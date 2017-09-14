Відправте вже Єрмака послом кудись нарешті. Я не уявляю, як він магічно впливає на президента, що коли вся країна каже, що його голова Офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний як людина, яка перетворює все навколо теж на токсичне. Це я ще дуже м’яко описав, але воно так і є", - заявив Лаченков.
Він стверджує, що "ручне управління Єрмака зазнало колапсу вже давно, у країні все стає на паузу, коли він починає займатися міжнародними питаннями". Натомість, за його словами, коли хтось починає робити щось дійсно ефективно, то цю людину одразу виживають або звільняють.
Лаченков наголосив, що головна функція Єрмака — забезпечувати функціонування апарату Офісу Президента, але він ніяк не функціонує, оскільки "більшість слів президента просто не виконується".
Друга функція — підготовка документів для підпису президентом, але за ці роки у нас якийсь рекорд за кількістю непідписаних законів, за які голосував парламент.
"А всі ці плани потужності, стійкості, обіцянки вплинути на те, що з країни тікають чорти та корупціонери, — куди це все дівається? Чим займається Єрмак? Створив усюди, де міг, ручне керування, та так криво й погано, що воно навіть не працює. Заліз у міжнародні питання та вважає себе топовим дипломатом, але потім усі, з ким він контактує, залишаються дуже поганої думки. Хоча іноді з чимось і пощастить. Ну і звичайні інтриги — він хвилюється лише про те, щоб довше просидіти на посаді, бо без неї його розірвуть. Але зараз він відчуває себе героєм після останніх перемовин", - каже блогер.
"Мені просто по-людськи образливо за країну, коли я бачу, що через некомпетентних та одержимих амбіціями людей у країні або купа процесів стає на паузу, або взагалі викидається в смітник. Треба змінюватися, або помремо", - резюмував Лаченков. Джерело: https://censor.net/ua/n3545969
Це більше, ніж на завгоспа.
Сварку Верещук з головою департаменту мінфіну бачили? Чел загубив дар мови, коли отримав відпор. Він звик, що сказав, а вони (з ким він говорить) прийняли до виконання. Бо він лише доносить волю за ним стоящих.
Це ланки одного ланцюгу: протиборство між депутатами разом з місцевими елітами і виконавчою гілкою.
Чомусь парламентарі раптом вирішили згадати, що в нас парламентсько-президенська система. Чому? І що це: вистава чи дійсно щось закручується?
Наїзд на Сирьського Кротевичем, імхо, теж з цієї серії. На виконавчу гілку влади йде тиск. Для зміни фігур чи перерозподілу впливу. За допомогою парламентарів, суспільних активістів, ломів і т.д.
Правильно це не правильно (потрібно не потрібно), то вже інші питання. Поки факт - почався якийсь двіж.
на расєє війни теж немає. Воюють тільки ДОБРОВОЛЬЦІ. Це ж всім відомо. То чого ми чекаємо, давайте всією країною приєднаємось в якості якогось Южно-Западного федерального округа. І у нас не буде війни. Вічний мир (русскій). Які у вас будуть аргументи проти такого варіанту? Цікаво послухати.
В России война всё же есть. Не такая явная, как у нас, но тем не менее есть. Добровольцы тоже получают ранения, становятся инвалидами, погибают. Наши БПЛА прилетают временами достаточно далеко. И Беларусь не является до сих пор каким-то федеральным округом.
ЛАД написав:В Финляндии, насколько знаю, Маннергейм никогда не был и не считался пророссийским политиком. И Финляндия достаточно неплохо развивалась. При всей "финляндизации"
ви ігноруєте мої дописи, але напишу ще раз - Фінляндія теж була населена "русскімі людьмі"? Чи її землі були "подаровані"? Де ви бачите подібність ситуації з Фінляндією? І як пуйло зможе бути певним, що на виборах проголосують за "зручного" кандидата? Чесні вибори - ненадійна річ. Лояльного політика треба ставити напряму, без виборів. Ну або робити видимість виборів для нього, якщо він сам з цим не справиться (як справляється лукашенко).
Я не ігнорую ваші дописи, но я и не могу отвечать каждому отдельно. Я, возможно, чересчур серьёзно отношусь к своим постам и их написание у меня отнимает достаточно времени. В моих ответах шаману много ответов и на ваши вопросы. Какими людьми населена Финляндия, абсолютно неважно. Или вы до сих пор всерьёз воспринимаете российские нарративы о "защите русскоязычных"? О "подаренных землях" в Финляндии не говорилось, но это не помешало забрать у неё достаточно большой кусок территории. И в советские времена постоянно говорили о независимости, подаренной Финляндии Октябрьской революцией.
