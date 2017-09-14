|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:14
ЛАД
Ты можешь, хоть километры текста писать
Но ты притащил Арестовича, этого звездуна, на форум
Как говорится, "кому и кобыла невеста", а тебе Арестович - "эксперт"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11014
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:14
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
... Сейчас здесь в основном и остались диванные бойцы. Их немного, но они забивают остальных лозунгами.
Краще на українському форумі забивати його сторінки українськими лозунгами , ніж прославляти велич педерації
Я правий?
Не правы.
Я не видел, чтобы здесь кто-то "прославляв велич педерації".
А "забивати сторінки лозунгами", любыми, просто бесполезное занятие.
А андрійка .... УА ....., .,76 ....бетон ....джамп ... шмідт .... й ще БЕЗЛІЧ
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5238
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4139 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:24
budivelnik написав: detroytred написав:
Тобі, тобі гроші сплатив отой споживач. І в тебе, в тебе, капітал приріс. Ти отримав прибуток на свій капітал.
Тобто нікуди капітал не дівся з того, що отой споживач-людина спожила все, що заробила, а не накопичувати почала.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді.
1 Ми говоримо про СТВОРЕННЯ ( хлопською- звідки береться ) капітал?
Створення - це не те що було ДО створення, це те що сталось після.
Тому
Для того щоб КАПІТАЛ зявився у розмірі плюс 1 одиниця до того що був... треба щоб ХТОСЬ створив на 1 одиницю більше ніж витратив.
Як тільки він це зробив - так відразу в НЬОГО стало на 1 одиницю більше
2 Так в створенні при створенні цієї одиниці, могли бути присутніми десятки людей....
Але не залежно від кількості (одна людина чи десятки)
Одна ДОДАТКОВА одиниця зявиться тільки в тому випадку коли цей натовп( а яка його кількість - не важливо) створить цінностей на 1 одиницю більше ніж споживе при створенні.
3 Так як є цінності які можна передати нащадкам(бізнес, житло, капітал ) то якщо споживання при створенні ВКЛЮЧАЄ в себе витрати на вищеописані - то це також створення капіталу
4 Наявність КАПІТАЛУ-це одне.
Капітал, з яким не працюють - новий капітал не створює, тому для того щоб він РІС( тобто збільшував обєм ринку) треба щоб з цим капіталом
а - хтось працював
б - в процесі роботи з капіталом , обєм створеного був більшим ніж обєм використаного при створенні.
4 Для того щоб збільшити капітал шляхом обміну товарів/послуг які мають різну ціну на різних ринках... треба здійснити працю по переміщенню цих товарів/послуг з одного ринку на інший...
detroytred написав:
Співай про рішення - менше споживати, більше працювати.... Істинний совдеп.
Іншого варіанту стати багатим крім вищеописаного а також-вкрав-випив-в тюрьму...
в тебе немає.
При цьому , навіть крадіжка це специфічний але все таки вид діяльності(роботи), і ти станеш багатим тільки в тому випадку коли вкрадеш(створиш) більше ніж пропєш....
Далі третього абзацу, вибачай, не читав.
Бо очевидно, що ти не в стані допетрити головну проблему капіталізму, ринку --- проблема не в створенні товару-послуги і доданої вартості в них (це перша частина обороту), а в другій частині - продати. товар-послугу. ще й з прибутком. Таким чином приростивши капітал.
Так що гудбай.
Зі Сміта почни... чому ринки вимагають розширення для рішення оцієї проблеми. Проблеми постійного зменшення норми прибутку з розвитком ринку (вичерпанні ресурсів росту ринку, збільшенню конкуренції виробників за обмежений попит).
Вчи))))
Рікардо. Рікардо не забудь.
Щоб побачити різницю: вартість хліба, як їжі споживачу, і вартість хліба, як товару, в який вкладено оту працю людини, про яку ти голосив.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23927
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:40
Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...
«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23927
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:44
detroytred написав:
Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...
«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)
.
тим часов Дональдак
– «Це чудовий час для покупок», пише Трамп декілька годин тому, коли усі ринки «червоні» та падали.
– «Ставлю на паузу мита, крім Китаю»: ринки злетіли нагору.+10%
вангую - його або грохнуть, або посадять за маніпуляції ринками
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5254
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:45
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Тобі, тобі гроші сплатив отой споживач. І в тебе, в тебе, капітал приріс. Ти отримав прибуток на свій капітал.
Тобто нікуди капітал не дівся з того, що отой споживач-людина спожила все, що заробила, а не накопичувати почала.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді.
1 Ми говоримо про СТВОРЕННЯ ( хлопською- звідки береться ) капітал?
Створення - це не те що було ДО створення, це те що сталось після.
Тому
Для того щоб КАПІТАЛ зявився у розмірі плюс 1 одиниця до того що був... треба щоб ХТОСЬ створив на 1 одиницю більше ніж витратив.
Як тільки він це зробив - так відразу в НЬОГО стало на 1 одиницю більше
2 Так в створенні при створенні цієї одиниці, могли бути присутніми десятки людей....
Але не залежно від кількості (одна людина чи десятки)
Одна ДОДАТКОВА одиниця зявиться тільки в тому випадку коли цей натовп( а яка його кількість - не важливо) створить цінностей на 1 одиницю більше ніж споживе при створенні.
3 Так як є цінності які можна передати нащадкам(бізнес, житло, капітал ) то якщо споживання при створенні ВКЛЮЧАЄ в себе витрати на вищеописані - то це також створення капіталу
4 Наявність КАПІТАЛУ-це одне.
