Додано: Чет 10 кві, 2025 00:35

_Mykola_ написав: Наразі у Білорусії немає війни Наразі у Білорусії немає війни

ЛАД написав: В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации" В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации"

andrijk777 написав: А якби ми рік тому запропонували Раші план А якби ми рік тому запропонували Раші план

ЛАД написав: Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически

на расєє війни теж немає. Воюють тільки ДОБРОВОЛЬЦІ. Це ж всім відомо. То чого ми чекаємо, давайте всією країною приєднаємось в якості якогось Южно-Западного федерального округа. І у нас не буде війни. Вічний мир (русскій). Які у вас будуть аргументи проти такого варіанту? Цікаво послухати.ви ігноруєте мої дописи, але напишу ще раз - Фінляндія теж була населена "русскімі людьмі"? Чи її землі були "подаровані"? Де ви бачите подібність ситуації з Фінляндією?І як пуйло зможе бути певним, що на виборах проголосують за "зручного" кандидата? Чесні вибори - ненадійна річ. Лояльного політика треба ставити напряму, без виборів. Ну або робити видимість виборів для нього, якщо він сам з цим не справиться (як справляється лукашенко).а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.чому ви причепилися до кількості солдат? Це якраз найменша з проблем. Що з озброєнням? Забороною на ракети (логічно, що і дрони також) дальністю більше 100 км? Обмеження на кількість танків, артилерійських установок? Ви ж розумієте, що ворог не дурний, і розробить такі вимоги, що наша армія буде кастрована та не здатна до оборони проти цього ворога.