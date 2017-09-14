Shaman написав:але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..
по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.
Вы обижаетесь, когда я говорю о вашей демагогии, но, действительно, надоело. Все "перемовини", которые "йдуть", - сегодня чистой воды болтология. Без участия США никто ничего гарантировать не может и не хочет, а Трамп о гарантиях высказался ясно - все его гарантии это американские интересы в Украине. Если вам хочется верить в сказки, то, пожалуйста. Но я предполагал, что вы уже из детского возраста давно вышли.
а я вважаю, що це ви демагог. з подвійними стандартами - ви показуєте, що підтверджує вашу позицію, й робите вигляд, що не бачите аргументів проти. хоча їх більше, бо ви підтримуєте хибну позицію
тому замість слова демагогія наводьте аргументи - а я вже розкладу їх по полицям. всі ці оцінки - вони ваші особисті. робіть які завгодно, але не видайте це за істину - ще раз - це ваші особисті оцінки.
без США гарантувати не може, бо поки що у Раші великий спадок від срср ядерної зброї. США надає гарантії іншим країнам - надає. що нам треба зробити, щоб їх отримати - це інше питання. але це не "ніхто ніколи не надасть".
перемовини ще не закінчились, подивимось, який буде результат
те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали...
"м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження. Знак вопроса там лишний. О "м'ясних" штурмах" я слышу столько, сколько идёт война. Пішки тоже не аргумент. Мы тоже не посылаем на штурм Абрамсы. И всё это из-за того, что, как оказалось, сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах. И почему же, интересно, "Рашу ще навіть не чіпали"?
"м'ясні штурми" - це лише коли взагалі не рахують солдат з мінімальними результатами. всі адекватні атаки йдуть з механізованою компонентою - в Курську ми теж атакували з бронетехнікою. а коли бронетехніки просто не вистачає - то це ознака виснаження. визнайте очевидне. а те, що майже не залишилось резервів техніки на складах - це що?
США ще не робило тиск на Рашу під час поточних перемовин, поки вони їх намагаються вмовити. хоча московити такі московити - розуміють лише прямий удар в обличчя. перемовини - то для лохів
фінляндізація - це умовний термін. я виклав своє бачення - тепер ви або ще хтось викладіть своє бачення фінляндізації - бо у версії Арестовича - це нонсенс. даю додаткові питання: - які відносини при цьому України та ЄС - як обирається влада - які гарантії - що з армією
Вы "своє бачення" не изложили. Вы сводите к капитуляции и оккупации. "финляндизация" это несколько другое. - Финляндия не была в ЕС до 1995 года и прекрасно торговала со всем миром, в т.ч. и с ЕС. - Влада обирається, как всегда обиралась. - Гарантий никаких. Как не было и у Финляндии. И как никогда не было у нас. - Армия. Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически. Предложения Зеленского о том, чтобы Европа оплачивала нам содержание миллионной армии даже обсуждать не буду.
за фінляндізацію ви - вам й описувати. на тих умовинах, що ви написали вище - можна обговорювати. але ж цього не буде - буде вимога лояльної влади. а лояльної влади до Раші не буде, якщо вибори, тобто маріонеткова влада. про мову вже мовчу.
фінляндизація як у Фінляндії не буде - Рашу це не влаштує. але ви дійсно вірите в казки. й де зараз Фінляндія? вони теж в казки не вірять - а в агресивного сусіда вірять
Не знаю. И вы тоже. Мы с вами в оккупации, к счастью не были.
я не був. родичі були. тому й про пошуки АТОвців, та просто поліціянтів, й про татуювання знаю. й до чого призводить відмова віддати машину - теж.
а оце цинізм - стільки й будемо, доки існує Раша. ми ж не перші. до цього була Сирія. якщо ми програємо, наступні будуть прибалти.
Цинизм это ваши высказывания. При чём тут Сирия? А насчёт наступных мы с вами не знаем - то ли будут, то ли нет. И "Раша існувала" и до 2022 и будет існувати и после окончания нашей войны. И вы пишете такую глупость: "стільки й будемо, доки існує Раша". Тогда точно надо отсюда уезжать. Вы такими словами убеждаете в правоте тех, кто уехал и подталкиваете к выезду остальных.