Как утверждается в исследовании по итогам войны для Финляндии, подготовленном Библиотекой Конгресса США:
Несмотря на значительный ущерб, нанесённый войной, Финляндия смогла сохранить свою независимость; тем не менее, будь СССР жизненно в этом заинтересован, нет сомнения, что финская независимость была бы уничтожена. Финляндия вышла из войны с пониманием этого факта и намерением создать новые и конструктивные отношения с СССР. — US Library of Congress Country Study: «Finland, The Effects of the War»
"Чесні вибори - ненадійна річ". Да. И Маннергейма вряд ли можно назвать лояльным к СССР. Поэтому гарантии не в политиках, а в Конституции и статьях договора. К примеру, записанном в Конституции постоянном нейтралитете.
P.s. С вашего разрешения разобью ответ на несколько постов, а то получится слишком длинно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 кві, 2025 13:15, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.
Вікно можливостей, коли рфія могла бажати перемир'я, на мій погляд, було наприкінці 2023 року.
На той момент склалася ситуація: *За п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Росія десять місяців воювала навколо Бахмута на сході, "щоб взяти місто розміром шість на шість кілометрів". Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний порівняв поле бою з Першою світовою війною столітньої давнини. Про це він сказав в інтерв'ю журналу The Economist. https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/ До того ж стимулом рфянам для перемир'я було погодження Штатів на передачу нам Ф-16, кажись, в серпні 2023 року.
А от потім у 2024-му пішла Авдіївка і т.д. В нас Курська операція.
Повторю, нагадаю нашу позицію в оце вікно кінець 23-го початок 24-го: *Він зазначив, що росія вдалася до таких заходів, оскільки її склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. А зараз можлива пауза, продовжив президент, допоможе їм відновитись. «Вони не встигають. Так, ви маєте рацію, світ теж не встигає наповнювати склади України. Проте світ сьогодні допомагає Україні, а росія має дефіцит. І ми бачимо, як дефіцит впливає на їхню стійкість на полі бою. Дати паузу, ризикнути, дати два-три роки росії – вона потім може переїхати нас. Ми б так не ризикували і дякувати богу, що все це вирішується в Україні і тому пауз на користь росії точно не буде», – пояснив Зеленський. Пауза – це також можливість росії перегрупуватися, оскільки в перший рік вона втратила свої бойові частини та досвідчених офіцерів.* https://www.slovoidilo.ua/2024/01/11/no ... a-lyshe-rf Тобто категоричне неприйняття рпв, перемир'я, паузи.
А ось у 2025 році президент за припинення вогню. ______________________________ 10 березня, 2025, 17:57 *Росія прагне отримати паузу у війні проти України, щоб відновити свої сили, оскільки наразі досягла максимуму військового виробництва. Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов у коментарі DW, передає «Главком».* https://glavcom.ua/country/society/chom ... e_vignette
Тем временем
У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів і Росії щодо функціонування дипломатичних місій. ... Російська сторона підніме питання відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.
_hunter написав:У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів і Росії щодо функціонування дипломатичних місій. ... Російська сторона підніме питання відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.
https://sud.ua/uk/news/abroad/327980-v- ... -dipmissiy[/quote] Тобто замість *Президент США Дональд Трамп заявив, що, “ймовірно”, зустрінеться з керівником РФ Володимиром Путіним до кінця лютого.* все звелося до низових рівнів -- питань дипмісій, авіасполучення і т.д. Тобто поки в них не зростається. ____________________
*Китаисты подсказывают символическое значение вчерашних пошлин. Трамп ввёл 104% , потому что в китайском Интернет-сленге 104 一百四 (ибай сы) означает "сдохни сам" 要你死 (яо ни сы). В ответ Китай ввёл пошлины 84%, потому что по точно такому же созвучию в китайском Интернет-сленге 84 означает "вечное процветание". (С)
_hunter написав: У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів і Росії щодо функціонування дипломатичних місій. ... Російська сторона підніме питання відновлення прямого авіасполучення між двома країнами. https://sud.ua/uk/news/abroad/327980-v- ... -dipmissiy
Тобто замість *Президент США Дональд Трамп заявив, що, “ймовірно”, зустрінеться з керівником РФ Володимиром Путіним до кінця лютого.* все звелося до низових рівнів -- питань дипмісій, авіасполучення і т.д. Тобто поки в них не зростається.
С одной стороны: да, пока не сростается. С другой стороны: продолжают о чем-то говорить. В отличии от. Т.е. очень похоже на то, что таки дали время на "финальный аккорд" (весна/лето) -- и уже по результатам будут говорить...
барабашов написав:Shaman Шо там "наши(ваши) рассияне" в пражских пивнухах говорят за перемогу и когда дерево ихнее гепнется? Недвигу они ещё не продают за просто макулатуру, или бартер на спирт, а не лямы бублей?
_hunter написав:Т.е. очень похоже на то, что таки дали время на "финальный аккорд" (весна/лето) -- и уже по результатам будут говорить...
Саме так.
Хоча, гадаю, що невеличкий шанс загону Трампа в лижню (вперед! на боротьбу з рфією) залишається. Якщо Трамп домовиться з Китаєм. Що теж має нехай і невеличкі, але шанси.
