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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13535135361353713538>
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:33

*АЛИЕВ:

Я, как реалист, не вижу в ближайшем будущем мира между Украиной и россией, заявил президент Азербайджана Алиев,- Radar

Когда рф объявила оккупированные территории своими. Как они могут от них отказаться?! Украина и мир, включая Азербайджан, считают эти территории частью Украины. Как может Украина сказать, что они ей не принадлежат?!

Если это произойдет, значит, я чего-то не понимаю в политике...

Войны заканчиваются только подписанием капитуляции...

Опираясь на опыт руководителя страны, пережившей две войны, могу сказать, что перемирие никогда не останавливает войну. Если на оккупированной границе появляются миротворцы, это означает, что вы теряете свою территорию.

На мой взгляд, ни одна страна не согласится поступиться своей территориальной целостностью. Поэтому, ожидать, что Украина отдаст свои законные территории ради мира, несправедливо и нереалистично.* (С)
_____________________________
Тобто до Перемоги і капітуляції хремля.

Тільки які капітуляції були за Алієва?
І чого ж в нього чекали оті роки, щоб швидко і з малими витратами повернути території?
Лепей був спецом по отій війні в них. Зараз би розкрив тему.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:43

  detroytred написав:Лепей був спецом по отій війні в них. Зараз би розкрив тему.

Ніт, ООН змінила голову і представників, абсолютно всіх, вони більше не підвладні Китаю. Лапей за попередній ООН, поточний вже не торт для Лапей, окрім одного жирного і лисого борова...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия ударила баллистикой по Днепру: Филатов сказал, куда попали
Обновлено в 18:45: По словам Филатова, россияне ударили ракетой по складу салфеток и памперсов. Именно поэтому на месте возник такой сильный пожар:

"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с владельцем. Это - террор. Ничем неприкрытый террор... Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам".


Так вот почему лейтенант Шуба начал писать бессвязно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:57

pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:58

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:1. Финляндия после 1945 была полным вассалом Союза или частичным?

За фінів там фашисти у війну втрутились, тому фіни й не стали васалами.

В 1945??? :shock:
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 кві, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:01

  Hotab написав:pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити

в принципе кацапы били точно с расчетом ограничить поставки жизненно необходимых памперсов для зрадофилов)))
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Два квадро-коптеробоберных дебила - у Хартуме сила
Хотя если случить их может котята породистые получатся
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:07

:arrow:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 кві, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:07

  Прохожий написав:
  Hotab написав:pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити

в принципе кацапы били точно с расчетом ограничить поставки жизненно необходимых памперсов для зрадофилов)))


Біда. На 120-кг сраку не всюди знайдеш
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 кві, 2025 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В 1945???

в 41, а потім 19.09.1944 Фіни визнали поразку, що напевно і врятувало їх від москалів, які були зайняті іншими окупованими територіями, а потім Сталін здох...
Дюрі-бачі
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