Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:33
*АЛИЕВ:
Я, как реалист, не вижу в ближайшем будущем мира между Украиной и россией, заявил президент Азербайджана Алиев,- Radar Когда рф объявила оккупированные территории своими. Как они могут от них отказаться?! Украина и мир, включая Азербайджан, считают эти территории частью Украины. Как может Украина сказать, что они ей не принадлежат?! Если это произойдет, значит, я чего-то не понимаю в политике... Войны заканчиваются только подписанием капитуляции... Опираясь на опыт руководителя страны, пережившей две войны, могу сказать, что перемирие никогда не останавливает войну. Если на оккупированной границе появляются миротворцы, это означает, что вы теряете свою территорию. На мой взгляд, ни одна страна не согласится поступиться своей территориальной целостностью. Поэтому, ожидать, что Украина отдаст свои законные территории ради мира, несправедливо и нереалистично.* (С) _____________________________ Тобто до Перемоги і капітуляції хремля. Тільки які капітуляції були за Алієва? І чого ж в нього чекали оті роки, щоб швидко і з малими витратами повернути території? Лепей був спецом по отій війні в них. Зараз би розкрив тему.
detroytred
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:43
detroytred написав:
Лепей був спецом по отій війні в них. Зараз би розкрив тему.
Ніт, ООН змінила голову і представників, абсолютно всіх, вони більше не підвладні Китаю. Лапей за попередній ООН, поточний вже не торт для Лапей, окрім одного жирного і лисого борова...
stm
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:48
Россия ударила баллистикой по Днепру: Филатов сказал, куда попали
Обновлено в 18:45: По словам Филатова, россияне ударили ракетой по складу салфеток и памперсов. Именно поэтому на месте возник такой сильный пожар:
"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с владельцем. Это - террор. Ничем неприкрытый террор... Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам".
Так вот почему лейтенант Шуба начал писать бессвязно ...
pesikot
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:57
pesikot Тепер він ще і мокрий буде ходити
Hotab
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Додано: Чет 10 кві, 2025 19:58
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
1. Финляндия после 1945 была полным вассалом Союза или частичным?
За фінів там фашисти у війну втрутились
, тому фіни й не стали васалами.
В 1945???
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ЛАД
в Чет 10 кві, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:01
Hotab написав: pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити
в принципе кацапы били точно с расчетом ограничить поставки жизненно необходимых памперсов для зрадофилов)))
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:03
Два квадро-коптеробоберных дебила - у Хартуме сила
Хотя если случить их может котята породистые получатся
барабашов
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:07
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Hotab
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:07
Прохожий написав: Hotab написав: pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити
в принципе кацапы били точно с расчетом ограничить поставки жизненно необходимых памперсов для зрадофилов)))
Біда. На 120-кг сраку не всюди знайдеш
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Hotab
в Чет 10 кві, 2025 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:08
ЛАД написав:
В 1945???
в 41, а потім 19.09.1944 Фіни визнали поразку, що напевно і врятувало їх від москалів, які були зайняті іншими окупованими територіями, а потім Сталін здох...
Дюрі-бачі
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