detroytred написав:реалізуй це спочатку хоча б в своєму кварталі, районі, місті. Доповісиш про результат.
1 ти ніхто і звати тебе ніяк щоб я тобі ДОПОВІДАВ. ти можеш впасти навколішки і попросити, я можу милостиво погодитись розповісти це перша різниця 2 Я не обмежуюсь районом я розкинув тенета ширше.. от наприклад тебе з примітива в кубі, до примітива в квадраті- виховую..і це ти за 1000 км від мене уявляєш свій прогрес, якби в мене була можливість персонально тобою покерувати. При чому я б керував не примусом( як ти всім пропонуєш) я б керував мотиваційно типу зроби так як я і зможеш відпочити так само....
budivelnik написав:1 Такого щоб суспільство складалось тільки з багатих - в світі немає 2 Не залежно від середнього рівня статків в суспільстві - будуть як 30% багатших від середнього рівня, так і 70% бідніших від середнього рівня
в сша кожен 15-й - мільйонер, не гривневий )) довбаний нігер в сша, який вчора наркоту продавав, а зараз тіктокер чи блохер - може бути мільйонером )) https://finance.liga.net/ua/infographic ... milioneriv гіпотетично якщо середня родина з 3х чоловік, 20% родин в сша - мільйонери. через нерозуміння цього всі твої "висновки про багатих і бідних" - хибні... у тебе з сигаретного ларька скільки чоловік шариться типу "прі дєлах"?
Та я вже промовчав, коли в єралашику було: 1 трлн. пенсійного фонду через півроку так і залишився 1 трлн. Зашибісь. Капітал нікуди не дівся. Вже не кажучи про прибуток з урахуванням інфляції.
Що я можу сказати 1 Всі чого збудились і шугались? того що акції впали в Тесли на 100 млрд.... за 5 днів? А я що показував Що в грудні 2020 акції тесли вже були 230 , потім 4 роки бовтались вверх/вниз , поки в грудні 2024 не стартанули на 100 млрд вверх , а через 3 місяці не звалились на 100 млрд вниз.... тобто ці падіння рости на короткому проміжку - це фігня.. Але хантер з розумним виглядом нагадав в 2020 - було 230 в 2024 - було 230 - за цих 4 роки нікого інфляція не чекала потім геп вверх на 100 млрд і геп вниз на 100 млрд і квітень знову 230.. а от тут вже інфляція..
Мы точно про одну и ту же Теслу говорим? "2020 - було 230" 🤔 https://ibb.co/JwfG3Mq3 Так-то вполне себе чекала - и народ с 23го бодренько акции сплавлял...
Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель, которая вдвое ниже рыночной, пишет агентство Bloomberg в понедельник, 9 января. Это - ниже потолка цены на российскую нефть, согласованного "большой семеркой" с целью сократить возможности Москвы для финансирования войны в Украине.
По данным агентства Argus, занимающегося анализом развития цен на сырьевые товары,цена, по которой нефть марки Urals, составляющая основную часть российского экспорта, предлагалась 6 января в порту Приморска, составляла 37,80 доллара за баррель* https://www.dw.com/ru/bloomberg-neft-iz ... a-64333887 Хоча тоді в них кубишка ще була. Зараз вплив повинен бути.
detroytred написав:Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель
турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут )) нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд
я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом. єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.
"Зняти заморозку активів вони не можуть. Але що вони можуть зробити? Наприклад, серед цих 300 млрд (сума заморожених російських активів у ЄС — ред.) є 2-3-5 млрд тієї чи іншої людини. Наприклад, зняти санкції завдяки комусь в Європі. І ось беруть ці гроші і продають як борг комусь із країн Близького Сходу. Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, може працювати з європейськими інституціями, щоб звідти із загальної суми забрати ці п'ять собі. Ось цей ланцюжок просуває пан Дмитрієв, сєпар, який в Україні народився", — зазначив Зеленський.
кацапи пробують знайти лазєйку як заморожені активи кусочками пробувати повертати за допомогою арабів. а ми % з тих грошей ВЖЕ тратимо і глаз положили на тєло...
на расєє війни теж немає. Воюють тільки ДОБРОВОЛЬЦІ. Це ж всім відомо. То чого ми чекаємо, давайте всією країною приєднаємось в якості якогось Южно-Западного федерального округа. І у нас не буде війни. Вічний мир (русскій). Які у вас будуть аргументи проти такого варіанту? Цікаво послухати.
ЛАД написав:В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации"
ви ігноруєте мої дописи, але напишу ще раз - Фінляндія теж була населена "русскімі людьмі"? Чи її землі були "подаровані"? Де ви бачите подібність ситуації з Фінляндією? І як пуйло зможе бути певним, що на виборах проголосують за "зручного" кандидата? Чесні вибори - ненадійна річ. Лояльного політика треба ставити напряму, без виборів. Ну або робити видимість виборів для нього, якщо він сам з цим не справиться (як справляється лукашенко).
andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.
ЛАД написав:Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически
чому ви причепилися до кількості солдат? Це якраз найменша з проблем. Що з озброєнням? Забороною на ракети (логічно, що і дрони також) дальністю більше 100 км? Обмеження на кількість танків, артилерійських установок? Ви ж розумієте, що ворог не дурний, і розробить такі вимоги, що наша армія буде кастрована та не здатна до оборони проти цього ворога.
❗️Ми маємо мобілізувати щомісяця 30 тисяч осіб, — Сирський
.
❗️Цифрофізація дозволить знайти всіх українців та їхнє місцезнаходження, щоб долучати до війська, — Сирський.
савєцькому генералісимусу-мяснику і 300 сотень в місяць буде мало...
як розповів головний рівенський тцкун - він солдатів та офіцерів кладе штабелями...
Колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич закликав головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він не має стратегічного бачення і ставить під загрозу життя українських солдатів, віддаючи "майже злочинні" накази.
Кротевич розповів, що теж під час служби отримував від вищого командування, від штабу головнокомандувача накази, які ставали все більш злочинними, і які він "з чистою совістю, не міг виконувати".
"Вони все ще мають менталітет ведення бойових дій у Другій світовій війні, - сказав він. "Вони все ще відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей". Він сказав, що командувач армії покладається на інструкції, видані в 2016 році, щоб виправдати примушення солдатів базуватись так далеко вперед, в той час, коли "війна була зовсім іншою".
"Сирський не намагається застосовувати високу науку і військове мистецтво", - сказав він, звинувачуючи його в тому, що він виконує "лише дві функції: якщо ворог наступає, ти просто кидаєш туди більше людей. А якщо ворог переважає, виводьте людей і кажіть, що ви стурбовані життям людей".
Також він підкреслив, що не пов'язаний із колишнім головнокомандувачем, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і сам не має наміру йти в політику.