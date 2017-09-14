detroytred написав:Розвиток ринку - це коли розвиває свій капітал більшість в ринку.
А покажи мені ринок де БІЛЬШІСТЬ ринку має СВІЙ капітал? Я ж тобі пояснював Та ж Швеція, в якої 30+% мають свій капітал отримує проблеми з пошуком тих хто ХОЧЕ( або змушений) працювати і не має проблем з капіталом...
тобто Поки наших 5% маючих власний капітал зростуть до 30% так як в Шведів - пройде мінімум 2-3 покоління. Тобто ти прирікаєш до прозябання не тільки своїх дітей а й внуків? ПС В Польщі власну справу на старті в 90-тих роках мали вже 5-8% населення Станом на сьогодні власний капітал в них десь в 15% населення ( ріст в 2 рази за 30 років)+ не забувай про менталітет В Польщі бути торгівцем було модно все життя в срср -це була кличка- спекулянт...
Гроші під грушею. Вклад в банку. Хата зайва. І т.д., і т.п. Запиши собі: зараз капіталістом є майже кожен.
Підприємництво... Так моделі є різні. Від виробництва Боінга, БМВ ... а через отой літак, авто приростає капітал власника кахфе. Пенса, студента і т.д. через пенсійні, студентські, страхові фонди.
Не гальмуй... Наші підприємці подались в заробітчани, на дивани, на держслужбу, в наймані. Чому? Отож.
Чекай зміни 2-3 поколінь))) А в інших ринках не чекають, а реформують і надають умови для розвитку. (В 90-ті в підприємці подались всі: від прибиральниці і до всл, прохфесорів. А ти досі про якихось совдепівських шпекулянтів несеш).
А може по порядку? Може визначимо хто з нас тормоз? Той хто мріє(фантазує) про те що буде в його внуків(може) через 100 років? Чи той хто вже має? В мене в планах через 6 місяців почати світове турне (раз в квартал на 15 днів) ... Тобто в першу чергу це буде Європа... Ознайомлюсь з досягненнями капіталізму
На тебе місце резервувати? Ні ? А чого ? Ти рікардо читаєш? чи сміта? Чи безкоштовну газетку в якій політики розповідають як тобі добре буде.?....
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 09 кві, 2025 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Між громадами двох конфесій – УПЦ МП і ПЦУ – стався конфлікт у селі Верхні Станівці, що на Буковині. Місцева релігійна громада ще 2 місяці тому проголосувала за перехід до ПЦУ, але представники УПЦ МП не впускали їх до храму, а натомість побили
Прихильники московського патріархату плювати хотіли на закон, правову державу та документи. Вони, озброївшись арматурою та кийками, прийшли вигнати парафіян ПЦУ, зі студентами та капеланами, яких громада запросила на перший молебень
А може по порядку7 хто з нас тормоз? Той хто мріє(фантазує) про те що буде в його внуків(може) через 100 років? Чи той хто вже має? В мене в планах через 6 місяців почати світове турне (раз в квартал на 15 днів) ... Тобто в першу чергу це буде Європа...
На тебе місце резервувати? Ні ? А чого ? Ти рікардо читаєш? чи сміта?....
Ти сплутав особисту шерсть (бізнес) з ринком країни. Свою обговорюй і голоси про досягнення зі своєю дружиною. Про те, куди збираєшся подорожувати, теж. Зарезервуй місце для сусідів ... вони ж твої співи безпосередньо мають змогу слухати. То ж всі мільйонери. Продавці та водії теж. До них ти напевно достукався, переконав, місію виконав.
budivelnik написав:Нагадаю про Теслу акції тесли здорожчали в грудні на 100 млрд акції тесли після грудня-впали на 100 млрд Якщо Ви дивились миттєві(тижневі значення) - то міняли памперси кожних 24 години а якщоб дивились річні - то нічого й не відбулося
ЛАД написав:Ловите аргументы. Ваши варианты просто прекрасные. Я за! Но. 1-й вариант недоліків немає. Вариант почти мечта. Но не вижу желающих дать гам хоть какие-то гарантии. 2-й вариант, сами понимаете, похуже, но тоже не реальный. Не вижу, чтобы "Раша вже теж виснажена". Если бы так было, то они на предложения Трампа реагировали иначе. А они как-то прохладненько отнеслись к этим, достаточно скромным предложениям. И хотят/добиваются намного большего. Так что ваши очень даже хорошие варианты имеют один недостаток - они нереализуемые на практике.
