зараз за якогось фантастично-демократичного неможливого сценарію провести анонімне опитування, але дісно анонімне і у прив'язці до статусу військового обов'язку, то результати у розрізі віку, статусу, місця проживання будуть трохи неочікувані.
Можна по різному оцінювати.
Капітуляцією можна називати різні сценарії, і саме поняття капітуляція з 1 року мінялося і не раз.
"не бей, лучше обоссы" - є й такий життєвий принцип. Тоже что и было при оккупации Америк и прочих территормй..., потом придумали демократию но не всем она понравилась...
а в Біларусі 2.0 не хочете порахувати кількість зниклих безвісти або посажених? в Україні рахунок пішов би на сотні тисяч людей. особисто з вами може нічого б й не сталося. я би точно емігрував, як й більшість розумних людей.
так опишіть які є варіанти капітуляції - у випадку з Рашею я не бачу великого різноманіття
Вывод,((( кто сильнее тот и прав , вернее у кого больше быков отмороженных с автоматами ??? (((
❗️Ми маємо мобілізувати щомісяця 30 тисяч осіб, — Сирський
.
❗️Цифрофізація дозволить знайти всіх українців та їхнє місцезнаходження, щоб долучати до війська, — Сирський.
Це вже було: 19 грудня 2023 Українські військові на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача повідомили про потребу мобілізувати до лав ЗСУ до пів мільйона людей, повідомив 19 грудня на пресконференції президент України Володимир Зеленський. https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 38952.html
І новий закон про мобілізацію у 2024 повинен був дозволити знайти усіх.
І ще новіший закон , про підвищення зарплати поліціянтам , звідки гроші і чому їм а не викладачам шкіл і гуманітарних виш? Чьому співробітник нацполіції отримує в 5-10 разів більше ніж викладачь музичної школи чі консерваторії ? В Україні
Shaman написав:............ красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немає
ще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава 1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.
хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.
2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги.
Ловите аргументы. Ваши варианты просто прекрасные. Я за! Но. 1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но не вижу желающих дать гам хоть какие-то гарантии. 2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный. Не вижу, чтобы "Раша вже теж виснажена". Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. И хотят/добиваются намного большего. Так что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - они нереализуемые на практике. И _Mykola_ вам тоже ответил viewtopic.php?p=5844737#p5844737.
при будь-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.
viewtopic.php?p=5844720#p5844720 В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации".
а в Біларусі 2.0 не хочете порахувати кількість зниклих безвісти або посажених? в Україні рахунок пішов би на сотні тисяч людей. особисто з вами може нічого б й не сталося. я би точно емігрував, як й більшість розумних людей.
viewtopic.php?p=5844739#p5844739 Не знаю, сколько "в Біларусі ... зниклих безвісти або посажених". Но эмигрировать вы готовы. А пойти на фронт, чтобы избежать такой необходимости, почему-то не спешите. Простите за такую постановку вопроса, но я даже не о вас лично (хотя и это тоже) - но судя по "успехам" рекрутинга, которые тут вчера обсуждались, избытка желающих воевать не наблюдается.
И вы противоречите сами себе - если пророссийских политиков у нас избрать не реально (и вы в этом абсолютно правы), то откуда будет много "зниклих безвісти або посажених"? Мы же говорим о "финляндизации", а не об оккупации. Никогда не слышал о каких-то наказаниях финских военных и/или политиков.
Як розповів полонений, до російської армії він потрапив завдяки посереднику в КНР. За можливість вступити до лав Збройних сил РФ він заплатив 300 тисяч рублів. За його словами, проходив підготовку на тимчасово окупованій Луганщині у складі групи, сформованої з громадян Китаю. Китайці під час підготовки були без перекладача – користувалися жестами і мобільним перекладачем. Крім того, розповів він, деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР.
Основною мотивацією у затриманого китайця йти воювати було бажання стати військовослужбовцем та отримати громадянство Російської Федерації. За його словами, родина знала про його наміри поїхати до РФ, офіційно ж він виїхав як турист. Китаєць не міг добре орієнтувався в обстановці під час штурмових дій через мовний бар’єр, тож група зазнала втрат і вирішила здатися.