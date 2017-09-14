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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 135261352713528135291353013531>
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 20:59

  холява написав:
  detroytred написав:Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...

«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)



....... як же я завжди поважав КІТАЙ ....

)))
Лише день тому:
"Трамп заявляет, что Китай желает заключить торговое соглашение с США, и дал понять, что открыт к этому.
"Китай тоже стремится к соглашению, очень стремится, но не имеет понятия, как это осуществить. Мы ждем их ответа. Это случится!" - написал президент США
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/76 ... voj_sdelki

Виходить, що не мав поняття саме Трамп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:01

  flyman написав:
  Xenon написав:
  detroytred написав:Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...

«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)

.
тим часов Дональдак
– «Це чудовий час для покупок», пише Трамп декілька годин тому, коли усі ринки «червоні» та падали.

– «Ставлю на паузу мита, крім Китаю»: ринки злетіли нагору.+10%


вангую - його або грохнуть, або посадять за маніпуляції ринками

Та ладно, він показує недолугість системи, коли достатньо одного слова престарілого маразматика що графіки зеленіли/червоніли на десятки відсотків, але з часом буде, як в байці про хлопчика який верещав "вовки-вовки", а коли прийде два Вовки, то ніхто не повірит. І ось тоді буде саме цікаве.

так уже люди от шока отошлии ложат на его---Канада,ЕС,Дания с Гренландией не говоря уже о Китае с кацапами.Чел просто мудозвон.Одни мы готовы ресурсы нашару отдать
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Сер 09 кві, 2025 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:02

  detroytred написав:
  холява написав:
  detroytred написав:Трамп жжьот:
"Трамп заявив, що Китай реагує на мита США не за правилами...

«Вони використовують кожен трюк, треба віддати їм належне. Вони маніпулюють валютою для компенсації через мита. Вони не повинні так робити, так не за правилами»... (С)



....... як же я завжди поважав КІТАЙ ....

)))
Лише день тому:
"Трамп заявляет, что Китай желает заключить торговое соглашение с США, и дал понять, что открыт к этому.
"Китай тоже стремится к соглашению, очень стремится, но не имеет понятия, как это осуществить. Мы ждем их ответа. Это случится!" - написал президент США
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/ru/articles/76 ... voj_sdelki

Виходить, що не мав поняття саме Трамп.

ловкость рук і ніякого обману, але в чому це буде зрозуміло попізже тим в кого достатньо IQ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:03

  detroytred написав:Бо поки ти не допетриш різницю вирішення питання для однієї людини в ринку і вирішення питання проблеми для мас в ринку
Що первинне
яйце чи курка?
Станом на сьогодні маємо масу бідних- якщо по євронормам то десь 73%
І мізер багатих- десь 5% , ну і 22% які ще не знають вони ще бідні чи вже багаті
Тридцять років тому, я і ще 99% населення були бідними...
Тридцять років - це активне життя....
Я пішов алгоритмом - більше працюєш - менше витрачаєш і разом з 5% своє життя не просрав(на відміну від... не буду показувати пальцями , єдине що скажу що це ті які читали і сміта і рікардо , але де були там і залишились...
При цьому
Обєм мною спожитого за цих 30 років - точно такий самий( правда підозрюю що більший) ніж обєм спожитого читачами рікардо( працювати правда прийшлось більше, але й залишилось від цієї праці як мінімум в 10 разів більше ніж є в читачів зараз)...
В мене питання
Навіщо читачі рікардо так над собою знущались?
і навздогін
Що поганого зробили цим читачам їх діти, які в наступних 30 років все одно будуть змушені проходити той шлях що пройшов я?
При чому не залежно від того , будуть прийняті якісь спеціальні для розвитку ринку закони чи не будуть прийняті( стане легше в 10 разів- тоді моїх 10 помножаться на 10=100 , а твоїх 1*10 і стане 10 тобто по факту як була різниця в 10 разів так і залишиться + мої іти ВЖЕ можуть жити так як хочуть , а твоїм прийдеться як мінімум перших 10 років крок в крок повторити мій шлях?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 09 кві, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо поки ти не допетриш різницю вирішення питання для однієї людини в ринку і вирішення питання проблеми для мас в ринку
Що первинне
яйце чи курка?
Станом на сьогодні маємо масу бідних- якщо по євронормам то десь 73%
І мізер багатих- десь 5% , ну і 22% які ще не знають вони ще бідні чи вже багаті
Тридцять років тому, я і ще 99% населення були бідними...
Тридцять років - це активне життя....
Я пішов алгоритмом - більше працюєш - менше витрачаєш і разом з 5% своє життя не просрав(на відміну від... не буду показувати пальцями , єдине що скажу що це ті які читали і сміта і рікардо , але де були там і залишились...
При цьому
Обєм мною спожитого за цих 30 років - точно такий самий( правда підозрюю що більший) ніж обєм спожитого читачами рікардо( працювати правда прийшлось більше, але й залишилось від цієї праці як мінімум в 10 разів більше ніж є в читачів зараз)...
В мене питання
Навіщо читачі рікардо так над собою знущались?
і навздогін
Що поганого зробили цим читачам їх діти, які в наступних 30 років все одно будуть змушені проходити той шлях що пройшов я?

