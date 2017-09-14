Так, Україна не така маленька держава, тому кість у горлі велика - до останнього подиху останього орківського діда. Питання: чи готовий дід до такого повороту.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 15:40
Додано: Чет 10 кві, 2025 16:05
Це проблеми ЄС і США. Китайців не можуть, навіть з 2х вийшла проблема.
Трампу дають картбланш чуділова. Вже подано на розслідування маніпуляція ринковою вартістю по інсайду. Інституції США наразі у війні не менше України.
Саме цікаве попереду.
Додано: Чет 10 кві, 2025 16:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ці покидьки не тільки проти Єрмака, вони проти всього українського
ось яскравий приклад -це "група підтримки Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон , вони також тут на гілці активно "відпрацьовують"
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