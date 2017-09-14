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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13532135331353413535
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 14:43

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
В Японії теж кількістні обмеження, але чув, що в них зроблено так, що то є ядро високваліфікованих воєнних, і за потреби швидко набирається 1млм. (умовні МЧС, поліція, комунальна варта та інші воєнпенси мірного врємєні)
Тому питання в кількості не так критично, як в якості.

Не буду спорить, давно не интересовался японской армией. Раньше им, вроде, вообще было запрещено иметь армию.
Но для того, чтобы быстро мобилизовать 1 млн., надо этот 1 млн. подготовить.
При сильном ограничении численности армии это сделать невозможно.

прискорена БЗВП непридатних, нє?

Я немного дописал тот пост, посмотрите.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 15:23

що там турбопатріоти до останнього діда?

flyman
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  #<1 ... 13532135331353413535
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