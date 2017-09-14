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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:30
detroytred написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Нагадаю про Теслу
акції тесли здорожчали в грудні на 100 млрд
акції тесли після грудня-впали на 100 млрд
Якщо Ви дивились миттєві(тижневі значення) - то міняли памперси кожних 24 годиниа якщоб дивились річні - то нічого й не відбулося
Инфляцию -- игнорируем?
Та я вже промовчав, коли в єралашику було: 1 трлн. пенсійного фонду через півроку так і залишився 1 трлн. Зашибісь. Капітал нікуди не дівся.
Вже не кажучи про прибуток з урахуванням інфляції.
Так это ж главное для управленца: все, за что подписался -- отдал назад. Полная материальная ответственность
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:32
detroytred написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Нагадаю про Теслу
акції тесли здорожчали в грудні на 100 млрд
акції тесли після грудня-впали на 100 млрд
Якщо Ви дивились миттєві(тижневі значення) - то міняли памперси кожних 24 годиниа якщоб дивились річні - то нічого й не відбулося
Инфляцию -- игнорируем?
Та я вже промовчав, коли в єралашику було: 1 трлн. пенсійного фонду через півроку так і залишився 1 трлн. Зашибісь. Капітал нікуди не дівся.
Вже не кажучи про прибуток з урахуванням інфляції.
Що я можу сказати
1 Всі чого збудились і шугались? того що акції впали в Тесли на 100 млрд.... за 5 днів?
А я що показував
Що в грудні 2020 акції тесли вже були 230 , потім 4 роки бовтались вверх/вниз , поки в грудні 2024 не стартанули на 100 млрд вверх , а через 3 місяці не звалились на 100 млрд вниз....
тобто ці падіння рости на короткому проміжку - це фігня..
Але хантер з розумним виглядом нагадав
в 2020 - було 230
в 2024 - було 230 - за цих 4 роки нікого інфляція не чекала
потім геп вверх на 100 млрд і геп вниз на 100 млрд і квітень знову 230..
а от тут вже інфляція..
2 Наступний читачо/знавець
Я написав
пенсійний фонд А
мав 1 трл і має 1 трлн
Мені цікаво
а скільки ще знавців вирішили що я описую РЕАЛЬНИЙ фонд?
ніби назви нема, цифра заокруглена....
Примітив - ти настільки примітив що не в стані цього навіть усвідомити.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:33
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти сплутав особисту шерсть (бізнес) з ринком країни.
Ринок країни складається з пазлів...
Один з яких - мій.
Ринок країни складається з розвитку більшості учасників ринку, а також задовільних темпів росту капіталу учасників ринку.
Більшість залишилась в прольоті.
А твій результат не впєчатляєт.
Про ці пазли ти забув.
Твій впєчатляєт .... тільки на фоні інших.
Але мова не про тебе, а про всіх. Про ринок країни.
До речі, згідно твоєї парадігми про колективну відповідальність --- за те, що економіка країни ринок країни за 30 років твоєї діяльності не досяг висот, відповідати будеш?
Особисто ти.
Все майно віддаси?
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 09 кві, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:39
detroytred написав:
Більшість залишилась в прольоті.
Більшість проголосувала за подивитись в очі пуйлу і залишилась в прольоті..
чи винувата в цьому більшість?
Точно так само і з економікою
1 Такого щоб суспільство складалось тільки з багатих - в світі немає
2 Не залежно від середнього рівня статків в суспільстві - будуть як 30% багатших від середнього рівня, так і 70% бідніших від середнього рівня
3 Середній рівень залежить від досягнень всіх членів суспільства
4 А от де буде кожен конкрнетний з нас... залежить тільки від нас.
за те, що економіка країни ринок країни за 30 років твоєї діяльності не досяг висот, відповідати будеш?
Особисто ти.
Все майно віддаси?
Буду...
Шляхом отримання медалі і похвальної грамоти за те що завдяки МЕНІ середній рівень суспільного багатства вищий на 0,0002% ніж такий самий середній рівень без врахувань моїх досягнень і це при тому що особисто я становлю всього 0,0000025%
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 09 кві, 2025 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Більшість залишилась в прольоті.
Більшість проголосувала за подивитись в очі пуйлу і залишилась в прольоті..
чи винувата в цьому більшість?
Точно так само і з економікою
1 Такого щоб суспільство складалось тільки з багатих - в світі немає
2 Не залежно від середнього рівня статків в суспільстві - будуть як 30% багатших від середнього рівня, так і 70% бідніших від середнього рівня
3 Середній рівень залежить від досягнень всіх членів суспільства
4 А от де буде кожен конкрнетний з нас... залежить тільки від нас.
1,2,3 -- да кеп. 2*2_4.
4. Предметом було де буде економіка-ринок країни. Які будуть досягнення для більшості учасників ринку. А не де буде кожен конкретний з нас.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:50
budivelnik написав: detroytred написав:
за те, що економіка країни ринок країни за 30 років твоєї діяльності не досяг висот, відповідати будеш?
Особисто ти.
Все майно віддаси?
Буду...