Чудо ти в пір'ях.

Розвиток ринку - це коли розвиває свій капітал більшість в ринку.
А не так, як ото за віконцем: тільки самі найсильніші змогли вижити, залишитись і прирости (і то на копійки - 14 млн. грн. за 30 років важкої праці, як ти сам вказав тут).
А слабкіші на фіг з пляжу - в заробітчани і т.д.
Або маються на банківських, нерухомості, кріпти і т.д. гілках в спробах прирощувати свій зароблений капітал.

В польщах регулятори ринку створили такі умови в ринку, що капітал приростав у більшості, і в більших темпах.
От і вся різниця.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Розвиток ринку - це коли розвиває свій капітал більшість в ринку.
А покажи мені ринок де БІЛЬШІСТЬ ринку має СВІЙ капітал?
Я ж тобі пояснював
Та ж Швеція, в якої 30+% мають свій капітал отримує проблеми з пошуком тих хто ХОЧЕ( або змушений) працювати
і не має проблем з капіталом...

тобто
Поки наших 5% маючих власний капітал зростуть до 30% так як в Шведів - пройде мінімум 2-3 покоління.
Тобто ти прирікаєш до прозябання не тільки своїх дітей а й внуків?
ПС
В Польщі власну справу на старті в 90-тих роках мали вже 5-8% населення
Станом на сьогодні власний капітал в них десь в 15% населення ( ріст в 2 рази за 30 років)+ не забувай про менталітет
В Польщі бути торгівцем було модно все життя
в срср -це була кличка- спекулянт...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:30

Трамп відтермінував введення тарифів для всіх крім китаю
Тому в педерації. США індекси виросли , нафта вже 65
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:35

  холява написав:
  ЛАД написав:........
Не правы.
Я не видел, чтобы здесь кто-то "прославляв велич педерації".
А "забивати сторінки лозунгами", любыми, просто бесполезное занятие.


А андрійка .... УА ....., .,76 ....бетон ....джамп ... шмідт .... й ще БЕЗЛІЧ
Они часто пишут, скажем мягко, не то, но прославлением "величі педерації" они не занимались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:зелена шапіто розкинуло шатро на усі сфер


Джампо шапіто не читало статтю. Сорі просто дивлюсь зараз це інтерв'ю і ви гляньте для кругозору хочаб)
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 21:46

З того що я бачу
1 З таким як Трамп щось прогнозувати справа невдячна
2 Для хайпарів- золотий час
3 Для всіх інших - порада
дивитесь на графіки ринків - дивіться на діапазоні в 3 роки , бо те що робиться останні дні - це стрибки кішки.. а от дохла вона чи живуча - якраз на протязі 3 років і побачим

Нагадаю про Теслу
акції тесли здорожчали в грудні на 100 млрд
акції тесли після грудня-впали на 100 млрд
Якщо Ви дивились миттєві(тижневі значення) - то міняли памперси кожних 24 години
а якщоб дивились річні - то нічого й не відбулося
на хаях-зросли(Трамп при владі, маск- радник)
на реаліях впали(трамп-чудило , з Маском сварка)
budivelnik
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