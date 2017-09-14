budivelnik написав:

detroytred написав: Коли людина спожила, тобто щось купила, то куди капітал дівся????? Коли людина спожила, тобто щось купила, то куди капітал дівся?????

Хочеш ланцюг - на тобі ланцюг...1 Капітал законами НЕ СТВОРЮЄТЬСЯКапітал створюють ЛЮДИ своєю працею2 Капітал це різниця між створеним і спожитим....Той хто створив стільки скільки й спожив - як був ГОЛОДРАНЦЕМ до створення/споживання, так ним і залишився.Те що ті хто фінансував/організовував/керував/контролював цими процесами створення можуть отримати приріст капіталу- голодранця багатим все одно не зробить.Ба більше, якщо ті хто контролювали/організовували/фінансували отримають менше ніж витратили ( або так само) вони також не змінять розмірів свого капіталу3 Для того щоб капітал прийшов ( поміть , ти сам використав термін -) потрібен тільки Закон який гарантує цьому капіталу безпеку перебування на території куди він прийшов..., а вже як СЕБЕ збільшити -капітал знайде.4 Виходячи з пункту3 - немає в світі ЗАКОНУ який ГЕНЕРУЄ капітал....Тому ще разКапітал генерують люди , при цьому навіть для того щоб ІСНУЮЧИЙ капітал отримав прибуток-для цього потрібна праця.А тепер пояснююНаприклад ЛАД не бачить проблеми у використанні російської чи в терміні винувата Україна в тому що на неї напали , чи в України проблема в наявності на кордонах придурковатого сусіда..Так само й тиЯкщо ти вважаєш що капітал створюється не людьми... то тоді ти не поважаєш тих в кого цей капітал є, бо по твоєму вони його отримали як хочеш але тільки не справедливо..Тому ти постійно робиш заявки типуГоловне хлібне місце і той хто його зайняв- буде мати капітал....І тому коли я пишуГоловне людина, яка з клоаки може зробити хлібне місце, навіть якщо чинне законодавство заточене на перетворення хлібних місць в клоаку...То ти з цим не погоджуєшся.А далі замкнуте колоНаслухавшись таких як ЛАД - російська процвітаєНаслухавшись таких як ти - процвітає популізм в якому можновладці хай зроблять а тоді вже.....А можновладці також серед твоїх слухачів..І вони частину роблять (ту яка до них ближче) а от чому вони повинні виконувати ТВОЮ частину-вони якось не розуміють, по тій простій причині. що й ти виконав тільки свою частину, а те що ЗСУ не була повністю підготовлена- так це ж не твоя відповідальність правда...А от в мене , немає градацій відповідальності..В мене або все зроблено так що я отримав капітал , або я втратив капітал... і винуватими /чи переможцями - є тільки я, а не можновладці.