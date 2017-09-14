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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13533135341353513536>
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 15:40

  flyman написав:

Так, Україна не така маленька держава, тому кість у горлі велика - до останнього подиху останього орківського діда. Питання: чи готовий дід до такого повороту.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 16:05

  барабашов написав:stm
Так орки китайцев и Ыновцев миллионы нагнать могут и лёгко
Сказано же - 433млрд. у них экспорт дал в прошлом году
На сколько новых бурятов этих денег хватит???
И сколько баб непатриотичных, что по ночам сетки с носками не вяжут и дроны не паяют,и не хотят рожать как собаки по пять-семь новых воинов с чубом в помёт, и ежегодный, надо бусифицировать для отбития этих стай???
Без ракет и артиллерии естественно

Це проблеми ЄС і США. Китайців не можуть, навіть з 2х вийшла проблема.
Трампу дають картбланш чуділова. Вже подано на розслідування маніпуляція ринковою вартістю по інсайду. Інституції США наразі у війні не менше України.
Саме цікаве попереду.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Цікаво, скільки мільйонів доларів кацапсько-порохата пропаганда витратила на боротьбу проти Єрмака?


ці покидьки не тільки проти Єрмака, вони проти всього українського
ось яскравий приклад -це "група підтримки Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон , вони також тут на гілці активно "відпрацьовують"



prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Капитан - ты без ума от Ермака и его 95й бибизянки???
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:07

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.

Ці всі розмови "чого хоче Рашка", це пуста балаканина. Ніхто тут не знає чого хоче чи чого хотіла Рашка.
Певне уявлення чого хоче Рашка ми(я) взнав з Стамбульського договору, це станом на березень 2022. Все. Більше ніяких фактів(а не балаканини) чого хоче Рашка після березня 2022 немає.
Я думаю Зеленський приблизно знає чого хоче Рашка і чого вона хотіла в 2023/2024 роках. Але Зеленський нажаль ніколи правди по цьому питанні не говорить, окрім фраз типу "путін хоче знищити Україну". А окрім Зеленського ніхто інший не посміє сказати правду.
Але я вам гарантую що ми це будемо знати, боюсь українцям це сильно не сподобається. Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
Але, як сказав Буданов "Під час війни народу не положено знати правду".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:24

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.

Ці всі розмови "чого хоче Рашка", це пуста балаканина. Ніхто тут не знає чого хоче чи чого хотіла Рашка.

"Опять эта неопределеность" (с) анек

Шо хоче Раша давно відомо, вони це озвучували - 4 області+Крим за ними, Україна без НАТО, "демілітарізація" - по факту, знищення ЗСУ, "денацифікація" - по факту, знищення всього українського

А якщо не буде ЗСУ, то далі буде, як в Криму - парадний марш на Київ, захоплення адмін.будівель і якісь рішенне депутатів під дулами автоматів

Але, автономерні масковського регіона, продовжуть писати, що "всё не так однозначно, мы не знаем всей правды" і все таке інше російської пропаганди
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 10 кві, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.

реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Шо хоче Раша давно відомо, они це озучували - 4 області+Крим за ними, Україна без НАТО, "демілітарізація" - по факту, знищення ЗСУ, "денацифікація" - по факту, знищення всього українського

малувато буде, вони не заспокоються поки влада в Україні не стане як Лукашенко - повним васалом.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:30

  stm написав:
  _hunter написав:Наоборот же: sergey_stasyuk555 показывает, что "але як потім падають" можно ждать еще лет 10...

Можно и подождать _до события_ обвала, хорошее ж ждём.

лет 10...халявное баварское_ это ли не лайфхак _который даже_ не мог себе предположить -- "беженец"...
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 18:46

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.

реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди

Тов.Флинт(Кейт) а если комбинацией "развести как котят и кинуть как пескаря на сковороду" у нашей потужной батькивщыны пропадут и недра, и поля, и Крым с Бердянском и Скадовском само собой, и ещё проценты за гуманитарные поставки всего за три года сдерут как в Привате с карты, 0.1% в день, - тельняшку свою с треуголкой сырыми съедите(на камеру)???
барабашов
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