Як розповів полонений, до російської армії він потрапив завдяки посереднику в КНР. За можливість вступити до лав Збройних сил РФ він заплатив 300 тисяч рублів. За його словами, проходив підготовку на тимчасово окупованій Луганщині у складі групи, сформованої з громадян Китаю. Китайці під час підготовки були без перекладача – користувалися жестами і мобільним перекладачем.
prodigy написав:Крім того, розповів він, деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР[/u
пизд'ж и провокация РФ, такие и не такие не перешли бі границу рф/кнр без разрешения рф/кнр
Як розповів полонений, до російської армії він потрапив завдяки посереднику в КНР. За можливість вступити до лав Збройних сил РФ він заплатив 300 тисяч рублів. За його словами, проходив підготовку на тимчасово окупованій Луганщині у складі групи, сформованої з громадян Китаю. Китайці під час підготовки були без перекладача – користувалися жестами і мобільним перекладачем. Крім того, розповів він, деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР.
Основною мотивацією у затриманого китайця йти воювати було бажання стати військовослужбовцем та отримати громадянство Російської Федерації. За його словами, родина знала про його наміри поїхати до РФ, офіційно ж він виїхав як турист. Китаєць не міг добре орієнтувався в обстановці під час штурмових дій через мовний бар’єр, тож група зазнала втрат і вирішила здатися. Можете прямую речь...китайца? Gspl`i b ghjdjrfwbz
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 09 кві, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Навіть 46% мита не перепона. Для Еппла з В'єтнаму.
*Компания Luxshare Precision Industry, крупный сборщик iPhone и других устройств Apple, объявила, что сохранит крупномасштабное производство во Вьетнаме и продолжит экспорт в США, несмотря на введение 46-процентной пошлины на импорт из этой азиатской страны. Об этом сообщает «Wall Street Journal» со ссылкой на слова руководителей группы во время встречи с инвесторами. * (С)
І: Отвечая на вопрос о возможности переноса части производства в США, основатель Luxshare, Грейс Ванопределил гипотезу как «чрезвычайно сложную», указав в качестве основных препятствий высокую стоимость рабочей силы, ее ограниченную доступность и отсутствие развитой промышленной цепочки поставок в секторе бытовой электроники.
Тому: *Китайский президент Си Цзиньпин совершит отдельный визит в Россию, а также примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Дня Победы в России 9 мая. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции. «Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все лидеры приглашенных государств совместно примут участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы военным парадом», — сообщил Песков журналистам. * (С)
Чи добре це для України, коли вже Сі чогось хоче від рфії, а та попрохає чогось взамін - ?
"Укрпошта" закупала курячі лапи для захисту листонош від собак, — Смілянський
"Укрпошта закупляла курячі ноги. Курячі ноги — це заходи безпеки. Коли листоноша йде, до неї біжить собака. Вона має дістати курячу ногу і кинути, щоб собака відволіклась. Я коли виступав перед менеджером McDonald's, питав: "Дивиться, ви бургери робите курячі?" "Так", говорить. "А ноги де? Всі ноги в нас", — розповів Ігор Смілянський. https://focus.ua/uk/ukraine/701402-ukrp ... milyanskiy
detroytred написав:Коли людина спожила, тобто щось купила, то куди капітал дівся?????
Хочеш ланцюг - на тобі ланцюг... 1 Капітал законами НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ Капітал створюють ЛЮДИ своєю працею 2 Капітал це різниця між створеним і спожитим.... Той хто створив стільки скільки й спожив - як був ГОЛОДРАНЦЕМ до створення/споживання, так ним і залишився. Те що ті хто фінансував/організовував/керував/контролював цими процесами створення можуть отримати приріст капіталу- голодранця багатим все одно не зробить. Ба більше, якщо ті хто контролювали/організовували/фінансували отримають менше ніж витратили ( або так само) вони також не змінять розмірів свого капіталу 3 Для того щоб капітал прийшов ( поміть , ти сам використав термін - прийшов) потрібен тільки Закон який гарантує цьому капіталу безпеку перебування на території куди він прийшов..., а вже як СЕБЕ збільшити -капітал знайде. 4 Виходячи з пункту3 - немає в світі ЗАКОНУ який ГЕНЕРУЄ капітал.... Тому ще раз Капітал генерують люди , при цьому навіть для того щоб ІСНУЮЧИЙ капітал отримав прибуток-для цього потрібна праця.
