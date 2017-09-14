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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13524135251352613527>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:00

Трампон за все життя завалив майже всі свої бізнес проекти-це треба мати вдачу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:03

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немає

ще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава
1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.

хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.

2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги.

Ловите аргументы.
Ваши варианты просто прекрасные. Я за!
Но.
1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но не вижу желающих дать гам хоть какие-то гарантии.
2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный. Не вижу, чтобы "Раша вже теж виснажена". Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. И хотят/добиваются намного большего.
Так что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - они нереализуемые на практике.

але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..

по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг :D ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.

те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали...
при будь-яких виборах проросійські кандидати не виграють. тобто це можливо, коли силою поставлять проросійських маріонеток. о незалежній державі можемо забувати. о будь-яком розвитку - теж. це та ж капітуляція.

В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации".
а в Біларусі 2.0 не хочете порахувати кількість зниклих безвісти або посажених? в Україні рахунок пішов би на сотні тисяч людей. особисто з вами може нічого б й не сталося. я би точно емігрував, як й більшість розумних людей.

Не знаю, сколько "в Біларусі ... зниклих безвісти або посажених".
Но эмигрировать вы готовы. А пойти на фронт, чтобы избежать такой необходимости, почему-то не спешите. Простите за такую постановку вопроса, но я даже не о вас лично (хотя и это тоже) - но судя по "успехам" рекрутинга, которые тут вчера обсуждались, избытка желающих воевать не наблюдается.

И вы противоречите сами себе - если пророссийских политиков у нас избрать не реально (и вы в этом абсолютно правы), то откуда будет много "зниклих безвісти або посажених"?
Мы же говорим о "финляндизации", а не об оккупации. Никогда не слышал о каких-то наказаниях финских военных и/или политиков.

фінляндізація - це умовний термін. я виклав своє бачення - тепер ви або ще хтось викладіть своє бачення фінляндізації - бо у версії Арестовича - це нонсенс. даю додаткові питання:
- які відносини при цьому України та ЄС
- як обирається влада
- які гарантії
- що з армією

а якщо беремо аналогію з Фінляндією - державна ж мова українська, так? ;)

а зниклі без вісті та посаджені - подивиться на Крим та окупований Донбас. що там з тими українськими патріотами, що не встигли евакуюватися? багато знаєте? жодного напевне - бо якщо стане відомо хоч про когось, то цієї людини відразу не стане. ще раз Фінляндії не буде, буде Біларусь 2.0 - й режим буде відповідний. вільних виборів не буде. й режим буде відповідний. Раша погодиться лише на маріонетковий режим.
Сколько лет мы должны ещё читать такие проникновенные статьи в НЙТ - Там, где когда-то играли украинские дети, теперь груды игрушек увековечивают память погибших

а оце цинізм - стільки й будемо, доки існує Раша. ми ж не перші. до цього була Сирія. якщо ми програємо, наступні будуть прибалти.

ще раз - за такої логікою - в 1942 срср мав здатися - й мільйони життів були б врятовані. а на окупованій території треба було лише надіятися, що всіх в концтабори не посадять. а ті, хто вивчив би німецьку - якось би прилаштувався 8)

По логіці ЛАДа - "вы не понимаете, это другое"

В 1941-1945 році СРСР мав воювати, це навіть не обговорюється

Але, по ЛАДу, згідно "вы не понимаете, это другое", Україна - мала б здатись
Це така парторговська-сексотовська думка
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:05

  prodigy написав:Трампон за все життя завалив майже всі свої бізнес проекти-це треба мати вдачу

Востаннє редагувалось pesikot в Сер 09 кві, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
красиво - "не пам'ятаю, але несерйозні". а аргументів, чому несерйозні немає

ще раз. реальних варіантів припинення вогню, виходячи з того, що Україна - незалежна держава
1) по лінії зіткнення. окуповані території дипломатичним шляхом, а Україні - гарантії ненападу. корейський чи німецький варіант. тільки НДР та частково КНДР - це самостійні держави, а Донбас - це випалена земля, й там нічого не буде. на окупованих територіях тотальна русифікація, у тих, хто виїхав - вкрадуть все.

хтось зможе обґрунтувати, що у цього варіанту є недоліки? немає. є лише небажання Раші. бо її цікавить вся Україна як залежна держава або частина Раші.

2) по лінії зіткнення - без ніяких гарантій. втомилися обидві сторони. Раша вже теж виснажена. а далі - як буде. є свої ризики, є свої переваги.

Ловите аргументы.
Ваши варианты просто прекрасные. Я за!
Но.
1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но не вижу желающих дать гам хоть какие-то гарантии.
2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный. Не вижу, чтобы "Раша вже теж виснажена". Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. И хотят/добиваются намного большего.
Так что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - они нереализуемые на практике.

але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..

по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг :D ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.

те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали...

Так, Раша не хоче. А що тут такого?
А Україна не хоче приймати плани Раші. - з цього чи чомусь не дивуєшся.
Обидва твої плани нереальні і я на 100% поділяю аргументи ЛАДа.
Але суть не в цьому, обговорювати фантастичні плани я не хочу.

Суть в тому що твій план 2) активно обговорювати тут рік тому. Слово в слово це пропонували я, lapay і багато інших. І нас регулярно банили за "антиукраїнську пропаганду".
А ти рік тому кричав що такий план це капітуляція України. Пройшов рік, загинули люди, знищені території а ти такий - а давайте "по лінії зіткнення - без ніяких гарантій".
А якби ми рік тому запропонували Раші план 2)? Може б вони і погодились.
Але ти ні в чому не винуватий, то все путін винуватий.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:12

  flyman написав:розбір статті NYT

"Мир в обмін на території" - такий був план американців з самого початку війни. Шах і мат. Шансів "кордони 91" або "кордони 2022" у нас ніколи не було. :(
І Зеленський це знав з самого початку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план 2)? Може б вони і погодились.