я не просто так проводжу аналогії з Німеччиною - бо там все зрозуміло. й Раша теж буде воювати до останнього - поки не програє. це логіка розвитку диктаторських режимів на цій стадії. Німеччина не зупинилась же на Польщі з Чехією? й Раша не зупиниться. цікаво, після чого ви це зрозумієте? коли ваші родичі потраплять до таборів Раші?
Но вы обещали предложить свои варианты перемирия/мира. Предложили 2 нереальных варианта. Что дальше? Вы не ответили на вопрос - что делать? Воевать? Так почему вы не на фронте? Почему рекрутинг не работает? Почему мобилизация проходит явно не успешно?
а от тепер гру давайте далі щоб ви критикували. ваш варіант, що робити. чи знайшли лазівку фінляндизація? так це теж нереальний варіант - вже описав. а як Фінляндія ок, згоден - з виборами й співпрацею з ЄС. у вас ще є варіанти?
detroytred написав:Тобто замість *Президент США Дональд Трамп заявив, що, “ймовірно”, зустрінеться з керівником РФ Володимиром Путіним до кінця лютого.* все звелося до низових рівнів -- питань дипмісій, авіасполучення і т.д. Тобто поки в них не зростається. ____________________
*Китаисты подсказывают символическое значение вчерашних пошлин. Трамп ввёл 104% , потому что в китайском Интернет-сленге 104 一百四 (ибай сы) означает "сдохни сам" 要你死 (яо ни сы). В ответ Китай ввёл пошлины 84%, потому что по точно такому же созвучию в китайском Интернет-сленге 84 означает "вечное процветание". (С)
andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.
Достаточно большие потери в живой силе и технике у них были и год назад. И вы правы, они вряд ли год назад хотели мира больше, чем сегодня. И мы тоже. Но в 2024 их успехи больше, чем в 2023. В 2023 их успех заключался всего лишь в том, что удалось отбить наше контрнаступление. В 2024 им удалось, пусть и ценой больших потерь, медленно, но наступать. По вашей логике, "а навіщо їм на це йти" сегодня? У них явно планы продолжать наступление. Тем не менее, переговоры начались, пусть пока и безуспешные. Уже писал, до чего удастся договориться (или не удастся), определяется только в процессе переговоров. Без переговоров просто не о чем говорить. Но если удаётся добиться приемлемых результатов, то любой военачальник или президент согласится на результаты переговоров, а не станет нести дальнейшие потери и испытывать судьбу, продолжая войну.
ЛАД написав:Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически
чому ви причепилися до кількості солдат? Це якраз найменша з проблем. Що з озброєнням? Забороною на ракети (логічно, що і дрони також) дальністю більше 100 км? Обмеження на кількість танків, артилерійських установок? Ви ж розумієте, що ворог не дурний, і розробить такі вимоги, що наша армія буде кастрована та не здатна до оборони проти цього ворога.
Во-первых, численность армии это весьма существенный вопрос. В Стамбульских договорённостях РФ выдвигала требование ограничить численность армии, не помню точно, то ли 70, то ли 80 тыс. По сравнению с российской 1,5-млн. это просто потешная армия, способная только на парады. Во-вторых, по вооружениям вы опять предвосхищаете результаты переговоров. До чего удастся договориться пока не известно никому. Кроме того, надеюсь, вы понимаете, что в любом случае наша армия будет уступать российской по вооружению. Просто из-за значительно бОльших ресурсов у РФ. Так же, как она уступала 24.02.2022.
Но всё это рассуждения. Я не знаю, согласится ли РФ на "финляндизацию" Украины, достаточно ли будет для них такого решения. Можно надеяться, что да. Скорее всего. Возможно, это не лучший вариант. Предложите другой. Шаман сравнивает нашу ситуацию с 1942. Я уже когда-то писал о разнице. В 1942 положение СССР было крайне тяжёлое. Но при этом у Союза уже были сильные союзники (а не "партнёры"), были расчёты на открытие второго фронта (это, правда, произошло значительно позже, но рассчитывали на более раннее), начались и быстро росли поставки по ленд-лизу (причём давали всё и без ограничений и опасений "эскалации конфликта" ), советские заводы, эвакуированные на восток, начинали работать и быстро наращивать выпуск вооружений. Ну и не последний фактор - Союз обладал огромными людскими ресурсами и смог их мобилизовать.
