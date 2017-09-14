Додано: Сер 09 кві, 2025 21:03

detroytred написав: Бо поки ти не допетриш різницю вирішення питання для однієї людини в ринку і вирішення питання проблеми для мас в ринку Бо поки ти не допетриш різницю вирішення питання для однієї людини в ринку і вирішення питання проблеми для мас в ринку

Що первиннеяйце чи курка?Станом на сьогодні маємо масу бідних- якщо по євронормам то десь 73%І мізер багатих- десь 5% , ну і 22% які ще не знають вони ще бідні чи вже багатіТридцять років тому, я і ще 99% населення були бідними...Тридцять років - це активне життя....Я пішов алгоритмом - більше працюєш - менше витрачаєш і разом з 5% своє життя не просрав(на відміну від... не буду показувати пальцями , єдине що скажу що це ті які читали і сміта і рікардо , але де були там і залишились...При цьомуОбєм мною спожитого за цих 30 років - точно такий самий( правда підозрюю що більший) ніж обєм спожитого читачами рікардо( працювати правда прийшлось більше, але й залишилось від цієї праці як мінімум в 10 разів більше ніж є в читачів зараз)...В мене питанняНавіщо читачі рікардо так над собою знущались?і навздогінЩо поганого зробили цим читачам їх діти, які в наступних 30 років все одно будуть змушені проходити той шлях що пройшов я?При чому не залежно від того , будуть прийняті якісь спеціальні для розвитку ринку закони чи не будуть прийняті( стане легше в 10 разів- тоді моїх 10 помножаться на 10=100 , а твоїх 1*10 і стане 10 тобто по факту як була різниця в 10 разів так і залишиться + мої іти ВЖЕ можуть жити так як хочуть , а твоїм прийдеться як мінімум перших 10 років крок в крок повторити мій шлях?