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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13532135331353413535
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 15:40

  flyman написав:

Так, Україна не така маленька держава, тому кість у горлі велика - до останнього подиху останього орківського діда. Питання: чи готовий дід до такого повороту.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 16:05

  барабашов написав:stm
Так орки китайцев и Ыновцев миллионы нагнать могут и лёгко
Сказано же - 433млрд. у них экспорт дал в прошлом году
На сколько новых бурятов этих денег хватит???
И сколько баб непатриотичных, что по ночам сетки с носками не вяжут и дроны не паяют,и не хотят рожать как собаки по пять-семь новых воинов с чубом в помёт, и ежегодный, надо бусифицировать для отбития этих стай???
Без ракет и артиллерии естественно

Це проблеми ЄС і США. Китайців не можуть, навіть з 2х вийшла проблема.
Трампу дають картбланш чуділова. Вже подано на розслідування маніпуляція ринковою вартістю по інсайду. Інституції США наразі у війні не менше України.
Саме цікаве попереду.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Цікаво, скільки мільйонів доларів кацапсько-порохата пропаганда витратила на боротьбу проти Єрмака?


ці покидьки не тільки проти Єрмака, вони проти всього українського
ось яскравий приклад -це "група підтримки Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон , вони також тут на гілці активно "відпрацьовують"



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