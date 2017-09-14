RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13529135301353113532
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 00:21

"Зняти заморозку активів вони не можуть. Але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих 300 млрд (сума заморожених російських активів у ЄС — ред.) є 2-3-5 млрд тієї чи іншої людини. Наприклад, зняти санкції завдяки комусь в Європі. І ось беруть ці гроші і продають як борг комусь із країн Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, може працювати з європейськими інституціями, щоб звідти із загальної суми забрати ці п'ять собі. Ось цей ланцюжок просуває пан Дмитрієв, сєпар, який в Україні народився", — зазначив Зеленський.

кацапи пробують знайти лазєйку як заморожені активи кусочками пробувати повертати за допомогою арабів.
а ми % з тих грошей ВЖЕ тратимо і глаз положили на тєло...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 340
З нами з: 21.05.23
Подякував: 34 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 00:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Наразі у Білорусії немає війни
на расєє війни теж немає. Воюють тільки ДОБРОВОЛЬЦІ. Це ж всім відомо. То чого ми чекаємо, давайте всією країною приєднаємось в якості якогось Южно-Западного федерального округа. І у нас не буде війни. Вічний мир (русскій). Які у вас будуть аргументи проти такого варіанту? Цікаво послухати.
  ЛАД написав:В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации"
ви ігноруєте мої дописи, але напишу ще раз - Фінляндія теж була населена "русскімі людьмі"? Чи її землі були "подаровані"? Де ви бачите подібність ситуації з Фінляндією?
І як пуйло зможе бути певним, що на виборах проголосують за "зручного" кандидата? Чесні вибори - ненадійна річ. Лояльного політика треба ставити напряму, без виборів. Ну або робити видимість виборів для нього, якщо він сам з цим не справиться (як справляється лукашенко).
  andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.
  ЛАД написав:Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически
чому ви причепилися до кількості солдат? Це якраз найменша з проблем. Що з озброєнням? Забороною на ракети (логічно, що і дрони також) дальністю більше 100 км? Обмеження на кількість танків, артилерійських установок? Ви ж розумієте, що ворог не дурний, і розробить такі вимоги, що наша армія буде кастрована та не здатна до оборони проти цього ворога.
thenewepic
 
Повідомлень: 196
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13529135301353113532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 92984
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 918886
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2576)
09.04.2025 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.