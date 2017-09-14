Додано: Сер 09 кві, 2025 22:25

detroytred написав: Ти сплутав особисту шерсть (бізнес) з ринком країни. Ти сплутав особисту шерсть (бізнес) з ринком країни.

Ринок країни складається з пазлів...Один з яких - мій.А от теорія про те що треба дочекатись поки хтось прийде і зробить всім добре - не нова..2000 років тому -месією був Ісуснаступних 1900 років - добра сотня імператорів/царів/президентів....З 1917 - зявились генсекиА толку тоТі хто розумів що його дурять популістичними лозунгами - ті взяли своє майбутнє в свої руки, і наперекор умовам - це майбутнє- збудувалиПри чому збудували не крадучи , не приймаючи участь в дерибанах, не корупціонуючи чиновників... ніПросто стали працювати - бо розумілиа - якщо вони будуть бідні- то звідки візьмуться кошти щоб їм допомоглиб - якщо вони зможуть стати багатими - то і оточуючих їх зявиться можливість повторити... а повторити завжди на порядок легше ніж прокласти лижнюІ хай затрати великі, а результати не такі як хотілось....АлеСпочатку 30 років роботи , в які кожен з 4-х дітей отримав житлоА потім можливість раз в квартал на 2 тижні поїхати куди хочеш ....Без думок про те - а як там діти(внуки) чи мають що їсти ....томучим позиція ждуна-правильніша від позиції створювача?наявністю лампасів і пенсії?