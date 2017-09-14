Додано: Сер 09 кві, 2025 22:52

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: за те, що економіка країни ринок країни за 30 років твоєї діяльності не досяг висот, відповідати будеш?

Особисто ти.

Все майно віддаси? за те, що економіка країни ринок країни за 30 років твоєї діяльності не досяг висот, відповідати будеш?Особисто ти.Все майно віддаси? Буду...

Шляхом отримання медалі і похвальної грамоти за те що завдяки МЕНІ середній рівень суспільного багатства вищий на 0,0002% ніж такий самий середній рівень без врахувань моїх досягнень і це при тому що особисто я становлю всього 0,0000025% Буду...Шляхом отримання медалі і похвальної грамоти за те що завдяки МЕНІ середній рівень суспільного багатства вищий на 0,0002% ніж такий самий середній рівень без врахувань моїх досягнень і це при тому що особисто я становлю всього 0,0000025%

Так ти співав за оцінку кожного по загальному результату.

Щоб кожен ніс відповідальність за загальний результат, а не за свій внесок.

А тепер - ба! Для себе хочеш окремої оцінки. Врахування саме свого внеску, оцінки саме твоєї роботи.

І оком не моргнув)))

Непроходімий... Так ти співав за оцінку кожного по загальному результату.Щоб кожен ніс відповідальність за загальний результат, а не за свій внесок.А тепер - ба! Для себе хочеш окремої оцінки. Врахування саме свого внеску, оцінки саме твоєї роботи.І оком не моргнув)))Непроходімий...

Так я й тобі пояснюющо РЕЗУЛЬТАТ загальний країни - залежить від того наскільки ти відірвеш 5-ту точку з дивану...Томуя попереду - показую тобі що робити , на власному досвідіти пихтиш, пер.иш і пробуєш мене догнати..На цьому змаганні й побудований загальний результат.ПСти б мене ще звинуватив в тому що в тебе пенсія мала....ППСХочеш приклад зі спортуВ кожній футбольній команді є лідер і аутсайдер....І якщо лідер команди нижчої ліги може перейти в вищу - то аутсайдер команди може тільки опуститись в нижчуТаким чиномЯкщо не буде лідерів, команда яка складається з аутсайдерів не має шансів піднятись..Томуякщо ти і тобі подібні - аутсайдери- то нефіг заглядати і розповідати про досягнення команд лідерів...По відношенню до тебе - я лідер, ти аутсайдер...Тому вам ще пахати й пахати щоб з своєї не вивалитись.( це якщо дурні)якщо ж розумні - то мусите попросити лідера розповісти вам як йому вдалось вилізти з багнюки в якій ви перебуваєте( не кожен розкаже, тому користуйся моєю добротою)