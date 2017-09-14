Додано: Сер 09 кві, 2025 20:45

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Тобі, тобі гроші сплатив отой споживач. І в тебе, в тебе, капітал приріс. Ти отримав прибуток на свій капітал.

Тобто нікуди капітал не дівся з того, що отой споживач-людина спожила все, що заробила, а не накопичувати почала. Тобі, тобі гроші сплатив отой споживач. І в тебе, в тебе, капітал приріс. Ти отримав прибуток на свій капітал.Тобто нікуди капітал не дівся з того, що отой споживач-людина спожила все, що заробила, а не накопичувати почала. Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді.

1 Ми говоримо про СТВОРЕННЯ ( хлопською- звідки береться ) капітал?

Створення - це не те що було ДО створення, це те що сталось після.

Тому

Для того щоб КАПІТАЛ зявився у розмірі плюс 1 одиниця до того що був... треба щоб ХТОСЬ створив на 1 одиницю більше ніж витратив.

Як тільки він це зробив - так відразу в НЬОГО стало на 1 одиницю більше

2 Так в створенні при створенні цієї одиниці, могли бути присутніми десятки людей....

Але не залежно від кількості (одна людина чи десятки)

Одна ДОДАТКОВА одиниця зявиться тільки в тому випадку коли цей натовп( а яка його кількість - не важливо) створить цінностей на 1 одиницю більше ніж споживе при створенні.

3 Так як є цінності які можна передати нащадкам(бізнес, житло, капітал ) то якщо споживання при створенні ВКЛЮЧАЄ в себе витрати на вищеописані - то це також створення капіталу

4 Наявність КАПІТАЛУ-це одне.

Капітал, з яким не працюють - новий капітал не створює, тому для того щоб він РІС( тобто збільшував обєм ринку) треба щоб з цим капіталом

а - хтось працював

б - в процесі роботи з капіталом , обєм створеного був більшим ніж обєм використаного при створенні.

4 Для того щоб збільшити капітал шляхом обміну товарів/послуг які мають різну ціну на різних ринках... треба здійснити працю по переміщенню цих товарів/послуг з одного ринку на інший...



detroytred написав: Співай про рішення - менше споживати, більше працювати.... Істинний совдеп. Співай про рішення - менше споживати, більше працювати.... Істинний совдеп. Іншого варіанту стати багатим крім вищеописаного а також-

вкрав-випив-в тюрьму...

в тебе немає.

При цьому , навіть крадіжка це специфічний але все таки вид діяльності(роботи), і ти станеш багатим тільки в тому випадку коли вкрадеш(створиш) більше ніж пропєш.... Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді.1 Ми говоримо про СТВОРЕННЯ ( хлопською- звідки береться ) капітал?Створення - це не те що було ДО створення, це те що сталось після.ТомуДля того щоб КАПІТАЛ зявився у розмірі плюс 1 одиниця до того що був... треба щоб ХТОСЬ створив на 1 одиницю більше ніж витратив.Як тільки він це зробив - так відразу в НЬОГО стало на 1 одиницю більше2 Так в створенні при створенні цієї одиниці, могли бути присутніми десятки людей....Але не залежно від кількості (одна людина чи десятки)Одна ДОДАТКОВА одиниця зявиться тільки в тому випадку коли цей натовп( а яка його кількість - не важливо) створить цінностей на 1 одиницю більше ніж споживе при створенні.3 Так як є цінності які можна передати нащадкам(бізнес, житло, капітал ) то якщо споживання при створенні ВКЛЮЧАЄ в себе витрати на вищеописані - то це також створення капіталу4 Наявність КАПІТАЛУ-це одне.Капітал, з яким не працюють - новий капітал не створює, тому для того щоб він РІС( тобто збільшував обєм ринку) треба щоб з цим капіталома - хтось працювавб - в процесі роботи з капіталом , обєм створеного був більшим ніж обєм використаного при створенні.4 Для того щоб збільшити капітал шляхом обміну товарів/послуг які мають різну ціну на різних ринках... треба здійснити працю по переміщенню цих товарів/послуг з одного ринку на інший...Іншого варіанту стати багатим крім вищеописаного а також-в тебе немає.При цьому , навіть крадіжка це специфічний але все таки вид діяльності(роботи), і ти станеш багатим тільки в тому випадку коли вкрадеш(створиш) більше ніж пропєш.... Далі третього абзацу, вибачай, не читав.