Блін... Як не крути, а саме для цих трьох (Штати, Китай, рфія) компромісом є продовження саме отакої війни. Де США обмежено допомагають Україні, лише не даючи їй програти, а Китай сприяє рфії, не даючи їй програти.
Поки Кайдашева груша не всохне... Або джек-пот гепнеться сама рашка.
А доти всі, як у індійському кіно, танцюють і співають. Про мир.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 10 кві, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555 написав:турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут )) нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною: ... я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом. єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.
це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...
Наоборот же: sergey_stasyuk555 показывает, что "але як потім падають" можно ждать еще лет 10...
sergey_stasyuk555 вигадує, що тут хтось чекаю миттєвого падіння. й перекручує висновки розумних людей. для чого це робить?..
а коли з цифри експорту робить висновки про дефіцит бюджету - це просто від незнання. грошей на Раші вже не вистачає, більшість запасів з'їдена
andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.
Достаточно большие потери в живой силе и технике у них были и год назад. И вы правы, они вряд ли год назад хотели мира больше, чем сегодня. И мы тоже. Но в 2024 их успехи больше, чем в 2023. В 2023 их успех заключался всего лишь в том, что удалось отбить наше контрнаступление. В 2024 им удалось, пусть и ценой больших потерь, медленно, но наступать. По вашей логике, "а навіщо їм на це йти" сегодня? У них явно планы продолжать наступление. Тем не менее, переговоры начались, пусть пока и безуспешные. Уже писал, до чего удастся договориться (или не удастся), определяется только в процессе переговоров. Без переговоров просто не о чем говорить. Но если удаётся добиться приемлемых результатов, то любой военачальник или президент согласится на результаты переговоров, а не станет нести дальнейшие потери и испытывать судьбу, продолжая войну.
ЛАД написав:Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически
чому ви причепилися до кількості солдат? Це якраз найменша з проблем. Що з озброєнням? Забороною на ракети (логічно, що і дрони також) дальністю більше 100 км? Обмеження на кількість танків, артилерійських установок? Ви ж розумієте, що ворог не дурний, і розробить такі вимоги, що наша армія буде кастрована та не здатна до оборони проти цього ворога.
Во-первых, численность армии это весьма существенный вопрос. В Стамбульских договорённостях РФ выдвигала требование ограничить численность армии, не помню точно, то ли 70, то ли 80 тыс. По сравнению с российской 1,5-млн. это просто потешная армия, способная только на парады. Во-вторых, по вооружениям вы опять предвосхищаете результаты переговоров. До чего удастся договориться пока не известно никому. Кроме того, надеюсь, вы понимаете, что в любом случае наша армия будет уступать российской по вооружению. Просто из-за значительно бОльших ресурсов у РФ. Так же, как она уступала 24.02.2022.
Но всё это рассуждения. Я не знаю, согласится ли РФ на "финляндизацию" Украины, достаточно ли будет для них такого решения. Можно надеяться, что да. Скорее всего. Возможно, это не лучший вариант. Предложите другой. Шаман сравнивает нашу ситуацию с 1942. Я уже когда-то писал о разнице. В 1942 положение СССР было крайне тяжёлое. Но при этом у Союза уже были сильные союзники (а не "партнёры"), были расчёты на открытие второго фронта (это, правда, произошло значительно позже, но рассчитывали на более раннее), начались и быстро росли поставки по ленд-лизу (причём давали всё и без ограничений и опасений "эскалации конфликта" ), советские заводы, эвакуированные на восток, начинали работать и быстро наращивать выпуск вооружений. Ну и не последний фактор - Союз обладал огромными людскими ресурсами и смог их мобилизовать.
Мы не имеем ни одного из этих преимуществ. Поэтому позиция шамана фактически сводится к "воевать до последней вербы", как бы он это не отрицал. Если у вас есть другие идеи, с большим интересом прочитаю. Если то же - "воевать до последней вербы" - то и вопрос будет тот же. Почему все, кто за это, до сих пор не в армии и не на фронте? Кто должен воевать?
_hunter написав: У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між представниками Сполучених Штатів і Росії щодо функціонування дипломатичних місій. ... Російська сторона підніме питання відновлення прямого авіасполучення між двома країнами. https://sud.ua/uk/news/abroad/327980-v- ... -dipmissiy
Тобто замість *Президент США Дональд Трамп заявив, що, “ймовірно”, зустрінеться з керівником РФ Володимиром Путіним до кінця лютого.* все звелося до низових рівнів -- питань дипмісій, авіасполучення і т.д. Тобто поки в них не зростається.
С одной стороны: да, пока не сростается. С другой стороны: продолжают о чем-то говорить. В отличии от. Т.е. очень похоже на то, что таки дали время на "финальный аккорд" (весна/лето) -- и уже по результатам будут говорить...