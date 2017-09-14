ЛАД написав:

thenewepic написав: ......

andrijk777 написав: А якби ми рік тому запропонували Раші план А якби ми рік тому запропонували Раші план а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз. ......а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.

ЛАД написав: Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически Арестович говорит о 250 тыс. Это вполне реальная цифра и бОльшую мы не потянем даже чисто экономически чому ви причепилися до кількості солдат? Це якраз найменша з проблем. Що з озброєнням? Забороною на ракети (логічно, що і дрони також) дальністю більше 100 км? Обмеження на кількість танків, артилерійських установок? Ви ж розумієте, що ворог не дурний, і розробить такі вимоги, що наша армія буде кастрована та не здатна до оборони проти цього ворога. чому ви причепилися до кількості солдат? Це якраз найменша з проблем. Що з озброєнням? Забороною на ракети (логічно, що і дрони також) дальністю більше 100 км? Обмеження на кількість танків, артилерійських установок? Ви ж розумієте, що ворог не дурний, і розробить такі вимоги, що наша армія буде кастрована та не здатна до оборони проти цього ворога.

надеяться

Достаточно большие потери в живой силе и технике у них были и год назад. И вы правы, они вряд ли год назад хотели мира больше, чем сегодня.И мы тоже.Но в 2024 их успехи больше, чем в 2023. В 2023 их успех заключался всего лишь в том, что удалось отбить наше контрнаступление. В 2024 им удалось, пусть и ценой больших потерь, медленно, но наступать.По вашей логике, "а навіщо їм на це йти" сегодня? У них явно планы продолжать наступление. Тем не менее, переговоры начались, пусть пока и безуспешные.Уже писал, до чего удастся договориться (или не удастся), определяется только в процессе переговоров. Без переговоров просто не о чем говорить. Но если удаётся добитьсярезультатов, то любой военачальник или президент согласится на результаты переговоров, а не станет нести дальнейшие потери и испытывать судьбу, продолжая войну.Во-первых, численность армии это весьма существенный вопрос. В Стамбульских договорённостях РФ выдвигала требование ограничить численность армии, не помню точно, то ли 70, то ли 80 тыс. По сравнению с российской 1,5-млн. это просто потешная армия, способная только на парады.Во-вторых, по вооружениям вы опять предвосхищаете результаты переговоров. До чего удастся договориться пока не известно никому.Кроме того, надеюсь, вы понимаете, что в любом случае наша армия будет уступать российской по вооружению. Просто из-за значительно бОльших ресурсов у РФ. Так же, как она уступала 24.02.2022.Но всё это рассуждения. Я не знаю, согласится ли РФ на "финляндизацию" Украины, достаточно ли будет для них такого решения. Можно, что да. Скорее всего.Возможно, это не лучший вариант. Предложите другой.Шаман сравнивает нашу ситуацию с 1942.Я уже когда-то писал о разнице.В 1942 положение СССР было крайне тяжёлое.Но при этом у Союза уже были сильные союзники (а не "партнёры"), были расчёты на открытие второго фронта (это, правда, произошло значительно позже, но рассчитывали на более раннее), начались и быстро росли поставки по ленд-лизу (причём давали всё и без ограничений и опасений "эскалации конфликта"), советские заводы, эвакуированные на восток, начинали работать и быстро наращивать выпуск вооружений. Ну и не последний фактор - Союз обладал огромными людскими ресурсами и смог их мобилизовать.Мы не имеем ни одного из этих преимуществ. Поэтому позиция шамана фактически сводится к "воевать до последней вербы", как бы он это не отрицал.Если у вас есть другие идеи, с большим интересом прочитаю.Если то же - "воевать до последней вербы" - то и вопрос будет тот же. Почему все, кто за это, до сих пор не в армии и не на фронте? Кто должен воевать?