Бо очевидно, що ти не в стані допетрити головну проблему капіталізму, ринку --- проблема не в створенні товару-послуги і доданої вартості в них (це перша частина обороту), а в другій частині - продати. товар-послугу. ще й з прибутком. Таким чином приростивши капітал. Далі третього абзацу, вибачай, не читав.Бо очевидно, що ти не в стані допетрити головну проблему капіталізму, ринку --- проблема не в створенні товару-послуги і доданої вартості в них (це перша частина обороту), а в другій частині - продати. товар-послугу. ще й з прибутком. Таким чином приростивши капітал.

detroytred написав: Рікардо. Рікардо не забудь.

Щоб побачити різницю: вартість хліба, як їжі споживачу, і вартість хліба, як товару, в який вкладено оту працю людини, про яку ти голосив. Рікардо. Рікардо не забудь.Щоб побачити різницю: вартість хліба, як їжі споживачу, і вартість хліба, як товару, в який вкладено оту працю людини, про яку ти голосив.

Знову по колу.Давай з другого бокуЯкщо ти , здоровий лоб , замість лежання на дивані і отримання пенсії - підеш на якусь додаткову роботу і заробиш на ній 200 000 грн/рік -для тебе це реально?Думаю що такАле тоді тобі треба витратити додатково до пенсії на себе нехай 100 000 грн/рік - це також реально?Думаю що такОтже в тебе зявилось 100 000 грн щороку....По моїй версії - ти СТВОРИВ свій перший капітал, який можеша - вкласти в депозитабо б - купити овдпабо с - купити машину і почати на ній таксуватиабо купити кілька м2 житла своїм дітям....Так отВ мене запитанняЯким чином ринок України збільшився на ту суму грошей що в тебе зявились внаслідок того що ти працював більше а витрачав менше?Це демагогія...В ринковій економіці ніхто не дивиться з якою метою виготовили той чи інший товар і хто виготовляв.Є товарЦей товар має ринкову ціну.А будуть його їсти , чи згодують скотині, чи переженуть на самогон... ні ціна створення, ні РИНКОВА ціна продажу - не зміниться.Тому ще разДля тебе - ринок це якась обмежена величина, яка збільшується/зменшується папірчиком під назвоюЗакон про створення сприятливих умов для ринку....Насправді ринок це сукупна вартість того що є у володінні учасників ринку...Томуколи військовий пенсіонер додатково щось створив... і це створене передав дітям - він ЗБІЛЬШИВ обєм ринкуКоли ж він через суд, добився того щоб збільшити свою пенсію і все збільшення утилізував шляхом споживання - він зменшив обєм ринку...От і виходитьякщо в суспільстві ,яке поділяється на три частиниті хто створює більше ніж споживаєті хто створює стільки ж скільки споживаєті хто споживає більше ніж створюєЗагальна сума створеного більша ніж загальна сума спожитого - це суспільствоа - розширює ОБЄМИ свого ринкуб - стає багатшимТому поляки створили на 1 автомобіль/10осіб більше ніж в Україні... і тому рівно на цей автомобіль багатшіУ них 350 авто на 1000, у нас 250 авто на 1000це при тому що стартували однаково.Чи ти хочеш сказати що полякам цей автомобіль на 10 осіб на халяву декретом Бальцеровича передали?Саме томуЗбільшення власного капіталу в Державі, дає можливість покращити ефективність праці за рахунок використання станків/технологій закуплених за рахунок накопиченого капіталу, а збільшення ефективності(продуктивності) праці дає можливість створювати більше товарів/послуг , але при цьому це створення товарів послуг можливе тільки тому, що те саме збільшення продуктивності праці створює платоспроможний попит.