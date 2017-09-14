у вас як з очами, катаракта чи глаукома не турбують?
вікторія полірує ass Трампу так, що чоловіку стало соромно.
до речі, Трамп просить цілувати його дупу, щоб отримати кращі тарифи
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Додано: Сер 09 кві, 2025 16:30
у вас як з очами, катаракта чи глаукома не турбують?
вікторія полірує ass Трампу так, що чоловіку стало соромно.
до речі, Трамп просить цілувати його дупу, щоб отримати кращі тарифи
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:37
пизд'ж и провокация РФ, такие и не такие не перешли бі границу рф/кнр без разрешения рф/кнр
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:39
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 09 кві, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:49
Навіть 46% мита не перепона.
Для Еппла з В'єтнаму.
*Компания Luxshare Precision Industry, крупный сборщик iPhone и других устройств Apple, объявила, что сохранит крупномасштабное производство во Вьетнаме и продолжит экспорт в США, несмотря на введение 46-процентной пошлины на импорт из этой азиатской страны. Об этом сообщает «Wall Street Journal» со ссылкой на слова руководителей группы во время встречи с инвесторами. * (С)
І:
Отвечая на вопрос о возможности переноса части производства в США, основатель Luxshare, Грейс Ванопределил гипотезу как «чрезвычайно сложную», указав в качестве основных препятствий высокую стоимость рабочей силы, ее ограниченную доступность и отсутствие развитой промышленной цепочки поставок в секторе бытовой электроники.
Додано: Сер 09 кві, 2025 16:55
Тому:
*Китайский президент Си Цзиньпин совершит отдельный визит в Россию, а также примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Дня Победы в России 9 мая. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции. «Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все лидеры приглашенных государств совместно примут участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы военным парадом», — сообщил Песков журналистам. * (С)
Чи добре це для України, коли вже Сі чогось хоче від рфії, а та попрохає чогось взамін - ?
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:19
"Укрпошта" закупала курячі лапи для захисту листонош від собак, — Смілянський
"Укрпошта закупляла курячі ноги. Курячі ноги — це заходи безпеки. Коли листоноша йде, до неї біжить собака. Вона має дістати курячу ногу і кинути, щоб собака відволіклась. Я коли виступав перед менеджером McDonald's, питав: "Дивиться, ви бургери робите курячі?" "Так", говорить. "А ноги де? Всі ноги в нас", — розповів Ігор Смілянський.
зелена шапіто розкинуло шатро на усі сфери
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:19
Хочеш ланцюг - на тобі ланцюг...
1 Капітал законами НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ
Капітал створюють ЛЮДИ своєю працею
2 Капітал це різниця між створеним і спожитим....
Той хто створив стільки скільки й спожив - як був ГОЛОДРАНЦЕМ до створення/споживання, так ним і залишився.
Те що ті хто фінансував/організовував/керував/контролював цими процесами створення можуть отримати приріст капіталу- голодранця багатим все одно не зробить.
Ба більше, якщо ті хто контролювали/організовували/фінансували отримають менше ніж витратили ( або так само) вони також не змінять розмірів свого капіталу
3 Для того щоб капітал прийшов ( поміть , ти сам використав термін - прийшов) потрібен тільки Закон який гарантує цьому капіталу безпеку перебування на території куди він прийшов..., а вже як СЕБЕ збільшити -капітал знайде.
4 Виходячи з пункту3 - немає в світі ЗАКОНУ який ГЕНЕРУЄ капітал....
Тому ще раз
Капітал генерують люди , при цьому навіть для того щоб ІСНУЮЧИЙ капітал отримав прибуток-для цього потрібна праця.
А тепер пояснюю
Наприклад ЛАД не бачить проблеми у використанні російської чи в терміні винувата Україна в тому що на неї напали , чи в України проблема в наявності на кордонах придурковатого сусіда..
Так само й ти
Якщо ти вважаєш що капітал створюється не людьми... то тоді ти не поважаєш тих в кого цей капітал є, бо по твоєму вони його отримали як хочеш але тільки не справедливо..
Тому ти постійно робиш заявки типу
Головне хлібне місце і той хто його зайняв- буде мати капітал....
І тому коли я пишу
Головне людина, яка з клоаки може зробити хлібне місце, навіть якщо чинне законодавство заточене на перетворення хлібних місць в клоаку...
То ти з цим не погоджуєшся.
А далі замкнуте коло
Наслухавшись таких як ЛАД - російська процвітає
Наслухавшись таких як ти - процвітає популізм в якому можновладці хай зроблять а тоді вже.....
А можновладці також серед твоїх слухачів..
І вони частину роблять (ту яка до них ближче) а от чому вони повинні виконувати ТВОЮ частину-вони якось не розуміють, по тій простій причині. що й ти виконав тільки свою частину, а те що ЗСУ не була повністю підготовлена- так це ж не твоя відповідальність правда...
А от в мене , немає градацій відповідальності..
В мене або все зроблено так що я отримав капітал , або я втратив капітал... і винуватими /чи переможцями - є тільки я, а не можновладці.
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:19
А те що, Трамп оголосив багатьом країнам тарифну війну, теж Зеленський винуватий ?
Чи такі проблема в самому Трампі
Далі.
Я так бачу, що з"явився американський аналог нашої Безуглої - Вікуся Спартц
Така ж хамовита і не дуже розумна
Але, у мене питання, а чи знає Вікуся Спартц як провести вибори в умовах війни ?
Я навіть не кажу про юридичну складову, що вибори, під час дії військового стану, заборонені
Я запитую про фізичну можливість проведення
Може відповість надасть Schmit ?
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:20
Нажаль , Украіну наразі іпут как хотят..., нажаль
Додано: Сер 09 кві, 2025 17:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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