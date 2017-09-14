detroytred написав:Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель
турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут )) нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд
я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом. єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.
це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...
наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами
Тому що міграційна політика і політика заміщення населення, от якщо взяти загалом, вона провальна. Вона навіть в Криму провальна. Єдине місто, де її можна назвати успішною, — це Маріуполь. ... Як це відбувається? Куди їдуть? Їдуть в Маріуполь — і все. Крапка. Більше ніхто нікуди не їде. Їдуть чому? Тому що їдуть, по-перше, за іпотекою. Там дуже дешева і єдина іпотека за таких умов, по суті, на новобудови. Єдине місце, де ще існує така територія, яку контролює Російська Федерація, це Владивосток. Тут, мені здається, вибір для росіян очевидний. ... Іпотека — під 3% на 30 років, майже без першого внеску. Якщо є російська кредитна історія, то можна без проблем її взяти, чим вони і користуються. [Житла в] іпотеку будується багато, затверджено ще плюс 13 іпотечних будинків, які будуть [збудовані] в Маріуполі за останній місяць, за березень. Плюс лютий. Це вже 23 затверджених будинки житлового масиву, які будуть іпотечно будуватися.
Це для розуміння розмаху іпотечного будівництва і темпів намагання залучити росіян на територію Маріуполя.
— А щодо тих людей, які дочекалися руського міра. Я періодично бачу такі колективні чолобитні царю. Це коли збирається якась кількість людей, стоять перед телекамерою і кажуть: «Дорогой Владимир Владимирович, мы же вас ждали. Но почему так? Почему теперь у нас ничего нет? Как же так, дорогой Владимир Владимирович?» І що вони у відповідь отримують на таку чолобитну?
— ФСБшників здебільшого. У Маріуполі був великий вибух, дуже показова історія, тому що їх використовують у Маріуполі в політичній боротьбі. І тому вони то вистрілюють, то зникають. Зараз знову зникли. В січні було на Новий рік дуже багато цих відео. Ми нарахували їх понад 30 штук.
Зрозуміло, що вони були зрежисовані. Були люди, які знімали, допомагали писати скрипти тощо, але люди там справжні. Наші маріупольці дійсно бідкаються, дійсно бідні люди. Не всі там «почекуни».
А ці чолобитні, які там з’явилися завдяки тому, що до цього процесу, до запису, був дотичний [Сергій] Кирієнко, заступник адміністрації президента Російської Федерації, вони до Путіна все ж таки дійшли. І це, мабуть, перші, які до нього дійшли. Після того був Пушилін викликаний на килим. Погіршились їхні відносини. ... Після того, як Пушилін повернувся, отримавши на горіхи, всіх, хто був причетний, хто з’явився на цьому відео… При тому, що там люди, які мешкають будь-де. Їм немає де мешкати. Їхні будинки знесли, демонтували, викинули на сміття. Кожного з них знайшли і сказали: ще раз — і наступне відео будеш записувати з підвалу, вже, умовно, з катівні, з тим, що ти працюєш на українське Головне управління розвідки тощо. І все — вони зникли.
"Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре!" - нічого не змінюється.
хтось переймається про місцевих? - не смішить. як там ЛАД сказав про мешканців окупованих територій - будуть працювати свинопасами - так й буде
detroytred написав:Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель
турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут )) нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд
я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом. єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.
це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...
Наоборот же: sergey_stasyuk555 показывает, что "але як потім падають" можно ждать еще лет 10...
Відправте вже Єрмака послом кудись нарешті. Я не уявляю, як він магічно впливає на президента, що коли вся країна каже, що його голова Офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний як людина, яка перетворює все навколо теж на токсичне. Це я ще дуже м’яко описав, але воно так і є", - заявив Лаченков.
Він стверджує, що "ручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно, у країні все стає на паузу, коли він починає займатися міжнародними питаннями". Натомість, за його словами, коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють.
Лаченков наголосив, що головна функція Єрмака — забезпечувати функціонування апарату Офісу Президента, але він ніяк не функціонує, оскільки "більшість слів президента просто не виконується".
Друга функція — підготовка документів для підпису президентом, але за ці роки у нас якийсь рекорд за кількістю непідписаних законів, за які голосував парламент.
"А всі ці плани потужності, стійкості, обіцянки вплинути на те, що з країни тікають чорти та корупціонери, — куди це все дівається? Чим займається Єрмак? Створив усюди, де міг, ручне керування, та так криво й погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом, але потім усі, з ким він контактує, залишаються дуже поганої думки. Хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги — він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. Але зараз він відчуває себе героєм після останніх перемовин", - каже блогер.
"Мені просто по-людськи образливо за країну, коли я бачу, що через некомпетентних та одержимих амбіціями людей у країні або купа процесів стає на паузу, або взагалі викидається в смітник. Треба змінюватися, або помремо", - резюмував Лаченков. Джерело: https://censor.net/ua/n3545969