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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13528135291353013531
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:03

  budivelnik написав:Так я й тобі пояснюю
що РЕЗУЛЬТАТ загальний країни - залежить від того наскільки ти відірвеш 5-ту точку з дивану...
Тому
я попереду - показую тобі що робити , на власному досвіді
ти пихтиш, пер.иш і пробуєш мене догнати..
На цьому змаганні й побудований загальний результат.

ПС
ти б мене ще звинуватив в тому що в тебе пенсія мала....

ППС
Хочеш приклад зі спорту
В кожній футбольній команді є лідер і аутсайдер....
І якщо лідер команди нижчої ліги може перейти в вищу - то аутсайдер команди може тільки опуститись в нижчу

Таким чином
Якщо не буде лідерів, команда яка складається з аутсайдерів не має шансів піднятись..
Тому
якщо ти і тобі подібні - аутсайдери- то нефіг заглядати і розповідати про досягнення команд лідерів...
Вам ще пахати й пахати щоб з своєї не вивалитись.

Що за клоунада.
Тобі ж вже навіть не тільки я, але і інші тицяли в очевидне --- що службовці на державу з підприємцями не змагаються в зароблянні грошей.
Забув?

Не гальмуй.
Виграти конкуренцію в інших на своєму ринку і зробити умови для розвитку більшості в ринку -- це різні речі.
Ти банально по десятому колу підмінюєш предмет.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:реалізуй це спочатку хоча б в своєму кварталі, районі, місті.
Доповісиш про результат.
1 ти ніхто і звати тебе ніяк щоб я тобі ДОПОВІДАВ.
ти можеш впасти навколішки і попросити, я можу милостиво погодитись розповісти
це перша різниця
2 Я не обмежуюсь районом
я розкинув тенета ширше.. от наприклад тебе з примітива в кубі, до примітива в квадраті- виховую..і це ти за 1000 км від мене
уявляєш свій прогрес, якби в мене була можливість персонально тобою покерувати.
При чому я б керував не примусом( як ти всім пропонуєш)
я б керував мотиваційно
типу
зроби так як я і зможеш відпочити так само....

Зрозуміло.
Що навіть в своєму кварталі реалізувати не можеш.

А вся твоя місія звелась до переконання, як ти кажеш, безтілесого ніка у віртуалі.
І то безрезультатно.
Комедія.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:07

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Все він правильно робить, повертає виробництво до сша і відновлює ржавий пояс, да за рахунок американського споживача, но і за рахунок продавця. Покупець завжди правий більше не працює. За доступ до американського ринку треба буде платити. Секрет в тім що ринок не безграничний, вироблені для америки товари не продаш за ті самі гроші , що колись в америці в решту світу.
Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.

й головне - Трамп про це здогадується. це дійсно роль долара як світової валюти. а наприклад ЄС з Китаєм почнуть без долару торгувати. ось тут в США й почнуться проблеми.

Вот и забрезжило понимание причин происходящего :) - в процессе анализа последствий конфронтации за Тайвань - "внезапно" выяснили, что Китай без Штатов проживет, а вот наоборот - не факт...

якраз навпаки. набагато більше проблем буде у Китая, куди продати товар, ніж у США - де купити. в кінці кінців самі вироблять 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:реалізуй це спочатку хоча б в своєму кварталі, районі, місті.
Доповісиш про результат.
1 ти ніхто і звати тебе ніяк щоб я тобі ДОПОВІДАВ.
ти можеш впасти навколішки і попросити, я можу милостиво погодитись розповісти
це перша різниця
2 Я не обмежуюсь районом
я розкинув тенета ширше.. от наприклад тебе з примітива в кубі, до примітива в квадраті- виховую..і це ти за 1000 км від мене
уявляєш свій прогрес, якби в мене була можливість персонально тобою покерувати.
При чому я б керував не примусом( як ти всім пропонуєш)
я б керував мотиваційно
типу
зроби так як я і зможеш відпочити так само....

а поки не зробив - відпочивати не будеш :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:11

  Shaman написав:
  budivelnik написав:типу
зроби так як я і зможеш відпочити так само....

а поки не зробив - відпочивати не будеш :lol:

Ога))
Той відпочивальник по вихідних та святкових днях ще й сам за прилавок стає.
Начебто щоб поспілкуватися з покупцями)))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:22

  budivelnik написав:1 Такого щоб суспільство складалось тільки з багатих - в світі немає
2 Не залежно від середнього рівня статків в суспільстві - будуть як 30% багатших від середнього рівня, так і 70% бідніших від середнього рівня

в сша кожен 15-й - мільйонер, не гривневий ))
довбаний нігер в сша, який вчора наркоту продавав, а зараз тіктокер чи блохер - може бути мільйонером ))
https://finance.liga.net/ua/infographic ... milioneriv
гіпотетично якщо середня родина з 3х чоловік, 20% родин в сша - мільйонери.
через нерозуміння цього всі твої "висновки про багатих і бідних" - хибні...
у тебе з сигаретного ларька скільки чоловік шариться типу "прі дєлах"?
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Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 23:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Инфляцию -- игнорируем? :wink:
Та я вже промовчав, коли в єралашику було: 1 трлн. пенсійного фонду через півроку так і залишився 1 трлн. Зашибісь. Капітал нікуди не дівся.
Вже не кажучи про прибуток з урахуванням інфляції.
Що я можу сказати
1 Всі чого збудились і шугались? того що акції впали в Тесли на 100 млрд.... за 5 днів?
А я що показував
Що в грудні 2020 акції тесли вже були 230 , потім 4 роки бовтались вверх/вниз , поки в грудні 2024 не стартанули на 100 млрд вверх , а через 3 місяці не звалились на 100 млрд вниз....
тобто ці падіння рости на короткому проміжку - це фігня..
Але хантер з розумним виглядом нагадав
в 2020 - було 230
в 2024 - було 230 - за цих 4 роки нікого інфляція не чекала
потім геп вверх на 100 млрд і геп вниз на 100 млрд і квітень знову 230..
а от тут вже інфляція..

Мы точно про одну и ту же Теслу говорим? "2020 - було 230" 🤔
https://ibb.co/JwfG3Mq3
Так-то вполне себе чекала - и народ с 23го бодренько акции сплавлял...
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