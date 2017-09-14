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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:51
andrijk777 написав: thenewepic написав: andrijk777 написав:
А якби ми рік тому запропонували Раші план
а навіщо їм на це йти рік тому? Саме за останній рік вони понесли найбільші втрати в особовому складі за всю війну. За рік вони втратили більше техніки і озброєння. Не схоже, що вони хочуть миру зараз, але рік тому вони точно не хотіли його більше, ніж зараз.
Ці всі розмови "чого хоче Рашка", це пуста балаканина. Ніхто тут не знає чого хоче чи чого хотіла Рашка.
Певне уявлення чого хоче Рашка ми(я) взнав з Стамбульського договору, це станом на березень 2022. Все. Більше ніяких фактів(а не балаканини) чого хоче Рашка після березня 2022 немає.
Я думаю Зеленський приблизно знає чого хоче Рашка і чого вона хотіла в 2023/2024 роках. Але Зеленський нажаль ніколи правди по цьому питанні не говорить, окрім фраз типу "путін хоче знищити Україну". А окрім Зеленського ніхто інший не посміє сказати правду.
Але я вам гарантую що ми це будемо знати, боюсь українцям це сильно не сподобається. Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
Але, як сказав Буданов "Під час війни народу не положено знати правду".
Ультиматум у 2021: не чули, не знаєм.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:52
Дюрі-бачі написав:
як Лукашенко - повним васалом.
Але безпосередньо прямо вступити у війну Луку рфія, як сюзерен, не спромоглася примусити.
То про який васалітет, да і ще й повний, мова?
Хоча і про суверенітет Сябрії сказати язик не повертається.
Чорті що воно на паличці якесь.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 10 кві, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 18:54
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
як Лукашенко - повним васалом.
Але безпосередньо прямо вступити у війну Луку рфія, як сюзерен, не спромоглася примусити.
То про який васалітет, да і ще й повний, мова?
принаймні, РБ в списку підсанкційних країн поряд із РФ, КНР, Венесуела, Бірма, Іран, КНДР
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:07
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Шо хоче Раша давно відомо, они це озучували - 4 області+Крим за ними, Україна без НАТО, "демілітарізація" - по факту, знищення ЗСУ, "денацифікація" - по факту, знищення всього українського
малувато буде, вони не заспокоються поки влада в Україні не стане як Лукашенко - повним васалом.
Це ти не мені пиши, це ти пиши Андрею777
Але і цього не буде, не сподівайся
Раша буде намагатись повністю поглинути України та зробити її своєї теріторією
З усіма наслідками - знищення всього українського разом з людьми
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:09
барабашов написав: prodigy написав: andrijk777 написав:
Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди
Тов.Флинт(Кейт) а если комбинацией "развести как котят и кинуть как пескаря на сковороду" у нашей потужной батькивщыны пропадут и недра, и поля, и Крым с Бердянском и Скадовском само собой, и ещё проценты за гуманитарные поставки всего за три года сдерут как в Привате с карты, 0.1% в день, - тельняшку свою с треуголкой сырыми съедите(на камеру)???
Шубохранилище, ты сейчас с кем разговаривал ?
Перестань бухать, а то тебя уже с утра понять невозможно )
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:10
Прохожий написав: stm написав: _hunter написав:
Наоборот же: sergey_stasyuk555
показывает, что "але як потім падають" можно ждать еще лет 10...
Можно и подождать _до события_ обвала, хорошее ж ждём.
лет 10...халявное баварское_ это ли не лайфхак _который даже_ не мог себе предположить -- "беженец"...
Як вважаєте, запитати про топ 3 пива у чоловіка _hunter, що вже більше 3х років у Німеччині це занадто особисте? )
Але навіть стать то особисте... Цуцванг у мене по всім фронтам. Але бачу як душа болить за Україну. Кожен день актуальні питання, замість налагодження свого життя...
Востаннє редагувалось stm
в Чет 10 кві, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:16
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Шо хоче Раша давно відомо, они це озучували - 4 області+Крим за ними, Україна без НАТО, "демілітарізація" - по факту, знищення ЗСУ, "денацифікація" - по факту, знищення всього українського
малувато буде, вони не заспокоються поки влада в Україні не стане як Лукашенко - повним васалом.
Два вопроса.
1. Финляндия после 1945 была полным вассалом Союза или частичным?
2. Вы хотели бы жить в то время в Финляндии?
Сразу оговорюсь, я не уверен, что мы можем договориться с РФ о таком же положении для нас. Но пробовать, скорее всего, нужно.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:18
stm
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вы лучик света на ветке)
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:27
ЛАД написав:
1. Финляндия после 1945 была полным вассалом Союза или частичным?
За фінів там фашисти у війну втрутились, тому фіни й не стали васалами.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:31
Прохожий написав:stm
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вы лучик света на ветке)
Тут би щоб яскравість в нормі, бо одному сітківку вже спалили, і дєло потіряли (але то вже точно не стм) , тепер з підвалу відсвічує в теплік ТЦК
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