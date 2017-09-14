RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13529135301353113532
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ось як починають працювати інституції в США


далеко не всі в захваті від цих фокусів з тарифами
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8563
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:28

  sergey_stasyuk555 написав:
  detroytred написав:Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель

турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут ))
нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд

я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом.
єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.

це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають :D а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...

наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. 8) їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8563
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Переїжджають переважно з Москви». Що відбувається на окупованих територіях і як РФ хоче замістити українців мільйонами росіян — Андрющенко
для доступу до статті потрібно ввести email
Тому що міграційна політика і політика заміщення населення, от якщо взяти загалом, вона провальна. Вона навіть в Криму провальна. Єдине місто, де її можна назвати успішною, — це Маріуполь.
...
Як це відбувається? Куди їдуть? Їдуть в Маріуполь — і все. Крапка. Більше ніхто нікуди не їде. Їдуть чому? Тому що їдуть, по-перше, за іпотекою. Там дуже дешева і єдина іпотека за таких умов, по суті, на новобудови. Єдине місце, де ще існує така територія, яку контролює Російська Федерація, це Владивосток. Тут, мені здається, вибір для росіян очевидний.
...
Іпотека — під 3% на 30 років, майже без першого внеску. Якщо є російська кредитна історія, то можна без проблем її взяти, чим вони і користуються. [Житла в] іпотеку будується багато, затверджено ще плюс 13 іпотечних будинків, які будуть [збудовані] в Маріуполі за останній місяць, за березень. Плюс лютий. Це вже 23 затверджених будинки житлового масиву, які будуть іпотечно будуватися.

Це для розуміння розмаху іпотечного будівництва і темпів намагання залучити росіян на територію Маріуполя.

— А щодо тих людей, які дочекалися руського міра. Я періодично бачу такі колективні чолобитні царю. Це коли збирається якась кількість людей, стоять перед телекамерою і кажуть: «Дорогой Владимир Владимирович, мы же вас ждали. Но почему так? Почему теперь у нас ничего нет? Как же так, дорогой Владимир Владимирович?» І що вони у відповідь отримують на таку чолобитну?

— ФСБшників здебільшого. У Маріуполі був великий вибух, дуже показова історія, тому що їх використовують у Маріуполі в політичній боротьбі. І тому вони то вистрілюють, то зникають. Зараз знову зникли. В січні було на Новий рік дуже багато цих відео. Ми нарахували їх понад 30 штук.

Зрозуміло, що вони були зрежисовані. Були люди, які знімали, допомагали писати скрипти тощо, але люди там справжні. Наші маріупольці дійсно бідкаються, дійсно бідні люди. Не всі там «почекуни».

А ці чолобитні, які там з’явилися завдяки тому, що до цього процесу, до запису, був дотичний [Сергій] Кирієнко, заступник адміністрації президента Російської Федерації, вони до Путіна все ж таки дійшли. І це, мабуть, перші, які до нього дійшли. Після того був Пушилін викликаний на килим. Погіршились їхні відносини.
...
Після того, як Пушилін повернувся, отримавши на горіхи, всіх, хто був причетний, хто з’явився на цьому відео… При тому, що там люди, які мешкають будь-де. Їм немає де мешкати. Їхні будинки знесли, демонтували, викинули на сміття. Кожного з них знайшли і сказали: ще раз — і наступне відео будеш записувати з підвалу, вже, умовно, з катівні, з тим, що ти працюєш на українське Головне управління розвідки тощо. І все — вони зникли.

"Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре!" - нічого не змінюється.

хтось переймається про місцевих? - не смішить. як там ЛАД сказав про мешканців окупованих територій - будуть працювати свинопасами - так й буде
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8563
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:41

  Shaman написав:«Переїжджають переважно з Москви». Що відбувається на окупованих територіях і як РФ хоче замістити українців мільйонами росіян — Андрющенко[/

Куди переїджають ? з москви ось сюди??

і це центр Донецька, а що в містах типу "Красний Луч і т.п."

https://nv.ua/ukraine/events/stadion-sh ... 03929.html
Xenon
 
Повідомлень: 5255
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:50

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  detroytred написав:Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель

турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут ))
нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд

я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом.
єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.

це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають :D а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...

Наоборот же: sergey_stasyuk555 показывает, что "але як потім падають" можно ждать еще лет 10...
_hunter
 
Повідомлень: 9493
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 10:59

Shaman
Шо там "наши(ваши) рассияне" в пражских пивнухах говорят за перемогу и когда дерево ихнее гепнется?
Недвигу они ещё не продают за просто макулатуру, или бартер на спирт, а не лямы бублей?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4977
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:01

  _hunter написав:Наоборот же: sergey_stasyuk555 показывает, что "але як потім падають" можно ждать еще лет 10...

Можно и подождать _до события_ обвала, хорошее ж ждём.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5635
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:12

  Shaman написав:«Переїжджають переважно з Москви».

Звучит бредово, с опы мира да, наверняка переезжают.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 10 кві, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 11:15

на недоторканого завгоспа наїхали :lol:

Відправте вже Єрмака послом кудись нарешті. Я не уявляю, як він магічно впливає на президента, що коли вся країна каже, що його голова Офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний як людина, яка перетворює все навколо теж на токсичне. Це я ще дуже м’яко описав, але воно так і є", - заявив Лаченков.

Він стверджує, що "ручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно, у країні все стає на паузу, коли він починає займатися міжнародними питаннями". Натомість, за його словами, коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють.

Лаченков наголосив, що головна функція Єрмака — забезпечувати функціонування апарату Офісу Президента, але він ніяк не функціонує, оскільки "більшість слів президента просто не виконується".

Друга функція — підготовка документів для підпису президентом, але за ці роки у нас якийсь рекорд за кількістю непідписаних законів, за які голосував парламент.

"А всі ці плани потужності, стійкості, обіцянки вплинути на те, що з країни тікають чорти та корупціонери, — куди це все дівається? Чим займається Єрмак? Створив усюди, де міг, ручне керування, та так криво й погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом, але потім усі, з ким він контактує, залишаються дуже поганої думки. Хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги — він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. Але зараз він відчуває себе героєм після останніх перемовин", - каже блогер.

"Мені просто по-людськи образливо за країну, коли я бачу, що через некомпетентних та одержимих амбіціями людей у країні або купа процесів стає на паузу, або взагалі викидається в смітник. Треба змінюватися, або помремо", - резюмував Лаченков. Джерело: https://censor.net/ua/n3545969
jump
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13529135301353113532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, alex_dvornichenko і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 93065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 919014
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8294)
10.04.2025 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.