Мы не имеем ни одного из этих преимуществ. Поэтому позиция шамана фактически сводится к "воевать до последней вербы", как бы он это не отрицал. Если у вас есть другие идеи, с большим интересом прочитаю. Если то же - "воевать до последней вербы" - то и вопрос будет тот же. Почему все, кто за это, до сих пор не в армии и не на фронте? Кто должен воевать?
В Японії теж кількістні обмеження, але чув, що в них зроблено так, що то є ядро високваліфікованих воєнних, і за потреби швидко набирається 1млм. (умовні МЧС, поліція, комунальна варта та інші воєнпенси мірного врємєні) Тому питання в кількості не так критично, як в якості.
flyman написав:В Японії теж кількістні обмеження, але чув, що в них зроблено так, що то є ядро високваліфікованих воєнних, і за потреби швидко набирається 1млм. (умовні МЧС, поліція, комунальна варта та інші воєнпенси мірного врємєні) Тому питання в кількості не так критично, як в якості.
Та понятно, что дело не в названии -- можно хоть дзиэйтай назваться. Проблема ровно та же, что и с закрытыми кордонами: кто туда добровольно пойдет?
Мобілізація замість вироку: як обвинувачені у корупції судді ховаються від правосуддя в армії
Українські судді, яких обвинувачують у корупції, знайшли несподіваний спосіб уникнути відповідальності. Замість того, щоб захищатися в суді у змагальному процесі, вони масово мобілізуються, використовуючи положення закону, щоб зупинити свої справи. Ця юридична лазівка загрожує не лише справедливості, але й підриває авторитет правосуддя і може призвести до закриття справ без жодних наслідків для їх фігурантів. https://www.pravda.com.ua/columns/2025/04/10/7506910/
усіляка потолоч й далі створює зневажливе ставлення до армії
jump написав:Мобілізація замість вироку: як обвинувачені у корупції судді ховаються від правосуддя в армії
Українські судді, яких обвинувачують у корупції, знайшли несподіваний спосіб уникнути відповідальності. Замість того, щоб захищатися в суді у змагальному процесі, вони масово мобілізуються, використовуючи положення закону, щоб зупинити свої справи. Ця юридична лазівка загрожує не лише справедливості, але й підриває авторитет правосуддя і може призвести до закриття справ без жодних наслідків для їх фігурантів. https://www.pravda.com.ua/columns/2025/04/10/7506910/
усіляка потолоч й далі створює зневажливе ставлення до армії
Казалось бы: проблема элементарно решается внутренними переводами. Но по "непонятной причине" -- приказов нет
detroytred написав:Российская нефть марки Urals 6 января торговалась по цене менее 38 долларов за баррель
турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут )) нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд
я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом. єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.
це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...
наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами
"Поки товстий схудне, худий здохне." (с) Хто є хто у цій приказці?
Shaman написав:але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..
по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна.
Вы обижаетесь, когда я говорю о вашей демагогии, но, действительно, надоело. Все "перемовини", которые "йдуть", - сегодня чистой воды болтология. Без участия США никто ничего гарантировать не может и не хочет, а Трамп о гарантиях высказался ясно - все его гарантии это американские интересы в Украине. Если вам хочется верить в сказки, то, пожалуйста. Но я предполагал, что вы уже из детского возраста давно вышли.
а я вважаю, що це ви демагог. з подвійними стандартами - ви показуєте, що підтверджує вашу позицію, й робите вигляд, що не бачите аргументів проти. хоча їх більше, бо ви підтримуєте хибну позицію
тому замість слова демагогія наводьте аргументи - а я вже розкладу їх по полицям. всі ці оцінки - вони ваші особисті. робіть які завгодно, але не видайте це за істину - ще раз - це ваші особисті оцінки.
