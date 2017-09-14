Додано: Чет 10 кві, 2025 13:40

ЛАД написав: Shaman написав: але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..



по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг ). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна. але чому вони на поточний момент неможливі? бо Раша не хоче?..по гарантіям не бачу - це у вас вже мем. от нічого ви не бачите (починаючи з успіхів України в сг). перемовини про ті чи інші гарантії йдуть. й казати хоч які гарантії - це явне перебільшення. якби конкретні гарантії, то згода Раші й не потрібна. Вы обижаетесь, когда я говорю о вашей демагогии, но, действительно, надоело. Все "перемовини", которые "йдуть", - сегодня чистой воды болтология.

Без участия США никто ничего гарантировать не может и не хочет, а Трамп о гарантиях высказался ясно - все его гарантии это американские интересы в Украине.

Если вам хочется верить в сказки, то, пожалуйста. Но я предполагал, что вы уже из детского возраста давно вышли. Вы обижаетесь, когда я говорю о вашей демагогии, но, действительно, надоело. Все "перемовини", которые "йдуть", - сегодня чистой воды болтология.Без участия США никто ничего гарантировать не может и не хочет, а Трамп о гарантиях высказался ясно - все его гарантии это американские интересы в Украине.Если вам хочется верить в сказки, то, пожалуйста. Но я предполагал, что вы уже из детского возраста давно вышли.

те, що ви не бачите - вже вище написав. "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження? з відповідними втратами. руські блефують - цього ви теж не бачите. є така стратегія перемовин. та Трамп поки на України тиснув, Рашу ще навіть не чіпали... "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження. Знак вопроса там лишний. О "м'ясних" штурмах" я слышу столько, сколько идёт война. Пішки тоже не аргумент. Мы тоже не посылаем на штурм Абрамсы. И всё это из-за того, что, как оказалось, сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах.

И почему же, интересно, "Рашу ще навіть не чіпали"? "м'ясні" штурми пішки - це не ознака виснаження. Знак вопроса там лишний. О "м'ясних" штурмах" я слышу столько, сколько идёт война. Пішки тоже не аргумент. Мы тоже не посылаем на штурм Абрамсы. И всё это из-за того, что, как оказалось, сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах.И почему же, интересно, "Рашу ще навіть не чіпали"?

фінляндізація - це умовний термін. я виклав своє бачення - тепер ви або ще хтось викладіть своє бачення фінляндізації - бо у версії Арестовича - це нонсенс. даю додаткові питання:

- які відносини при цьому України та ЄС

- як обирається влада

- які гарантії

- що з армією Вы "своє бачення" не изложили. Вы сводите к капитуляции и оккупации. "финляндизация" это несколько другое.

- Финляндия не была в ЕС до 1995 года и прекрасно торговала со всем миром, в т.ч. и с ЕС.

- Влада обирається, как всегда обиралась.

- Гарантий никаких. Как не было и у Финляндии. И как никогда не было у нас.

- Армия. Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически. Предложения Зеленского о том, чтобы Европа оплачивала нам содержание миллионной армии даже обсуждать не буду. Вы "своє бачення" не изложили. Вы сводите к капитуляции и оккупации. "финляндизация" это несколько другое.- Финляндия не была в ЕС до 1995 года и прекрасно торговала со всем миром, в т.ч. и с ЕС.- Влада обирається, как всегда обиралась.- Гарантий никаких. Как не было и у Финляндии. И как никогда не было у нас.- Армия. Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически. Предложения Зеленского о том, чтобы Европа оплачивала нам содержание миллионной армии даже обсуждать не буду.

Не знаю. И вы тоже. Мы с вами в оккупации, к счастью не были.

а оце цинізм - стільки й будемо, доки існує Раша. ми ж не перші. до цього була Сирія. якщо ми програємо, наступні будуть прибалти. Цинизм это ваши высказывания. При чём тут Сирия? А насчёт наступных мы с вами не знаем - то ли будут, то ли нет.

И "Раша існувала" и до 2022 и будет існувати и после окончания нашей войны. И вы пишете такую глупость: "стільки й будемо, доки існує Раша". Тогда точно надо отсюда уезжать. Вы такими словами убеждаете в правоте тех, кто уехал и подталкиваете к выезду остальных. Цинизм это ваши высказывания. При чём тут Сирия? А насчёт наступных мы с вами не знаем - то ли будут, то ли нет.И "Раша існувала" и до 2022 и будет існувати и после окончания нашей войны. И вы пишете такую глупость: "стільки й будемо, доки існує Раша". Тогда точно надо отсюда уезжать. Вы такими словами убеждаете в правоте тех, кто уехал и подталкиваете к выезду остальных.

Но вы обещали предложить свои варианты перемирия/мира. Предложили 2 нереальных варианта. Что дальше?

Вы не ответили на вопрос - что делать?

Воевать?

Так почему вы не на фронте? Почему рекрутинг не работает? Почему мобилизация проходит явно не успешно?

а я вважаю, що це ви демагог. з подвійними стандартами - ви показуєте, що підтверджує вашу позицію, й робите вигляд, що не бачите аргументів проти. хоча їх більше, бо ви підтримуєте хибну позиціютому замість слова демагогія наводьте аргументи - а я вже розкладу їх по полицям. всі ці оцінки - вони ваші особисті. робіть які завгодно, але не видайте це за істину - ще раз - це ваші особисті оцінки.без США гарантувати не може, бо поки що у Раші великий спадок від срср ядерної зброї. США надає гарантії іншим країнам - надає. що нам треба зробити, щоб їх отримати - це інше питання. але це не "ніхто ніколи не надасть".перемовини ще не закінчились, подивимось, який буде результат"м'ясні штурми" - це лише коли взагалі не рахують солдат з мінімальними результатами. всі адекватні атаки йдуть з механізованою компонентою - в Курську ми теж атакували з бронетехнікою. а коли бронетехніки просто не вистачає - то це ознака виснаження. визнайте очевидне. а те, що майже не залишилось резервів техніки на складах - це що?США ще не робило тиск на Рашу під час поточних перемовин, поки вони їх намагаються вмовити. хоча московити такі московити - розуміють лише прямий удар в обличчя. перемовини - то для лохівза фінляндізацію ви - вам й описувати. на тих умовинах, що ви написали вище - можна обговорювати. але ж цього не буде - буде вимога лояльної влади. а лояльної влади до Раші не буде, якщо вибори, тобто маріонеткова влада. про мову вже мовчу.фінляндизація як у Фінляндії не буде - Рашу це не влаштує. але ви дійсно вірите в казки. й де зараз Фінляндія? вони теж в казки не вірять - а в агресивного сусіда вірятья не був. родичі були. тому й про пошуки АТОвців, та просто поліціянтів, й про татуювання знаю. й до чого призводить відмова віддати машину - теж.я не просто так проводжу аналогії з Німеччиною - бо там все зрозуміло. й Раша теж буде воювати до останнього - поки не програє. це логіка розвитку диктаторських режимів на цій стадії. Німеччина не зупинилась же на Польщі з Чехією? й Раша не зупиниться. цікаво, після чого ви це зрозумієте? коли ваші родичі потраплять до таборів Раші?а от тепер гру давайте далі щоб ви критикували. ваш варіант, що робити. чи знайшли лазівку фінляндизація? так це теж нереальний варіант - вже описав. а як Фінляндія ок, згоден - з виборами й співпрацею з ЄС.