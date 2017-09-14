Додано: Сер 09 кві, 2025 18:40

ЛАД написав: Shaman написав: ............

красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немає



ще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава

1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.



хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.



2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги. ............красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немаєще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги.

Ловите аргументы.

Ваши варианты просто прекрасные. Я за!

Но.

1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но не вижу желающих дать гам хоть какие-то гарантии.

2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный. Не вижу, чтобы "Раша вже теж виснажена" . Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. И хотят/добиваются намного большего .

Так что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - они нереализуемые на практике. Ловите аргументы.Ваши варианты просто прекрасные. Я за!Но.1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный.. Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. ИТак что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - онина практике.

при будь-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.

В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации".

а в Біларусі 2.0 не хочете порахувати кількість зниклих безвісти або посажених? в Україні рахунок пішов би на сотні тисяч людей. особисто з вами може нічого б й не сталося. я би точно емігрував, як й більшість розумних людей.

Не знаю, сколько "в Біларусі ... зниклих безвісти або посажених".

Но эмигрировать вы готовы. А пойти на фронт, чтобы избежать такой необходимости, почему-то не спешите. Простите за такую постановку вопроса, но я даже не о вас лично (хотя и это тоже) - но судя по "успехам" рекрутинга, которые тут вчера обсуждались, избытка желающих воевать не наблюдается.



И вы противоречите сами себе - если пророссийских политиков у нас избрать не реально (и вы в этом абсолютно правы), то откуда будет много "зниклих безвісти або посажених"?

Мы же говорим о "финляндизации", а не об оккупации. Никогда не слышал о каких-то наказаниях финских военных и/или политиков. В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации".Не знаю, сколько "в Біларусі ... зниклих безвісти або посажених".Но эмигрировать вы готовы. А пойти на фронт, чтобы избежать такой необходимости, почему-то не спешите. Простите за такую постановку вопроса, но я даже не о вас лично (хотя и это тоже) - но судя по "успехам" рекрутинга, которые тут вчера обсуждались, избытка желающих воевать не наблюдается.И вы противоречите сами себе - если пророссийских политиков у нас избрать не реально (и вы в этом абсолютно правы), то откуда будет много "зниклих безвісти або посажених"?Мы же говорим о "финляндизации", а не об оккупации. Никогда не слышал о каких-то наказаниях финских военных и/или политиков.

Там, где когда-то играли украинские дети, теперь груды игрушек увековечивают память погибших Сколько лет мы должны ещё читать такие проникновенные статьи в НЙТ -

але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали...фінляндізація - це умовний термін. я виклав своє бачення - тепер ви або ще хтось викладіть своє бачення фінляндізації - бо у версії Арестовича - це нонсенс. даю додаткові питання:- які відносини при цьому України та ЄС- як обирається влада- які гарантії- що з армієюа якщо беремо аналогію з Фінляндією - державна ж мова українська, так?а зниклі без вісті та посаджені - подивиться на Крим та окупований Донбас. що там з тими українськими патріотами, що не встигли евакуюватися? багато знаєте? жодного напевне - бо якщо стане відомо хоч про когось, то цієї людини відразу не стане. ще раз Фінляндії не буде, буде Біларусь 2.0 - й режим буде відповідний. вільних виборів не буде. й режим буде відповідний. Раша погодиться лише на маріонетковий режим.а оце цинізм - стільки й будемо, доки існує Раша. ми ж не перші. до цього була Сирія. якщо ми програємо, наступні будуть прибалти.ще раз - за такої логікою - в 1942 срср мав здатися - й мільйони життів були б врятовані. а на окупованій території треба було лише надіятися, що всіх в концтабори не посадять. а ті, хто вивчив би німецьку - якось би прилаштувавсянумо, сформулюйте поступки, на які погодиться Раша