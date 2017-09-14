Є знайома, викладач музичної школи.
Не сказав би, що бідує.
Має двох синів, старенький Сандерик і приватний будинок(успадкований)
Це все потребує витрат
Може у Вадика щось в консерваторії виправити ...
|
|
|
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:36
Є знайома, викладач музичної школи.
Не сказав би, що бідує.
Має двох синів, старенький Сандерик і приватний будинок(успадкований)
Це все потребує витрат
Може у Вадика щось в консерваторії виправити ...
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:49
pesikot
У Вадіка будинок.
Квартири в оренді. Щодня горілякою швартувати писок гроші є.
І постійно розказує, а чому отому платять, а чому у отого щось є.
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:54
Вы обижаетесь, когда я говорю о вашей демагогии, но, действительно, надоело. Все "перемовини", которые "йдуть", - сегодня чистой воды болтология.
Без участия США никто ничего гарантировать не может и не хочет, а Трамп о гарантиях высказался ясно - все его гарантии это американские интересы в Украине.
Если вам хочется верить в сказки, то, пожалуйста. Но я предполагал, что вы уже из детского возраста давно вышли.
"м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження. Знак вопроса там лишний. О "м'ясних" штурмах" я слышу столько, сколько идёт война. Пішки тоже не аргумент. Мы тоже не посылаем на штурм Абрамсы. И всё это из-за того, что, как оказалось, сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах.
И почему же, интересно, "Рашу ще навіть не чіпали"?
Вы "своє бачення" не изложили. Вы сводите к капитуляции и оккупации. "финляндизация" это несколько другое.
- Финляндия не была в ЕС до 1995 года и прекрасно торговала со всем миром, в т.ч. и с ЕС.
- Влада обирається, как всегда обиралась.
- Гарантий никаких. Как не было и у Финляндии. И как никогда не было у нас.
- Армия. Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически. Предложения Зеленского о том, чтобы Европа оплачивала нам содержание миллионной армии даже обсуждать не буду.
Да. И что? К чему там улыбка? Державна мова українська уже больше 30 лет.
Не знаю. И вы тоже. Мы с вами в оккупации, к счастью не были.
И вы опять сводите финляндизацию к оккупации.
Цинизм это ваши высказывания. При чём тут Сирия? А насчёт наступных мы с вами не знаем - то ли будут, то ли нет.
И "Раша існувала" и до 2022 и будет існувати и после окончания нашей войны. И вы пишете такую глупость: "стільки й будемо, доки існує Раша". Тогда точно надо отсюда уезжать. Вы такими словами убеждаете в правоте тех, кто уехал и подталкиваете к выезду остальных.
Не прилаштувався бы. Точнее прилаштувався работать на немцев. Свинопасом.
И разницу с 1942 я уже объяснял.
Но вы обещали предложить свои варианты перемирия/мира. Предложили 2 нереальных варианта. Что дальше?
Вы не ответили на вопрос - что делать?
Воевать?
Так почему вы не на фронте? Почему рекрутинг не работает? Почему мобилизация проходит явно не успешно?
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:08
Не правы.
Я не видел, чтобы здесь кто-то "прославляв велич педерації".
А "забивати сторінки лозунгами", любыми, просто бесполезное занятие.
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|