без США гарантувати не може, бо поки що у Раші великий спадок від срср ядерної зброї. США надає гарантії іншим країнам - надає. що нам треба зробити, щоб їх отримати - це інше питання. але це не "ніхто ніколи не надасть".
Интересный подход - "дайте мне аргументы против несуществующего явления". Какие гарантии "США надає іншим країнам" меня как-то не очень интересует. Нам США ничего "не надає", и не важно по каким причинам. Факт есть факт и вы его не отрицаете. Никто другой никаких гарантий нам тоже "не надає". Но вы пишете кучу слов, чтобы заболтать вопрос.
"м'ясні штурми" - це лише коли взагалі не рахують солдат з мінімальними результатами. всі адекватні атаки йдуть з механізованою компонентою - в Курську ми теж атакували з бронетехнікою. а коли бронетехніки просто не вистачає - то це ознака виснаження. визнайте очевидне. а те, що майже не залишилось резервів техніки на складах - це що?
Вы участник Курского наступления? Видели своими глазами, как оно происходило? Вообще что-то знаете о тактике современных боевых действий? Я не знаю, поэтому и не пишу "мы пахали", а читаю, что пишут участники боёв. А они пишут, что танки в атаке не используют, т.к. "сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах". И это подтверждается тем, что Абрамсы в атаку не пускают.
США ще не робило тиск на Рашу під час поточних перемовин, поки вони їх намагаються вмовити. хоча московити такі московити - розуміють лише прямий удар в обличчя. перемовини - то для лохів
"Для лохів" и "розуміють лише прямий удар в обличчя". Так почему же не "роблять тиск"?
Дальше всё то же самое. Понимаю, что доказывать демагогу, что он демагог бессмысленно.
Но вы обещали предложить свои варианты перемирия/мира. Предложили 2 нереальных варианта. Что дальше? Вы не ответили на вопрос - что делать? Воевать? Так почему вы не на фронте? Почему рекрутинг не работает? Почему мобилизация проходит явно не успешно?
а от тепер гру давайте далі щоб ви критикували. ваш варіант, що робити. чи знайшли лазівку фінляндизація? так це теж нереальний варіант - вже описав. а як Фінляндія ок, згоден - з виборами й співпрацею з ЄС. у вас ще є варіанти?
Ответ невразумительный. Так вы за финляндизацию или "це теж нереальний варіант"? И уже писал, Финляндия співпрацювала со всем миром. В состав ЕС она вошла уже после развала Союза, когда финляндизация закончилась, вместе с концом Союза.
И я уже третий раз повторяю вопрос, на который вы упорно не хотите или не можете ответить: Вы не ответили на вопрос - что делать? Воевать? Так почему вы не на фронте? Почему рекрутинг не работает? Почему мобилизация проходит явно не успешно? И в игры здесь играете вы. Мне "играть в игры" не интересно.
flyman написав:........ В Японії теж кількістні обмеження, але чув, що в них зроблено так, що то є ядро високваліфікованих воєнних, і за потреби швидко набирається 1млм. (умовні МЧС, поліція, комунальна варта та інші воєнпенси мірного врємєні) Тому питання в кількості не так критично, як в якості.
Не буду спорить, давно не интересовался японской армией. Раньше им, вроде, вообще было запрещено иметь армию. Но для того, чтобы быстро мобилизовать 1 млн., надо этот 1 млн. подготовить. При сильном ограничении численности армии это сделать невозможно.
По состоянию на начало 2022 года численность сил самообороны Японии составляла 247 154 человек (не считая береговой охраны), количество резервистов - 56 тыс. человек. Комплектование личным составом осуществляется на контрактной основе
flyman написав:........ В Японії теж кількістні обмеження, але чув, що в них зроблено так, що то є ядро високваліфікованих воєнних, і за потреби швидко набирається 1млм. (умовні МЧС, поліція, комунальна варта та інші воєнпенси мірного врємєні) Тому питання в кількості не так критично, як в якості.
Не буду спорить, давно не интересовался японской армией. Раньше им, вроде, вообще было запрещено иметь армию. Но для того, чтобы быстро мобилизовать 1 млн., надо этот 1 млн. подготовить. При сильном ограничении численности армии это сделать невозможно.