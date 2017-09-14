Додано: Сер 09 кві, 2025 19:54

Shaman написав: ЛАД написав: .............

Ловите аргументы.

Ваши варианты просто прекрасные. Я за!

Но.

1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но не вижу желающих дать гам хоть какие-то гарантии.

2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный. Не вижу, чтобы "Раша вже теж виснажена" . Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. И хотят/добиваются намного большего .

Так что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - они нереализуемые на практике. .............Ловите аргументы.Ваши варианты просто прекрасные. Я за!Но.1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный.. Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. ИТак что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - онина практике.

але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..



по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна. але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.

те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали...

В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации".

Не знаю, сколько "в Біларусі ... зниклих безвісти або посажених".

Но эмигрировать вы готовы. А пойти на фронт, чтобы избежать такой необходимости, почему-то не спешите. Простите за такую постановку вопроса, но я даже не о вас лично (хотя и это тоже) - но судя по "успехам" рекрутинга, которые тут вчера обсуждались, избытка желающих воевать не наблюдается.



И вы противоречите сами себе - если пророссийских политиков у нас избрать не реально (и вы в этом абсолютно правы), то откуда будет много "зниклих безвісти або посажених"?

Мы же говорим о "финляндизации", а не об оккупации. Никогда не слышал о каких-то наказаниях финских военных и/или политиков.

фінляндізація - це умовний термін. я виклав своє бачення - тепер ви або ще хтось викладіть своє бачення фінляндізації - бо у версії Арестовича - це нонсенс. даю додаткові питання:

- які відносини при цьому України та ЄС

- як обирається влада

- які гарантії

- що з армією фінляндізація - це умовний термін. я виклав своє бачення - тепер ви або ще хтось викладіть своє бачення фінляндізації - бо у версії Арестовича - це нонсенс. даю додаткові питання:- які відносини при цьому України та ЄС- як обирається влада- які гарантії- що з армією

а якщо беремо аналогію з Фінляндією - державна ж мова українська, так?

а зниклі без вісті та посаджені - подивиться на Крим та окупований Донбас. що там з тими українськими патріотами, що не встигли евакуюватися? багато знаєте? жодного напевне - бо якщо стане відомо хоч про когось, то цієї людини відразу не стане. ще раз Фінляндії не буде, буде Біларусь 2.0 - й режим буде відповідний. вільних виборів не буде. й режим буде відповідний. Раша погодиться лише на маріонетковий режим.

Там, где когда-то играли украинские дети, теперь груды игрушек увековечивают память погибших Сколько лет мы должны ещё читать такие проникновенные статьи в НЙТ -

а оце цинізм - стільки й будемо, доки існує Раша. ми ж не перші. до цього була Сирія. якщо ми програємо, наступні будуть прибалти. а оце цинізм - стільки й будемо, доки існує Раша. ми ж не перші. до цього була Сирія. якщо ми програємо, наступні будуть прибалти.

ще раз - за такої логікою - в 1942 срср мав здатися - й мільйони життів були б врятовані. а на окупованій території треба було лише надіятися, що всіх в концтабори не посадять. а ті, хто вивчив би німецьку - якось би прилаштувався

Вы обижаетесь, когда я говорю о вашей демагогии, но, действительно, надоело. Все "перемовини", которые "йдуть", - сегодня чистой воды болтология.Без участия США никто ничего гарантировать не может и не хочет, а Трамп о гарантиях высказался ясно - все его гарантии это американские интересы в Украине.Если вам хочется верить в сказки, то, пожалуйста. Но я предполагал, что вы уже из детского возраста давно вышли."м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження. Знак вопроса там лишний. О "м'ясних" штурмах" я слышу столько, сколько идёт война. Пішки тоже не аргумент. Мы тоже не посылаем на штурм Абрамсы. И всё это из-за того, что, как оказалось, сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах.И почему же, интересно, "Рашу ще навіть не чіпали"?Вы "своє бачення" не изложили. Вы сводите к капитуляции и оккупации. "финляндизация" это несколько другое.- Финляндия не была в ЕС до 1995 года и прекрасно торговала со всем миром, в т.ч. и с ЕС.- Влада обирається, как всегда обиралась.- Гарантий никаких. Как не было и у Финляндии. И как никогда не было у нас.- Армия. Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически. Предложения Зеленского о том, чтобы Европа оплачивала нам содержание миллионной армии даже обсуждать не буду.Да. И что? К чему там улыбка? Державна мова українська уже больше 30 лет.Не знаю. И вы тоже. Мы с вами в оккупации, к счастью не были.И вы опять сводите финляндизацию к оккупации.Цинизм это ваши высказывания. При чём тут Сирия? А насчёт наступных мы с вами не знаем - то ли будут, то ли нет.И "Раша існувала" и до 2022 и будет існувати и после окончания нашей войны. И вы пишете такую глупость: "стільки й будемо, доки існує Раша". Тогда точно надо отсюда уезжать. Вы такими словами убеждаете в правоте тех, кто уехал и подталкиваете к выезду остальных.Не прилаштувався бы. Точнее прилаштувався работать на немцев. Свинопасом.И разницу с 1942 я уже объяснял.Но вы обещали предложить свои варианты перемирия/мира. Предложили 2 нереальных варианта. Что дальше?