Капітал, з яким не працюють - новий капітал не створює, тому для того щоб він РІС( тобто збільшував обєм ринку) треба щоб з цим капіталом
а - хтось працював
б - в процесі роботи з капіталом , обєм створеного був більшим ніж обєм використаного при створенні.
4 Для того щоб збільшити капітал шляхом обміну товарів/послуг які мають різну ціну на різних ринках... треба здійснити працю по переміщенню цих товарів/послуг з одного ринку на інший...
detroytred написав:
Співай про рішення - менше споживати, більше працювати.... Істинний совдеп.
Іншого варіанту стати багатим крім вищеописаного а також-вкрав-випив-в тюрьму...
в тебе немає.
При цьому , навіть крадіжка це специфічний але все таки вид діяльності(роботи), і ти станеш багатим тільки в тому випадку коли вкрадеш(створиш) більше ніж пропєш....
Далі третього абзацу, вибачай, не читав.
Бо очевидно, що ти не в стані допетрити головну проблему капіталізму, ринку --- проблема не в створенні товару-послуги і доданої вартості в них (це перша частина обороту), а в другій частині - продати. товар-послугу. ще й з прибутком. Таким чином приростивши капітал.
Знову по колу.
Давай з другого боку
Якщо ти , здоровий лоб , замість лежання на дивані і отримання пенсії - підеш на якусь додаткову роботу і заробиш на ній 200 000 грн/рік -для тебе це реально?
Думаю що так
Але тоді тобі треба витратити додатково до пенсії на себе нехай 100 000 грн/рік - це також реально?
Думаю що так
Отже в тебе зявилось 100 000 грн щороку....
По моїй версії - ти СТВОРИВ свій перший капітал, який можеш
а - вкласти в депозит
або б - купити овдп
або с - купити машину і почати на ній таксувати
або купити кілька м2 житла своїм дітям....
Так от
В мене запитання
Яким чином ринок України збільшився на ту суму грошей що в тебе зявились внаслідок того що ти працював більше а витрачав менше?
detroytred написав:
Рікардо. Рікардо не забудь.
Щоб побачити різницю: вартість хліба, як їжі споживачу, і вартість хліба, як товару, в який вкладено оту працю людини, про яку ти голосив.
Це демагогія...
В ринковій економіці ніхто не дивиться з якою метою виготовили той чи інший товар і хто виготовляв.
Є товар
Цей товар має ринкову ціну.
А будуть його їсти , чи згодують скотині, чи переженуть на самогон... ні ціна створення, ні РИНКОВА ціна продажу - не зміниться.
Тому ще раз
Для тебе - ринок це якась обмежена величина, яка збільшується/зменшується папірчиком під назвою
Закон про створення сприятливих умов для ринку....
Насправді ринок це сукупна вартість того що є у володінні учасників ринку...
Тому
коли військовий пенсіонер додатково щось створив... і це створене передав дітям - він ЗБІЛЬШИВ обєм ринку
Коли ж він через суд, добився того щоб збільшити свою пенсію і все збільшення утилізував шляхом споживання - він зменшив обєм ринку...
От і виходить
якщо в суспільстві ,яке поділяється на три частини
ті хто створює більше ніж споживає
ті хто створює стільки ж скільки споживає
ті хто споживає більше ніж створює
Загальна сума створеного більша ніж загальна сума спожитого - це суспільство
а - розширює ОБЄМИ свого ринку
б - стає багатшим
Тому поляки створили на 1 автомобіль/10осіб більше ніж в Україні... і тому рівно на цей автомобіль багатші
У них 350 авто на 1000, у нас 250 авто на 1000
це при тому що стартували однаково.
Чи ти хочеш сказати що полякам цей автомобіль на 10 осіб на халяву декретом Бальцеровича передали?
Саме тому
Збільшення власного капіталу в Державі, дає можливість покращити ефективність праці за рахунок використання станків/технологій закуплених за рахунок накопиченого капіталу, а збільшення ефективності(продуктивності) праці дає можливість створювати більше товарів/послуг , але при цьому це створення товарів послуг можливе тільки тому, що те саме збільшення продуктивності праці створює платоспроможний попит.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26028
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:45
detroytred написав:
Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...
«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)
....... як же я завжди поважав КІТАЙ ....
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5238
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4139 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:53
budivelnik написав:
Знову по колу.
Давай з другого боку
Якщо ти , здоровий лоб , замість
Угу. По колу.
Так що не давай. І не так.
Бо поки ти не допетриш різницю вирішення питання для однієї людини в ринку і вирішення питання проблеми для мас в ринку (тобто між для кого Кіосакі і для чого Кейнс), то так і будеш гальмувати.
Так що почни з абетки))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23927
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:56
Xenon написав: detroytred написав:
Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...
«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)
.
тим часов Дональдак
– «Це чудовий час для покупок», пише Трамп декілька годин тому, коли усі ринки «червоні» та падали.
– «Ставлю на паузу мита, крім Китаю»: ринки злетіли нагору.+10%
вангую - його або грохнуть, або посадять за маніпуляції ринками
Та ладно, він показує недолугість системи, коли достатньо одного слова престарілого маразматика що графіки зеленіли/червоніли на десятки відсотків, але з часом буде, як в байці про хлопчика який верещав "вовки-вовки", а коли прийде два Вовки, то ніхто не повірит. І ось тоді буде саме цікаве.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39144
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 09 кві, 2025 20:58
холява написав: detroytred написав:
Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...
«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)
....... як же я завжди поважав КІТАЙ ....
і мутив бізнес з Рашою, семінарист такий передбачуваний ... і на видному місці портрет Сі замість Шевченка
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 кві, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39144
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|92961
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|268216
|
|
|6076
|918848
|
|