Шляхом отримання медалі і похвальної грамоти за те що завдяки МЕНІ середній рівень суспільного багатства вищий на 0,0002% ніж такий самий середній рівень без врахувань моїх досягнень і це при тому що особисто я становлю всього 0,0000025%
Так ти співав за оцінку кожного по загальному результату.
Щоб кожен ніс відповідальність за загальний результат, а не за свій внесок.
А тепер - ба! Для себе хочеш окремої оцінки. Врахування саме свого внеску, оцінки саме твоєї роботи.
І оком не моргнув)))
Непроходімий...
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:50
detroytred написав:
4. Предметом було де буде економіка-ринок країни. Які будуть досягнення для більшості учасників ринку. А не де буде кожен конкретний з нас.
Так
Приклад з повідомлення на сторінку раніше
Якщо ти створиш в рік 100 000 того , що зараз не створюєш
а потім по твоєму прикладу ще 100 000 воєнпенсів створить по додаткових 100 000 для себе коханого... то це вже буде +0,2% до ВВП ...
В нас і воєнпенсів 100 000є
і додатково чогось на 100 00 в рік зробити може навіть двірник...
і виявляється +1 млн по 100 000 і ми з +3% ввп в рік-перестрибуємо в +5%
Ти бачиш як просто
І при цьому все одно
середній рівень піднімається на 5%
я в перших 5% , ти з 1 млн воєнпенсів з 13 000 000 місця переходите в 10 000 000...
і все
нічого не треба
а як заробити 100 000 здоровому мужику витративши 1000 годин/рік (тобто забравши ці 1000 годин з диванного лежання)- я тобі розскажу.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:52
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
за те, що економіка країни ринок країни за 30 років твоєї діяльності не досяг висот, відповідати будеш?
Особисто ти.
Все майно віддаси?
Буду...
Шляхом отримання медалі і похвальної грамоти за те що завдяки МЕНІ середній рівень суспільного багатства вищий на 0,0002% ніж такий самий середній рівень без врахувань моїх досягнень і це при тому що особисто я становлю всього 0,0000025%
Так ти співав за оцінку кожного по загальному результату.
Щоб кожен ніс відповідальність за загальний результат, а не за свій внесок.
А тепер - ба! Для себе хочеш окремої оцінки. Врахування саме свого внеску, оцінки саме твоєї роботи.
І оком не моргнув)))
Непроходімий...
Так я й тобі пояснюю
що РЕЗУЛЬТАТ загальний країни - залежить від того наскільки ти відірвеш 5-ту точку з дивану...
Тому
я попереду - показую тобі що робити , на власному досвіді
ти пихтиш, пер.иш і пробуєш мене догнати..
На цьому змаганні й побудований загальний результат.
ПС
ти б мене ще звинуватив в тому що в тебе пенсія мала....
ППС
Хочеш приклад зі спорту
В кожній футбольній команді є лідер і аутсайдер....
І якщо лідер команди нижчої ліги може перейти в вищу - то аутсайдер команди може тільки опуститись в нижчу
Таким чином
Якщо не буде лідерів, команда яка складається з аутсайдерів не має шансів піднятись..
Тому
якщо ти і тобі подібні - аутсайдери- то нефіг заглядати і розповідати про досягнення команд лідерів...
По відношенню до тебе - я лідер, ти аутсайдер...
Тому вам ще пахати й пахати щоб з своєї не вивалитись.( це якщо дурні)
якщо ж розумні - то мусите попросити лідера розповісти вам як йому вдалось вилізти з багнюки в якій ви перебуваєте( не кожен розкаже, тому користуйся моєю добротою)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 09 кві, 2025 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 22:56
budivelnik написав:
Так
Приклад з повідомлення на сторінку раніше
Якщо ти створиш в рік 100 000 того , що зараз не створюєш
а потім по твоєму прикладу ще 100 000 воєнпенсів створить по додаткових 100 000 для себе коханого... то це вже буде +0,2% до ВВП ...
а як заробити 100 000 здоровому мужику витративши 1000 годин/рік (тобто забравши ці 1000 годин з диванного лежання)- я тобі розскажу.
Навіщо такі складності?
Комусь у віртуалі пропонувати.
Навкруги тебе реальні люди.
Я ж тобі вже ще роки тому вказав і досі повторюю: реалізуй це спочатку хоча б в своєму кварталі, районі, місті.
Доповісиш про результат.
А потім співай про на всю країну.
Але ти чомусь зливаєшся. Мовчиш.
Про досягнення, успіхи. В цьому.
Ти ж сам про практику голосив. То вперед.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 23:01
detroytred написав:
реалізуй це спочатку хоча б в своєму кварталі, районі, місті.
Доповісиш про результат.
1 ти ніхто і звати тебе ніяк щоб я тобі ДОПОВІДАВ.
ти можеш впасти навколішки і попросити, я можу милостиво погодитись розповісти
це перша різниця
2 Я не обмежуюсь районом
я розкинув тенета ширше.. от наприклад тебе з примітива в кубі, до примітива в квадраті- виховую..і це ти за 1000 км від мене
уявляєш свій прогрес, якби в мене була можливість персонально тобою покерувати.
При чому я б керував не примусом( як ти всім пропонуєш)
я б керував мотиваційно
типу
зроби так як я і зможеш відпочити так само....
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