интересно это инфантилизм или все таки слабоумие?
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:15

Vadim_
Чьому співробітник нацполіції отримує в 5-10 разів більше ніж викладачь музичної школи чі консерваторії ?
В Україні


Чому комбайньор не віддав дітей в нацпол чи ВВНЗ (військовий ВУЗ) ? Вакансії є постійно, набирають без проблем.
Чому?? Як так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:25

  andrijk777 написав:Так, Раша не хоче. А що тут такого?

Действительно, а шо тут такого ?

Агрессор не хочет прекращать войну, "а шо тут такого" ?

  andrijk777 написав:А Україна не хоче приймати плани Раші. - з цього чи чомусь не дивуєшся.
Обидва твої плани нереальні і я на 100% поділяю аргументи ЛАДа.
Але суть не в цьому, обговорювати фантастичні плани я не хочу.

Суть в тому що твій план 2) активно обговорювати тут рік тому. Слово в слово це пропонували я, lapay і багато інших. І нас регулярно банили за "антиукраїнську пропаганду".
А ти рік тому кричав що такий план це капітуляція України. Пройшов рік, загинули люди, знищені території а ти такий - а давайте "по лінії зіткнення - без ніяких гарантій".
А якби ми рік тому запропонували Раші план 2)? Може б вони і погодились.
Але ти ні в чому не винуватий, то все путін винуватий.

У тебя раздвоение личности ?
Но почему-то, раздвоение личности исключительно в сторону РФ )
Совпадение ? Не думаю )

Россия не хочет завершать войну, "а шо тут такого ?"
Украина не хочет завершать, потому что Россия атакует - ай-ай-ай, как плохо, погибли люди. Начинаются эмоции, а не факты

А факт - россия не хочет завершать войну

Бот с автомобильным кодом Масквы, тебе бы заткнуться
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:28

  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план 2)? Може б вони і погодились.

интересно это инфантилизм или все таки слабоумие?

Но почему-то этот инфантилизм или слабоумие всегда в сторону РФ и никогда в сторону Украины ...

Удивительные примеры психиатрии )
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли людина спожила, тобто щось купила, то куди капітал дівся?????
Хочеш ланцюг - на тобі ланцюг...
1 Капітал законами НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ
Капітал створюють ЛЮДИ своєю працею
2 Капітал це різниця між створеним і спожитим....
Той хто створив стільки скільки й спожив - як був ГОЛОДРАНЦЕМ до створення/споживання, так ним і залишився.
Те що ті хто фінансував/організовував/керував/контролював цими процесами створення можуть отримати приріст капіталу- голодранця багатим все одно не зробить.
Ба більше, якщо ті хто контролювали/організовували/фінансували отримають менше ніж витратили ( або так само) вони також не змінять розмірів свого капіталу
3 Для того щоб капітал прийшов ( поміть , ти сам використав термін - прийшов) потрібен тільки Закон який гарантує цьому капіталу безпеку перебування на території куди він прийшов..., а вже як СЕБЕ збільшити -капітал знайде.
4 Виходячи з пункту3 - немає в світі ЗАКОНУ який ГЕНЕРУЄ капітал....
Тому ще раз
Капітал генерують люди , при цьому навіть для того щоб ІСНУЮЧИЙ капітал отримав прибуток-для цього потрібна праця.


А тепер пояснюю
Наприклад ЛАД не бачить проблеми у використанні російської чи в терміні винувата Україна в тому що на неї напали , чи в України проблема в наявності на кордонах придурковатого сусіда..
Так само й ти
Якщо ти вважаєш що капітал створюється не людьми... то тоді ти не поважаєш тих в кого цей капітал є, бо по твоєму вони його отримали як хочеш але тільки не справедливо..
Тому ти постійно робиш заявки типу
Головне хлібне місце і той хто його зайняв- буде мати капітал....
І тому коли я пишу
Головне людина, яка з клоаки може зробити хлібне місце, навіть якщо чинне законодавство заточене на перетворення хлібних місць в клоаку...
То ти з цим не погоджуєшся.
А далі замкнуте коло
Наслухавшись таких як ЛАД - російська процвітає
Наслухавшись таких як ти - процвітає популізм в якому можновладці хай зроблять а тоді вже.....
А можновладці також серед твоїх слухачів..
І вони частину роблять (ту яка до них ближче) а от чому вони повинні виконувати ТВОЮ частину-вони якось не розуміють, по тій простій причині. що й ти виконав тільки свою частину, а те що ЗСУ не була повністю підготовлена- так це ж не твоя відповідальність правда...

А от в мене , немає градацій відповідальності..
В мене або все зроблено так що я отримав капітал , або я втратив капітал... і винуватими /чи переможцями - є тільки я, а не можновладці.

Я звичайно очікував, що ти зілл'єшся уводом в бік, підміною предмету. Але ж не такими))

Тобі, тобі гроші сплатив отой споживач. І в тебе, в тебе, капітал приріс. Ти отримав прибуток на свій капітал.
Тобто нікуди капітал не дівся з того, що отой споживач-людина спожила все, що заробила, а не накопичувати почала.

А якщо б почала накопичувати -- пускати капітал свій в оборот (хоч через вклад банківський, хоч через купівлю хати для здачі в оренду, хоч біткоїн, хоч що), або ще конкурувати з тобою магазином, таксі стала, тоді що?

Ти взагалі не розумієш суті процесів ринку...
А я мав надію, а раптом ще й до вартостей дойдеш. Споживчої та мінової. Як корінця.
Співай про рішення - менше споживати, більше працювати.... Істинний совдеп.
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