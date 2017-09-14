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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1352313524135251352613527>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:23

  Бетон написав:
  Xenon написав:
❗️Ми маємо мобілізувати щомісяця 30 тисяч осіб, — Сирський

.
❗️Цифрофізація дозволить знайти всіх українців та їхнє місцезнаходження, щоб долучати до війська, — Сирський.

Этот московский товарищ вместе с просроченным полностью уничтожат страну.
До тла
Война выиграна в 22 году. Украина сохранила государственность.
Территории потеряно это плата за 30 лет разгильдяйства.

Бетон, тебе утренний опохмел плохо зашёл, шо ли ?

Сирский и Зеленский уничтожают страну дотла ?
А Путин не при делах, получается ? Войне не начинал, обстрелов нет по его приказу ?

Всё, согласно российской пропаганде - война в Украине, а РФ где-то проводит СВО
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:26

  барабашов написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:Больше, чем твой зелёный уничтожил, не сделал никто

Каво він унічтожіл?

Жданов и Херсон

Не Жданов, а Мариуполь

Не Зеленский, а Путин
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:29

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:... Сейчас здесь в основном и остались диванные бойцы. Их немного, но они забивают остальных лозунгами.
Краще на українському форумі забивати його сторінки українськими лозунгами , ніж прославляти велич педерації
Я правий?

нет
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:30

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Тут, помню,когда-то превозносили такую видатну украинку Викторию Спартц.


тут ні, а ЗМІ так
вікторія шмарц -шматок лайна :mrgreen:
Здесь тоже.
Но вы в очередной раз подтверждаете полное отсутствие цветного зрения. Только чёрно-белое.

Ну то да, prodigy розовые очки не носит )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:32

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:... Сейчас здесь в основном и остались диванные бойцы. Их немного, но они забивают остальных лозунгами.
Краще на українському форумі забивати його сторінки українськими лозунгами , ніж прославляти велич педерації
Я правий?

нет

Ти за велич педерації ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:38

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:... Сейчас здесь в основном и остались диванные бойцы. Их немного, но они забивают остальных лозунгами.
Краще на українському форумі забивати його сторінки українськими лозунгами , ніж прославляти велич педерації
Я правий?

Нет: лучше таки _купить_ халву :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:45

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:... Сейчас здесь в основном и остались диванные бойцы. Их немного, но они забивают остальных лозунгами.
Краще на українському форумі забивати його сторінки українськими лозунгами , ніж прославляти велич педерації
Я правий?

Нет: лучше таки _купить_ халву :)

а может _таки_ халявное баварское_ на 500ойро ежемесячно?
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 17:49

Фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/9/7506797/
Справа Насірова вже перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков. Надалі в дебатах мав виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку. 8)

Скандальний експрокурор Ільницький зі Львова влаштувався в ТЦК на Закарпатті :lol: (документ)

яка чудова компанія буде чілити у закарпутському тцк :lol:
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розбір статті NYT

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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немає

ще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава
1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.

хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.

2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги.

Ловите аргументы.
Ваши варианты просто прекрасные. Я за!
Но.
1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но не вижу желающих дать гам хоть какие-то гарантии.
2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный. Не вижу, чтобы "Раша вже теж виснажена". Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. И хотят/добиваются намного большего.
Так что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - они нереализуемые на практике.

але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..

по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг :D ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.

те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали...
при будь-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.

В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации".
а в Біларусі 2.0 не хочете порахувати кількість зниклих безвісти або посажених? в Україні рахунок пішов би на сотні тисяч людей. особисто з вами може нічого б й не сталося. я би точно емігрував, як й більшість розумних людей.

Не знаю, сколько "в Біларусі ... зниклих безвісти або посажених".
Но эмигрировать вы готовы. А пойти на фронт, чтобы избежать такой необходимости, почему-то не спешите. Простите за такую постановку вопроса, но я даже не о вас лично (хотя и это тоже) - но судя по "успехам" рекрутинга, которые тут вчера обсуждались, избытка желающих воевать не наблюдается.

И вы противоречите сами себе - если пророссийских политиков у нас избрать не реально (и вы в этом абсолютно правы), то откуда будет много "зниклих безвісти або посажених"?
Мы же говорим о "финляндизации", а не об оккупации. Никогда не слышал о каких-то наказаниях финских военных и/или политиков.

фінляндізація - це умовний термін. я виклав своє бачення - тепер ви або ще хтось викладіть своє бачення фінляндізації - бо у версії Арестовича - це нонсенс. даю додаткові питання:
- які відносини при цьому України та ЄС
- як обирається влада
- які гарантії
- що з армією

а якщо беремо аналогію з Фінляндією - державна ж мова українська, так? ;)

а зниклі без вісті та посаджені - подивиться на Крим та окупований Донбас. що там з тими українськими патріотами, що не встигли евакуюватися? багато знаєте? жодного напевне - бо якщо стане відомо хоч про когось, то цієї людини відразу не стане. ще раз Фінляндії не буде, буде Біларусь 2.0 - й режим буде відповідний. вільних виборів не буде. й режим буде відповідний. Раша погодиться лише на маріонетковий режим.
Сколько лет мы должны ещё читать такие проникновенные статьи в НЙТ - Там, где когда-то играли украинские дети, теперь груды игрушек увековечивают память погибших

а оце цинізм - стільки й будемо, доки існує Раша. ми ж не перші. до цього була Сирія. якщо ми програємо, наступні будуть прибалти.

ще раз - за такої логікою - в 1942 срср мав здатися - й мільйони життів були б врятовані. а на окупованій території треба було лише надіятися, що всіх в концтабори не посадять. а ті, хто вивчив би німецьку - якось би прилаштувався 8)

нумо, сформулюйте поступки, на які погодиться Раша ;)
Shaman
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