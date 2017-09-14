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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:51
andrijk777 написав: thenewepic написав: andrijk777 написав:
А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.
Ці всі розмови "чого хоче Рашка", це пуста балаканина. Ніхто тут не знає чого хоче чи чого хотіла Рашка.
Певне уявлення чого хоче Рашка ми(я) взнав з Стамбульського договору, це станом на березень 2022. Все. Більше ніяких фактів(а не балаканини) чого хоче Рашка після березня 2022 немає.
Я думаю Зеленський приблизно знає чого хоче Рашка і чого вона хотіла в 2023/2024 роках. Але Зеленський нажаль ніколи правди по цьому питанні не говорить, окрім фраз типу "путін хоче знищити Україну". А окрім Зеленського ніхто інший не посміє сказати правду.
Але я вам гарантую що ми це будемо знати, боюсь українцям це сильно не сподобається. Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
Але, як сказав Буданов "Під час війни народу не положено знати правду".
Ультиматум у 2021: не чули, не знаєм.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:52
Дюрі-бачі написав:
як Лукашенко - повним васалом.
Але безпосередньо прямо вступити у війну Луку рфія, як сюзерен, не спромоглася примусити.
То про який васалітет, да і ще й повний, мова?
Хоча і про суверенітет Сябрії сказати язик не повертається.
Чорті що воно на паличці якесь.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 10 кві, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:54
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
як Лукашенко - повним васалом.
Але безпосередньо прямо вступити у війну Луку рфія, як сюзерен, не спромоглася примусити.
То про який васалітет, да і ще й повний, мова?
принаймні, РБ в списку підсанкційних країн поряд із РФ, КНР, Венесуела, Бірма, Іран, КНДР
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