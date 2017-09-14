jump написав:

на недоторканого завгоспа наїхалиВідправте вже Єрмака послом кудись нарешті. Я не уявляю, як він магічно впливає на президента, що коли вся країна каже, що його голова Офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний як людина, яка перетворює все навколо теж на токсичне. Це я ще дуже м’яко описав, але воно так і є", - заявив Лаченков.Він стверджує, що "ручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно, у країні все стає на паузу, коли він починає займатися міжнародними питаннями". Натомість, за його словами, коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють.Лаченков наголосив, що головна функція Єрмака — забезпечувати функціонування апарату Офісу Президента, але він ніяк не функціонує, оскільки "більшість слів президента просто не виконується".Друга функція — підготовка документів для підпису президентом, але за ці роки у нас якийсь рекорд за кількістю непідписаних законів, за які голосував парламент."А всі ці плани потужності, стійкості, обіцянки вплинути на те, що з країни тікають чорти та корупціонери, — куди це все дівається? Чим займається Єрмак? Створив усюди, де міг, ручне керування, та так криво й погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом, але потім усі, з ким він контактує, залишаються дуже поганої думки. Хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги — він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. Але зараз він відчуває себе героєм після останніх перемовин", - каже блогер."Мені просто по-людськи образливо за країну, коли я бачу, що через некомпетентних та одержимих амбіціями людей у країні або купа процесів стає на паузу, або взагалі викидається в смітник. Треба змінюватися, або помремо", - резюмував Лаченков. Джерело: