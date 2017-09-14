Так, Україна не така маленька держава, тому кість у горлі велика - до останнього подиху останього орківського діда. Питання: чи готовий дід до такого повороту.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 15:40
Додано: Чет 10 кві, 2025 16:05
Це проблеми ЄС і США. Китайців не можуть, навіть з 2х вийшла проблема.
Трампу дають картбланш чуділова. Вже подано на розслідування маніпуляція ринковою вартістю по інсайду. Інституції США наразі у війні не менше України.
Саме цікаве попереду.
Додано: Чет 10 кві, 2025 16:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ці покидьки не тільки проти Єрмака, вони проти всього українського
ось яскравий приклад -це "група підтримки Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон , вони також тут на гілці активно "відпрацьовують"
Додано: Чет 10 кві, 2025 17:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Капитан - ты без ума от Ермака и его 95й бибизянки???
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:07
Ці всі розмови "чого хоче Рашка", це пуста балаканина. Ніхто тут не знає чого хоче чи чого хотіла Рашка.
Певне уявлення чого хоче Рашка ми(я) взнав з Стамбульського договору, це станом на березень 2022. Все. Більше ніяких фактів(а не балаканини) чого хоче Рашка після березня 2022 немає.
Я думаю Зеленський приблизно знає чого хоче Рашка і чого вона хотіла в 2023/2024 роках. Але Зеленський нажаль ніколи правди по цьому питанні не говорить, окрім фраз типу "путін хоче знищити Україну". А окрім Зеленського ніхто інший не посміє сказати правду.
Але я вам гарантую що ми це будемо знати, боюсь українцям це сильно не сподобається. Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
Але, як сказав Буданов "Під час війни народу не положено знати правду".
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:24
"Опять эта неопределеность" (с) анек
Шо хоче Раша давно відомо, вони це озвучували - 4 області+Крим за ними, Україна без НАТО, "демілітарізація" - по факту, знищення ЗСУ, "денацифікація" - по факту, знищення всього українського
А якщо не буде ЗСУ, то далі буде, як в Криму - парадний марш на Київ, захоплення адмін.будівель і якісь рішенне депутатів під дулами автоматів
Але, автономерні масковського регіона, продовжуть писати, що "всё не так однозначно, мы не знаем всей правды" і все таке інше російської пропаганди
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 10 кві, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
малувато буде, вони не заспокоються поки влада в Україні не стане як Лукашенко - повним васалом.
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:30
Додано: Чет 10 кві, 2025 18:46
Тов.Флинт(Кейт) а если комбинацией "развести как котят и кинуть как пескаря на сковороду" у нашей потужной батькивщыны пропадут и недра, и поля, и Крым с Бердянском и Скадовском само собой, и ещё проценты за гуманитарные поставки всего за три года сдерут как в Привате с карты, 0.1% в день, - тельняшку свою с треуголкой сырыми съедите(на камеру)???
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