але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..
по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.
те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали...
Так, Раша не хоче. А що тут такого? А Україна не хоче приймати плани Раші. - з цього чи чомусь не дивуєшся. Обидва твої плани нереальні і я на 100% поділяю аргументи ЛАДа. Але суть не в цьому, обговорювати фантастичні плани я не хочу.
Суть в тому що твій план 2) активно обговорювати тут рік тому. Слово в слово це пропонували я, lapay і багато інших. І нас регулярно банили за "антиукраїнську пропаганду". А ти рік тому кричав що такий план це капітуляція України. Пройшов рік, загинули люди, знищені території а ти такий - а давайте "по лінії зіткнення - без ніяких гарантій". А якби ми рік тому запропонували Раші план 2)? Може б вони і погодились. Але ти ні в чому не винуватий, то все путін винуватий.
про це тобі й толдичать вже скільки - РАША НЕ ХОЧЕ ПЕРЕМОВИН. через три роки нарешті визнав.
план Раші - капітуляція, це аналог нашого кордони 91 року. мій варіант посередині. я ж кажу - запропонуйте свій план. ще жоден критик не запропонував
план реальний для країн, які зайшли в позиційну війну (багато так війн й замерзло). але оскільки це не влаштовує Раша, то й її посіпак не влаштовує
не знаю, що ти обговорював рік тому, але про мене ти нахабно брешеш. я такого не казав - але варіант демагогії з нахабною брехнею зараховано
й так винуватий лише путін в тому, що почав війну й загинуло так багато людей. чи ти прихильник варіанту, що євреї теж спровокували Гітлера під час 2СВ?
budivelnik написав:Нагадаю про Теслу акції тесли здорожчали в грудні на 100 млрд акції тесли після грудня-впали на 100 млрд Якщо Ви дивились миттєві(тижневі значення) - то міняли памперси кожних 24 години а якщоб дивились річні - то нічого й не відбулося
Инфляцию -- игнорируем?
Та я вже промовчав, коли в єралашику було: 1 трлн. пенсійного фонду через півроку так і залишився 1 трлн. Зашибісь. Капітал нікуди не дівся. Вже не кажучи про прибуток з урахуванням інфляції.
detroytred написав:Ти сплутав особисту шерсть (бізнес) з ринком країни.
Ринок країни складається з пазлів... Один з яких - мій.
А от теорія про те що треба дочекатись поки хтось прийде і зробить всім добре - не нова.. 2000 років тому -месією був Ісус наступних 1900 років - добра сотня імператорів/царів/президентів.... З 1917 - зявились генсеки
А толку то Ті хто розумів що його дурять популістичними лозунгами - ті взяли своє майбутнє в свої руки, і наперекор умовам - це майбутнє- збудували При чому збудували не крадучи , не приймаючи участь в дерибанах, не корупціонуючи чиновників... ні Просто стали працювати - бо розуміли а - якщо вони будуть бідні- то звідки візьмуться кошти щоб їм допомогли б - якщо вони зможуть стати багатими - то і оточуючих їх зявиться можливість повторити... а повторити завжди на порядок легше ніж прокласти лижню
І хай затрати великі, а результати не такі як хотілось.... Але Спочатку 30 років роботи , в які кожен з 4-х дітей отримав житло А потім можливість раз в квартал на 2 тижні поїхати куди хочеш .... Без думок про те - а як там діти(внуки) чи мають що їсти ....
тому чим позиція ждуна-правильніша від позиції створювача? наявністю лампасів і пенсії?
Україна готова купити в США великий пакет допомоги, - Зеленський
чергова порція потужності. але прикол в тому, що є шанс - трампон може погодитись )) якщо відкинути всю ліріку і бла бла, приблизно цього він і хотів: поставок американської зброї за рахунок європейських партнерів.