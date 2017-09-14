budivelnik написав:Так я й тобі пояснюю що РЕЗУЛЬТАТ загальний країни - залежить від того наскільки ти відірвеш 5-ту точку з дивану... Тому я попереду - показую тобі що робити , на власному досвіді ти пихтиш, пер.иш і пробуєш мене догнати.. На цьому змаганні й побудований загальний результат.
ПС ти б мене ще звинуватив в тому що в тебе пенсія мала....
ППС Хочеш приклад зі спорту В кожній футбольній команді є лідер і аутсайдер.... І якщо лідер команди нижчої ліги може перейти в вищу - то аутсайдер команди може тільки опуститись в нижчу
Таким чином Якщо не буде лідерів, команда яка складається з аутсайдерів не має шансів піднятись.. Тому якщо ти і тобі подібні - аутсайдери- то нефіг заглядати і розповідати про досягнення команд лідерів... Вам ще пахати й пахати щоб з своєї не вивалитись.
Що за клоунада. Тобі ж вже навіть не тільки я, але і інші тицяли в очевидне --- що службовці на державу з підприємцями не змагаються в зароблянні грошей. Забув?
Не гальмуй. Виграти конкуренцію в інших на своєму ринку і зробити умови для розвитку більшості в ринку -- це різні речі. Ти банально по десятому колу підмінюєш предмет.
detroytred написав:реалізуй це спочатку хоча б в своєму кварталі, районі, місті. Доповісиш про результат.
1 ти ніхто і звати тебе ніяк щоб я тобі ДОПОВІДАВ. ти можеш впасти навколішки і попросити, я можу милостиво погодитись розповісти це перша різниця 2 Я не обмежуюсь районом я розкинув тенета ширше.. от наприклад тебе з примітива в кубі, до примітива в квадраті- виховую..і це ти за 1000 км від мене уявляєш свій прогрес, якби в мене була можливість персонально тобою покерувати. При чому я б керував не примусом( як ти всім пропонуєш) я б керував мотиваційно типу зроби так як я і зможеш відпочити так само....
Зрозуміло. Що навіть в своєму кварталі реалізувати не можеш.
А вся твоя місія звелась до переконання, як ти кажеш, безтілесого ніка у віртуалі. І то безрезультатно. Комедія.
Banderlog написав:Все він правильно робить, повертає виробництво до сша і відновлює ржавий пояс, да за рахунок американського споживача, но і за рахунок продавця. Покупець завжди правий більше не працює. За доступ до американського ринку треба буде платити. Секрет в тім що ринок не безграничний, вироблені для америки товари не продаш за ті самі гроші , що колись в америці в решту світу. Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.
й головне - Трамп про це здогадується. це дійсно роль долара як світової валюти. а наприклад ЄС з Китаєм почнуть без долару торгувати. ось тут в США й почнуться проблеми.
Вот и забрезжило понимание причин происходящего - в процессе анализа последствий конфронтации за Тайвань - "внезапно" выяснили, что Китай без Штатов проживет, а вот наоборот - не факт...
якраз навпаки. набагато більше проблем буде у Китая, куди продати товар, ніж у США - де купити. в кінці кінців самі вироблять
detroytred написав:реалізуй це спочатку хоча б в своєму кварталі, районі, місті. Доповісиш про результат.
1 ти ніхто і звати тебе ніяк щоб я тобі ДОПОВІДАВ. ти можеш впасти навколішки і попросити, я можу милостиво погодитись розповісти це перша різниця 2 Я не обмежуюсь районом я розкинув тенета ширше.. от наприклад тебе з примітива в кубі, до примітива в квадраті- виховую..і це ти за 1000 км від мене уявляєш свій прогрес, якби в мене була можливість персонально тобою покерувати. При чому я б керував не примусом( як ти всім пропонуєш) я б керував мотиваційно типу зроби так як я і зможеш відпочити так само....
budivelnik написав:1 Такого щоб суспільство складалось тільки з багатих - в світі немає 2 Не залежно від середнього рівня статків в суспільстві - будуть як 30% багатших від середнього рівня, так і 70% бідніших від середнього рівня
в сша кожен 15-й - мільйонер, не гривневий )) довбаний нігер в сша, який вчора наркоту продавав, а зараз тіктокер чи блохер - може бути мільйонером )) https://finance.liga.net/ua/infographic ... milioneriv гіпотетично якщо середня родина з 3х чоловік, 20% родин в сша - мільйонери. через нерозуміння цього всі твої "висновки про багатих і бідних" - хибні... у тебе з сигаретного ларька скільки чоловік шариться типу "прі дєлах"?
Та я вже промовчав, коли в єралашику було: 1 трлн. пенсійного фонду через півроку так і залишився 1 трлн. Зашибісь. Капітал нікуди не дівся. Вже не кажучи про прибуток з урахуванням інфляції.
Що я можу сказати 1 Всі чого збудились і шугались? того що акції впали в Тесли на 100 млрд.... за 5 днів? А я що показував Що в грудні 2020 акції тесли вже були 230 , потім 4 роки бовтались вверх/вниз , поки в грудні 2024 не стартанули на 100 млрд вверх , а через 3 місяці не звалились на 100 млрд вниз.... тобто ці падіння рости на короткому проміжку - це фігня.. Але хантер з розумним виглядом нагадав в 2020 - було 230 в 2024 - було 230 - за цих 4 роки нікого інфляція не чекала потім геп вверх на 100 млрд і геп вниз на 100 млрд і квітень знову 230.. а от тут вже інфляція..
Мы точно про одну и ту же Теслу говорим? "2020 - було 230" 🤔 https://ibb.co/JwfG3Mq3 Так-то вполне себе чекала - и народ с 23го бодренько акции сплавлял...
Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель, которая вдвое ниже рыночной, пишет агентство Bloomberg в понедельник, 9 января. Это - ниже потолка цены на российскую нефть, согласованного "большой семеркой" с целью сократить возможности Москвы для финансирования войны в Украине.
По данным агентства Argus, занимающегося анализом развития цен на сырьевые товары,цена, по которой нефть марки Urals, составляющая основную часть российского экспорта, предлагалась 6 января в порту Приморска, составляла 37,80 доллара за баррель* https://www.dw.com/ru/bloomberg-neft-iz ... a-64333887 Хоча тоді в них кубишка ще була. Зараз вплив повинен бути.
detroytred написав:Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель
турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут )) нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд
я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом. єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.