Додано: Чет 10 кві, 2025 19:33

*АЛИЕВ:



Я, как реалист, не вижу в ближайшем будущем мира между Украиной и россией, заявил президент Азербайджана Алиев,- Radar



Когда рф объявила оккупированные территории своими. Как они могут от них отказаться?! Украина и мир, включая Азербайджан, считают эти территории частью Украины. Как может Украина сказать, что они ей не принадлежат?!



Если это произойдет, значит, я чего-то не понимаю в политике...



Войны заканчиваются только подписанием капитуляции...



Опираясь на опыт руководителя страны, пережившей две войны, могу сказать, что перемирие никогда не останавливает войну. Если на оккупированной границе появляются миротворцы, это означает, что вы теряете свою территорию.



На мой взгляд, ни одна страна не согласится поступиться своей территориальной целостностью. Поэтому, ожидать, что Украина отдаст свои законные территории ради мира, несправедливо и нереалистично.* (С)

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Тобто до Перемоги і капітуляції хремля.



Тільки які капітуляції були за Алієва?

І чого ж в нього чекали оті роки, щоб швидко і з малими витратами повернути території?

Лепей був спецом по отій війні в них. Зараз би розкрив тему.