А тепер пояснюю Наприклад ЛАД не бачить проблеми у використанні російської чи в терміні винувата Україна в тому що на неї напали , чи в України проблема в наявності на кордонах придурковатого сусіда.. Так само й ти Якщо ти вважаєш що капітал створюється не людьми... то тоді ти не поважаєш тих в кого цей капітал є, бо по твоєму вони його отримали як хочеш але тільки не справедливо.. Тому ти постійно робиш заявки типу Головне хлібне місце і той хто його зайняв- буде мати капітал.... І тому коли я пишу Головне людина, яка з клоаки може зробити хлібне місце, навіть якщо чинне законодавство заточене на перетворення хлібних місць в клоаку... То ти з цим не погоджуєшся. А далі замкнуте коло Наслухавшись таких як ЛАД - російська процвітає Наслухавшись таких як ти - процвітає популізм в якому можновладці хай зроблять а тоді вже..... А можновладці також серед твоїх слухачів.. І вони частину роблять (ту яка до них ближче) а от чому вони повинні виконувати ТВОЮ частину-вони якось не розуміють, по тій простій причині. що й ти виконав тільки свою частину, а те що ЗСУ не була повністю підготовлена- так це ж не твоя відповідальність правда...
А от в мене , немає градацій відповідальності.. В мене або все зроблено так що я отримав капітал , або я втратив капітал... і винуватими /чи переможцями - є тільки я, а не можновладці.
Скандальна американська конгресвумен Вікторія Спартц накинулась на видання The Telegraph, якому дала інтерв’ю із заявами про необхідність українцям змиритися з втратами територій, а також образила Україну і її президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Спартц, повідомляє "Європейська правда".
Конгресвумен заявила, що заголовок інтерв’ю на сайті Telegraph "навмисно спотворює" її позицію щодо України.
"Цей заголовок був "зручно" використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її і президента Трампа і продовжити звинувачувати Сполучені Штати в програші Зеленського і зраді його країни", – йдеться в заяві.
У заяві зазначено, що спершу у матеріалі використовували лапки, щоб "перекрутити те, чого конгресвумен Спартц ніколи не говорила".
Після кількох контактів із командою Спартц, видання "видалило лапки, але залишило двокрапку, щоб створити видимість цього неправдивого твердження".
"Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це згубна справа", – заявила Спартц.
Вона зазначає, що "поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитися віддати їх назавжди".
"Тому за допомогою Сполучених Штатів можна домогтися лише тимчасового рішення, яке дасть кожній зі сторін час на перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішуватися пізніше, а не тільки на полі бою", – додала конгресвумен.
В інтерв’ю британському виданню Спартц закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру, оскільки, на її думку, з Володимиром Зеленським українці "втратять решту країни".
Вона також пропонувала українцям змиритися з втратою територій, які окупувала РФ.
У відповідь на заяви скандальної конгресвумен речник МЗС України Георгій Тихий заявив: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими".
Чому ж США більше не хочуть допомагати Україні? Хм...
А те що, Трамп оголосив багатьом країнам тарифну війну, теж Зеленський винуватий ?
Чи такі проблема в самому Трампі
Далі. Я так бачу, що з"явився американський аналог нашої Безуглої - Вікуся Спартц Така ж хамовита і не дуже розумна
Але, у мене питання, а чи знає Вікуся Спартц як провести вибори в умовах війни ? Я навіть не кажу про юридичну складову, що вибори, під час дії військового стану, заборонені Я запитую про фізичну можливість проведення
Тому: *Китайский президент Си Цзиньпин совершит отдельный визит в Россию, а также примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Дня Победы в России 9 мая. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции. «Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все лидеры приглашенных государств совместно примут участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы военным парадом», — сообщил Песков журналистам. * (С)
Чи добре це для України, коли вже Сі чогось хоче від рфії, а та попрохає чогось взамін - ?